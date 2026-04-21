Že nekaj časa je jasno, da bo Jaxson Hayes, če bo šlo vse po načrtih, v bližnji prihodnosti postal novi naturalizirani slovenski reprezentant. 25-letni član Los Angeles Lakersov je v ponedeljek na medijskem terminu Lakersov dejal, da ima že zagotovljen slovenski potni list. O trenutnem dogajanju smo povprašali tudi Košarkarsko zvezo Slovenije, od koder pa so nam sporočili, da postopki še niso v celoti končani.

Kot strela z jasnega je iz ust Jaxsona Hayesa lani oktobra prišla novica, da je novi glavni kandidat za prejem slovenskega državljanstva v želji, da bo zaigral ob boku Luke Dončića tudi v slovenski izbrani vrsti. 25-letni Američan se je na radarju slovenske reprezentance našel v dresu Los Angeles Lakersov, kjer si garderobo deli s slovenskim kapetanom.

Da so se v ozadju zagnali postopki za pridobitev državljanstva, je decembra jasno in glasno povedal tudi predsednik KZS Matej Erjavec. "Uradno potekajo aktivnosti, ni pa še nič končano. Postopek je daljši, tudi vprašanje je, kdaj bo on na voljo za naše organe glede na to, da poteka sezona," je takrat dejal prvi mož KZS, odvijanju dogodkov pa je na zadnji reprezentančni akciji prikimal tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Ob tihem čakanju je Hayes, ki dres Lakersov nosi od leta 2023, nato v ponedeljek po enem izmed treningov v pripravah na drugi obračun Lakersov s Houstonom v končnici povedal, da ga Dončić naslavlja "moj slovenski brat" in da je že prejel slovenski potni list. Pri tem ni skrival vznesenosti in zadovoljstva, v šali pa je spregovoril tudi o težavah, ki mu jih povzroča slovenski jezik.

Foto: Aleš Fevžer

KZS: Postopki so še v teku

Ali je postopek res že v celoti končan in je Hayes uradno naslednji v vrsti slovenskih naturaliziranih košarkarjev, smo povprašali na Košarkarski zvezi Slovenije, od koder pa so sporočili, da postopki naturalizacije še niso končani. "Dokler postopki ne bodo v celoti končani, ne moremo komentirati kaj več," so še sporočili iz KZS, kjer bodo tako na uradno predstavitev novopečenega slovenskega reprezentanta, ki je bil leta 2019 kot osmi izbran na naboru, morali počakati vsaj še malce.

Nazadnje je mesto naturaliziranega košarkarja v reprezentanci zasedel Alen Omić, ki je nesebično priskočil na pomoč ob vrzeli pod košema. Pred tem so v nedavni preteklosti reprezentanci z zvezdico ob priimku zaigrali še Američani Mike Tobey, Jordan Morgan in Anthony Randolph.

Preberite še: