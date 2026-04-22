Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Sreda,
22. 4. 2026,
5.51

25 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
NBA Liga NBA Liga NBA končnica pretres možganov Portland Trail Blazers​ San Antonio Spurs Victor Wembanyama

Sreda, 22. 4. 2026, 5.51

25 minut

Victor Wembanyama po grozljivem padcu v protokol za pretres možganov, Spurs zapravili +14

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Victor Wembanyama | Victor Wembanyama je po silovitem padcu in udarcu ob parket predčasno končal drugo tekmo proti Portlandu. | Foto Guliverimage

Victor Wembanyama je po silovitem padcu in udarcu ob parket predčasno končal drugo tekmo proti Portlandu.

Foto: Guliverimage

Victor Wembanyama je na drugi tekmi končnice med San Antonio Spurs in Portland Trail Blazers doživel hud udarec. Francoski velikan je po padcu z obrazom oziroma čeljustjo udaril ob parket, moral predčasno v slačilnico, Spurs pa so nato zapravili lepo prednost in izgubili s 103:106. Portland je serijo izenačil na 1:1.

San Antonio je doživel dvojni udarec. Najprej je v drugi četrtini po neprijetnem padcu obležal prvi zvezdnik Victor Wembanyama, po njegovi odsotnosti pa so Spurs v končnici zapravili 14 točk prednosti in ostali brez zmage na drugi tekmi serije proti Portlandu.

Za 22-letnega Francoza se je večer hitro končal. Po prodoru pod koš se ni uspel ujeti z rokami, ob padcu pa je z obrazom oziroma čeljustjo silovito udaril ob parket. Nekaj trenutkov je obležal, nato sedel na tleh, zatem pa ob pomoči odšel proti slačilnici. Kmalu je postalo jasno, da ga čaka protokol NBA za pretres možganov.

Po prvih informacijah bodo pri Spurs v naslednjih 24 urah opravili dodatne preglede, vsak daljši izostanek pa bi bil za San Antonio ogromen udarec. Wembanyama je namreč prvi obraz ekipe, ki se je v končnico prebila prvič po letu 2019.

Pred poškodbo je v 12 minutah zbral pet točk, štiri skoke, blokado in asistenco.

Spurs dolgo kazali pot do 2:0

Čeprav so ostali brez svojega najboljšega igralca, je dolgo kazalo, da bodo košarkarji San Antonia preživeli tudi brez njega. V začetku zadnje četrtine so vodili za 14 točk, nato pa je sledil popoln mrk v napadu.

Upajo, da bo Victor Wembanyama kmalu spet aktiven na parketu. | Foto: Guliverimage Upajo, da bo Victor Wembanyama kmalu spet aktiven na parketu. Foto: Guliverimage

Portland je v zaključku stopil na plin, Spurs pa v zadnjih 3 minutah in 37 sekundah niso zadeli meta iz igre. Gostje so tekmo zaključili z delnim izidom 11:2 in na koncu prišli do zmage s 106:103, s katero so serijo izenačili na 1:1.

Junak večera je bil Scoot Henderson z 31 točkami. Jrue Holiday jih je dodal 16 in prispeval še devet asistenc, Deni Avdija je dosegel 14 točk. Pri Spurs je bil z 18 točkami najbolj učinkovit Stephon Castle, De'Aaron Fox jih je prispeval 17, Devin Vassell pa 16 in 12 skokov.

Velik udarec ob nepravem času

Za San Antonio je vse skupaj še toliko bolj boleče, ker je Wembanyama na prvi tekmi serije blestel s 35 točkami, le dan pred tem pa je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca lige NBA.

NBA Liga NBA Liga NBA končnica pretres možganov Portland Trail Blazers​ San Antonio Spurs Victor Wembanyama
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

