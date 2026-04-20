Na ponedeljkovem treningu Los Angeles Lakersov je bilo veselo. Soigralce je z vrnitvijo na parket navdušil Luka Dončić, njegov bodoči soigralec v slovenski izbrani vrsti Jaxson Hayes pa je potrdil, kako je že prejel slovenski potni list. S tem je odpravljena še zadnja ovira, tako da bo lahko zaigral za Slovenijo. Da so stvari močno napredovale, dokazuje tudi njegov nov vzdevek. Ameriški center je namreč z nasmehom na licu zaupal, kako ga Dončić odslej naslavlja z besedami "moj slovenski brat".

Slovenska košarkarska reprezentanca ima v prihodnosti velike načrte. Okrog Luke Dončića želi zgraditi kakovostno in tekmovalno zasedbo, ki bi bila sposobna dosegati največje dosežke. Tako je mesto pod košema že rezervirano za Jaxsona Hayesa, naslednjega v nizu naturaliziranih Američanov, ki želijo zaigrati za slovensko izbrano vrsto. Da bi lahko do tega prišlo že kmalu, najverjetneje že letos, potrjujejo besede Jaxsona Hayesa. Po današnjem treningu, ki ga je zaznamovala vrnitev Luke Dončića in Austina Reavesa, je namreč rezervni center Lakersov potrdil, kako je že prejel slovenski potni list.

Da so stvari drugačne in je vse bližje slovesen trenutek, ko bi lahko prvič oblekel slovenski dres, dokazuje tudi to, da si je s strani bodočega reprezentančnega soigralca Dončića prislužil nov vzdevek. Američan je novinarjem v mestu angelov zaupal, kako ga najboljši strelec lige NBA po novem, odkar je prejel slovenski potni list, naslavlja z besedami "moj slovenski brat".

Jaxsonu Hayesu povzroča slovenski jezik še ogromno preglavic, a jih bo skušal v prihodnosti prebroditi. Foto: Reuters

Hayes je tudi povedal, da mu slovenski jezik še vedno predstavlja ogromno neznanko. Nekaj besed mu je resda znanih, a bo potreboval še veliko časa, da se bo bolje spoznal s slovanskim jezikom ene manjših evropskih držav, ki ji je uspel veliki met, saj ji bo lahko na položaju centra, ta se je v zadnjem obdobju na sončni strani Alp večkrat izkazal za enega najbolj deficitarnih in kritičnih v ekipi, pomagal ambiciozni 25-letni Američan. Novopečeni Dončićev slovenski brat. Tako je ponedeljkov trening v Los Angelesu postregel kar z dvema zelo prijetnima novicama za slovensko košarko, v noči na sredo pa čaka Jezernike nov izziv. Druga domača tekma končnice proti Raketam.