Kranjska Gora vabi na pomladna doživetja

Prvomajski prazniki bodo, kot bi mignil, tu – in z njimi priložnost za krajši ali daljši oddih. Prav zdaj je idealen trenutek, da začnemo razmišljati o izbiri popolne družinske destinacije.

V Kranjski Gori se že spogledujemo s toplimi meseci, ko narava oživi, dnevi postanejo daljši, pljuča pa napolni svež alpski zrak. Kranjska Gora svojim gostom ponuja raznolika doživetja v vseh letnih časih, prav prvomajski prazniki pa so tisti, ko destinacija zares zaživi v svoji pomladni podobi.

Za družine smo poskrbeli s pestro dodatno ponudbo, ki zagotavlja, da bodo počitnice izpolnjene, sproščene in nepozabne.

Maj, ko se narava prebuja, je eden najlepših letnih časov v Alpah; in prav ta kombinacija naravne lepote ter doživetij poskrbi, da se obiskovalci v Kranjsko Goro vedno znova radi vračajo.

Izhodišče za nepozabne pohodniške zgodbe

Obkrožena z gorami in zelenimi gozdovi je Kranjska Gora popolno izhodišče za številne aktivnosti, med katerimi posebej izstopa pohodništvo. Med najbolj priljubljenimi daljinskimi potmi je Juliana Trail – krožna pot okoli Julijskih Alp, dolga približno 270 kilometrov. Razdeljena je na več etap, ki jih lahko pohodniki prilagodijo svojim željam in kondiciji. Pot vodi po cvetočih travnikih, skozi gozdove, doline in mimo kristalno čistih rek, jezer ter slapov. Na poti lahko odkrijete tudi manjše alpske vasi, kjer se stikata tradicija in pristna gostoljubnost. Med najlepšimi točkami so Jezero Jasna, Slap Peričnik in razgledi s prelaza Vršič.

Foto: Turizem Kranjska Gora Bolj intimno in umirjeno izkušnjo pa ponuja Karavanška pot, ki poteka ob meji med Slovenijo in Avstrijo. Na tej poti lahko odkrijete manj obiskane kotičke in uživate v razgledih na dolino Save ter vrhove Julijskih Alp in Karavank. Posebno doživetje ponuja tudi obisk Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.

Foto: Turizem Kranjska Gora Maj in junij sta za pohodništvo idealna – temperature so prijetne, dnevi dolgi, narava pa v polnem razcvetu. Prav ta čas omogoča sproščeno raziskovanje, še preden poletna vročina doseže vrhunec.

Doza adrenalina v dolini svetovnih prvenstev

Le nekaj minut vožnje iz Kranjske Gore je Nordijski center Planica, kjer lahko doživite pravo adrenalinsko izkušnjo. Spust po zipline jeklenici ponuja občutek letenja – kot naši skakalni orli lahko iz ptičje perspektive občudujete dolino pod seboj. V vetrovniku pa lahko izkusite vznemirljivo simulacijo prostega padanja, kjer za nekaj trenutkov doživite breztežnost in svobodo gibanja v zraku.

Foto: Turizem Kranjska Gora Ljubitelji aktivnosti lahko izbirajo tudi med feratami v Mojstrani ali Gozdu Martuljku, ki ponujajo zavarovane plezalne poti različnih težavnosti. Te so primerne tako za začetnike kot izkušene plezalce, ob tem pa nagradijo z razgledi na mogočne vrhove Julijskih Alp.

Foto: Turizem Kranjska Gora Za nekoliko bolj igrivo doživetje je tu poletno sankališče Besna Pehta, kjer se lahko po zaviti progi spustite po smučišču z nadzorovano hitrostjo in uživate v kombinaciji hitrosti ter zabave.

Foto: Turizem Kranjska Gora Kolesarskim navdušencem pa bo všeč Bike Park Kranjska Gora, ki ponuja raznolike proge za gorske kolesarje vseh ravni znanja. Letos se obeta tudi novost, ki bo še posebej razveselila začetnike in najmlajše. Ob začetku sezone bodo v parku odprli nov del Brsnina Trails, namenjen predvsem tistim, ki za zabavo in napredovanje na kolesu iščejo preprostejše proge.

Kranjska Gora ni le raj za aktivne, temveč tudi prostor bogate kulturne dediščine. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani se prepletata preteklost in sedanjost planinstva, obiskovalci pa dobijo vpogled v pomen gora za slovensko identiteto. Prav tu, v gorniški vasi Dovje Mojstrana lahko vstopite tudi v pravljični svet Triglavskih pravljic, ki oživijo v doživetju Rajže po poteh Triglavskih pravljic. Gre za edinstveno interpretacijo gorskih zgodb, kjer se prepletajo ljudsko izročilo, narava in domišljija, obiskovalce pa popeljejo v skrivnostni svet pripovedk, ki so nastajale v objemu Julijskih Alp.

Foto: Turizem Kranjska Gora Posebno mesto ima tudi literarni junak Kekec, ki ga je ustvaril Josip Vandot. Njegove zgodbe, umeščene v čudovito alpsko okolje, so zaznamovale številne generacije. Kekec kot pogumen, iznajdljiv in dobrosrčen pastirček pooseblja vrednote, kot so pogum, prijateljstvo in spoštovanje narave, zato njegove zgodbe še danes navdihujejo tako otroke kot odrasle. Prav v Kranjski Gori in njeni okolici pa lahko obiskovalci začutijo pristno kuliso, v kateri so te nepozabne pripovedi nastale.

Obiščete lahko tudi Liznjekovo domačijo, kjer se lahko sprehodite po leseni hiši z zidano črno kuhinjo, široki veži in čumnati. Liznjekova domačija je avtentičen prikaz nekdanjega doma in življenja premožnejše kmečke družine.

Živahno dogajanje za vso družino

Dogodek Prvomajske počitnice bo 1. in 2. maja na trgu zmagovalcev v Kranjski Gori poskrbel za nepozabno družinsko zabavo. Otroci se bodo lahko preizkusili v Nerf bitki, iskali zaklad, skakali na trampolinih, se zabavali na napihljivih igralih in preizkusili Mini Planico. Ob tem bodo na voljo tudi kulinarične dobrote, ki bodo poskrbele, da nihče ne bo lačen ali žejen.

Na predvečer praznika bodo zagoreli kresovi po celotni destinaciji. Kresovanja bodo v Kranjski Gori, na Dovjem in v Podkorenu.

Foto: Turizem Kranjska Gora Na praznik dela bomo gostili srečanje konjenikov brez meja. Na območju občin Kranjska Gora, Trbiž in Bistrica na Zilji v počastitev vstopa Slovenije v Evropsko unijo vsako leto prvega maja izmenično potekajo srečanja konjenikov treh dežel. Ljubitelji konj iz treh držav se bodo letos srečali prav v Kranjski Gori. Povorka konjenikov se bo začela na mejnem prehodu Rateče in nadaljevala po kolesarski stezi do Kranjske Gore in nazaj do poligona v Podkorenu, kjer bo sledilo družabno srečanje in nagovori županov.

Konec junija, med 24. in 28., bo Kranjska Gora ponovno zaživela v družinskem duhu s priljubljenimi Kekčevimi dnevi. Program Kekčevih dni je bogat in raznolik, zastavljen na način, da ponazarja iznajdljivost in igrivost Vandotovega junaka Kekca. Dogodek, ki zaznamuje konec šolskega leta in uvod v brezskrbne poletne počitnice, tudi letos prinaša pester program za najmlajše. Otroške predstave, ustvarjalne delavnice in projekcije filmov o Kekcu bodo poskrbele za pravljično vzdušje, novost letošnjega dogajanja pa je tudi Mini DJ Akademija, kjer se bodo otroci lahko preizkusili v ustvarjanju svojih prvih glasbenih ritmov.

V času Kekčevih dni bo potekal tudi Kekčev izziv za vse tiste, ki bi radi dodatno spoznali destinacijo Kranjska Gora. Kekčev izziv vas bo s pomočjo zgibanke in zemljevida usmeril do šestih točk po destinaciji, kjer boste prejeli žig v svojo zgibanko. Ko boste zbrali vsaj tri žige, kartonček z zbranimi žigi oddajte na sobotnem programu Kekčevih dni ter sodelujte v nagradni igri.

Spomladanski odtenki Kranjske Gore vas že nestrpno pričakujejo.

