Zvesti gostje zapuščajo Hrvaško: "Hrvati, gremo v Italijo in Grčijo"

Bliža se sezona poletnih dopustov, Hrvati pa si ob pričakovanju gostov že manejo roke. A vse kaže, da jih nekdaj zvesti gostje zaradi visokih cen zapuščajo, med njimi tudi Čehi. Upad zanimanja se je začel leta 2023 kot odziv na visoke cene in uvedbo različnih pristojbin, kot je zaračunavanje prh na plažah. Češki turisti od takrat na Hrvaškem dopustujejo krajše obdobje, številni pa se raje kot za Hrvaško odločijo za Grčijo, Italijo ali sosednjo Poljsko.

Češki turisti so vse glasnejši glede nezadovoljstva s cenami in storitvami na hrvaški obali. Čeprav so lanske številke na prvi pogled stabilne, globlja analiza razkriva skrb vzbujajoče podatke, piše hrvaški Večernji list. Lani je na Hrvaško prispelo 712 tisoč Čehov, kar je številčno sicer več kot leto prej, še vedno pa je ob izključitvi pandemičnih let in obdobja zaprtih meja to drugi najslabši rezultat v zadnjih desetih letih.

Poleg tega številni češki turisti skrajšujejo svoj obisk na Hrvaškem. Čehi so namreč lani na hrvaškem Jadranu opravili kar 266 tisoč manj nočitev kot leto prej.

Izkoriščanje gostov

Prvi znaki krize so se pojavili leta 2023, ko so se češki turisti prvič burno odzvali na val podražitev. Poleg cen nastanitev in v restavracijah so veliko negativno vlogo odigrale tudi novice o uvedbi različnih regulativnih mehanizmov in dodatnih stroškov, kot je zaračunavanje prh na plažah, kar je v čeških medijih odmevalo kot simbol izkoriščanja gostov.

Čehi redni gostje v Italiji in Grčiji ter na Poljskem

In medtem ko Hrvaška izgublja svojo privlačnost, njeni konkurenti postavljajo rekorde. Na nasprotni strani Jadrana, v Italiji, so Čehi postali redni gostje, v Grčiji pa se je število nočitev čeških turistov povečalo za neverjetnih 450 tisoč. Nova hit destinacija za češke družine je postala tudi sosednja Poljska.

V prvih mesecih na Hrvaškem zabeležili rast prihodov, a "leto bo zelo zahtevno"

Po prvih nepopolnih podatkih sistema eVisitor je Hrvaška v prvih treh mesecih letošnjega leta dosegla devetodstotno rast prihodov, a Veljko Ostojić, direktor Hrvaškega turističnega združenja, je za Večernji list opozoril, da bo to zelo zahtevno leto, zlasti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in posledic na svetovne energetske trge in gospodarstvo.

"Spremljamo dogajanje na varnostnem področju. Za zdaj nismo imeli večjih odpovedi pri rezervacijah iz držav, iz katerih turisti prihajajo z avtomobili. Drugače je s turisti z oddaljenih destinacij, kot sta na primer Azija in Amerika. Skupine turistov s teh območij za veliko noč niso bile pretirano zastopane," je pojasnil Ostojić.

"Nihče ne more napovedati, kaj se bo zgodilo v tem trenutku, vendar upamo, da se bo kriza na Bližnjem vzhodu končala in se bodo razmere normalizirale, tako da bo preostanek leta minil na isti ravni kot lani," je sklenil Ostojić.

Tudi raziskava, ki jo je marca izvedlo podjetje Deloitte v sodelovanju s Hrvaškim združenjem hotelirskih podjetnikov in Hrvaško turistično zvezo, je pokazala, da domača turistična podjetja kljub številnim tveganjem pričakujejo stabilno sezono, z znaki povečanja rezervacij v zadnjem trenutku, nadaljevanjem trenda stabilnih cen, ki so skladne s stopnjo inflacije. Vendar pa pričakujejo tudi novo leto rasti stroškov, ki bo presegla pričakovano rast prihodkov in izrivala prostor za potrebne naložbe.