Česa takšnega se v Sloveniji ni lotil še nihče, Fehtarji so si upali prvi #video

Fehtarji so tik pred izidom svojega že tretjega studijskega albuma, ki bo za njihove oboževalce še posebej zanimiv. Česa takšnega se v Sloveniji namreč ni lotil še nihče. Kot prvi pri nas bodo izdali videoalbum, ki nosi zanimivo ime Strici so mi povedali, luč sveta pa bo ugledal 10. maja ob 18. uri. Še pred uradnim izidom smo si vseh 14 pesmi in videospotov ogledali na predpremieri, na kateri so nam člani skupine zaupali svoje najljubše utrinke z ustvarjanja tega albuma (poglejte v zgornjem posnetku), po videnem pa so prve vtise z nami delili tudi njihovi glasbeni prijatelji.

"Predstavljamo 14 novih zgodb s podeželja, 14 novih videopripovedi, ki so povezane v en film. Dobrodošli v deželi, kjer se gore dotikajo neba in kjer cvetijo nageljni. Dobrodošli v zgodbah, ki so jih povedali strici," je na dogodku, na katerega so povabili svoje najbližje, znane Slovence, predstavnike medijev in ljubitelje njihove glasbe, uvodoma dejal kitarist skupine Matic Plevel.

Fehtarji: Že od prvega dne smo vedeli, da bomo to izpeljali

Snemanja videoalbuma, na katerem je 14 novih pesmi, vsako pa bo že ob izidu spremljal tudi videospot, so se lotili kot prvi v Sloveniji. "Gre za časovno in finančno zelo potraten projekt. Predvsem pa moraš imeti voljo to izpeljati. Očitno se pri nas, čeprav imamo res veliko zelo dobrih in profesionalnih skupin, solistov in ansamblov, tega ni lotil še nihče. Tako da je super, da smo prvi," nam je povedal basist Samo Kališnik.

Kljub zahtevnosti o projektu med ustvarjanjem niso podvomili niti enkrat, je poudaril harmonikar Blaž Jenkole. Ves čas so vedeli, da jim bo uspelo. "Podvomiš samo, ali bo jutri sonce ali bo dež, to pa razbliniš tako, da se poišče plan B. Že na začetku, ko smo se odločili, da se bomo tega lotili, smo naredili točno določen načrt, ki smo se ga poskusili držati. Že od prvega dne smo vedeli, da bomo to tudi izpeljali. Ni bilo druge rešitve."

Da gre za zelo zahteven projekt, v katerega je bilo treba vložiti ogromno dela, hkrati pa tudi velik finančni zalogaj, so za Siol.net povedali tudi slovenski glasbeniki, ki so se udeležili predpremiere. Luka Sešek je ob tem izpostavil organizacijski del: "To je vse prej kot linija najmanjšega odpora in zelo sem vesel, da je slovenska scena več kot očitno začela delovati." "Oni so garači. Ideja predstavlja samo pet odstotkov, vse preostalo pa je delo, zato jih zelo spoštujem," pa je dejal Blaž Švab.

Zakaj se snemanja videoalbuma pred Fehtarji v Sloveniji ni lotil še nihče? Poglejte:

Stoječe ovacije občinstva, Fehtarji vidno ganjeni

Pesmi in videospote z najnovejšega albuma so predvajali na velikem platnu do zadnjega kotička napolnjene kinodvorane v Kranju, ob samem ogledu pa je bil projekt deležen izjemno pozitivnega odziva občinstva. Njihove pesmi so namreč zelo pripovedne, vsaka ima neko zgodbo oziroma štorijo, od koder, kot pravijo člani skupine, izvira tudi naslov albuma. Posebnost tega projekta je v tem, da so vse pesmi na neki način med seboj povezane, tvorijo krajši film, hkrati pa vsaka pesem še vedno stoji zase.

Po ogledu je občinstvo članom skupine namenilo stoječe ovacije, odzivi so bili pozitivni, slišati je bilo vrsto pohval, Fehtarji pa so bili vidno ganjeni. Končan projekt je namreč pokazal sadove njihovega dela, vanj niso vložili le nekaj tednov dela, ampak je nastajal več mesecev. "Predvsem smo si oddahnili od polletnega dela in garanja, ki je bilo zdaj prikazano na velikem platnu. Za trenutek smo lahko začutili olajšanje, se udobno namestili in samo uživali," je prve vtise po ogledu za Siol.net strnil bobnar in vokalist Domen Kovač.

Več kot zadovoljni so bili tudi njihovi glasbeni prijatelji. "Fehtarji, vsa čast, to je bila zelo drzna poteza, kot glasbenica si sama tega ne bi upala narediti. Vem, koliko časa je treba vložiti že v samo en videospot, oni pa so jih v tako kratkem času posneli 14," je bila navdušena pevka Nika Zorjan, medtem ko je glasbenik Dejan Dogaja dejal, da je bil ogled projekta "droga v žilo". Člani Ansambla Vzrock pa so videoalbum opisali kot fantastičen, kot "nekaj, kar je težko opisati z besedami".

Prvi vtisi slovenskih glasbenikov po ogledu videoalbuma:

Patricia Pangeršič, Saša Lendero, Cene Prevc ...

Album je žanrsko zelo bogat, kljub vsemu pa ostajajo zvesti ritmom podeželskega rokenrola. Na albumu najdemo vse od balad do energičnih in žurerskih pesmi, kakršnih smo od njih že vajeni, novost pa so elektronske zadeve in pesmi, v katerih se spogledujejo s slavonskimi ritmi. Album je skoraj v celoti avtorski, le eno pesem so si izposodili iz Amerike, saj imajo nanjo lepe spomine. K sodelovanju pri tej so povabili glasbenega prijatelja Luko Seška. Poleg skladbe s Seškom so posneli še en duet, in sicer s pevko Ano Ferme.

Tudi videospoti so zelo raznoliki. Nekateri so umirjeni, drugi bolj provokativni, v njih pa nastopijo številni znani Slovenci. Med drugim je opaziti osebno trenerko in vplivnico Patricio Pangeršič, pevko Sašo Lendero, komika in nekdanjega smučarskega skakalca Ceneta Prevca, tekstopisca Alena Klepčarja ter radijske voditelje Roberta Roškarja, Matica Hercega, Kajo Kovačič in Laro Tošić.

Katera pesem ali prizor se je glasbenikom najbolj vtisnil v spomin?

Pesmi z novega albuma bodo Fehtarji junija premierno zaigrali na odru ljubljanskih Križank, kjer bodo nastopili prvič. Da so njihovi dogodki in ideje res vedno nekaj posebnega, pa potrjujejo tudi s tem, da so za dan koncerta namesto običajnega petkovega ali sobotnega termina izbrali četrtek. Ljubitelje slovenske glasbe tako čaka pester začetek poletja, ko bo na enem od osrednjih kulturnih prizorišč v prestolnici zaigrala harmonika, ob tem pa bodo, kot je v navadi na njihovih koncertih, zaplapolale slovenske zastave.

