Najtežji značaj imajo ljudje, rojeni v teh znakih horoskopa

Nekateri ljudje se že rodijo z zelo težkim značajem, so nepopustljivi in le redko spremenijo svoje mnenje. Z njimi ni nikoli dolgčas, a tudi ni vedno preprosto. Za pripadnike treh nebesnih znamenj velja, da imajo osebnost, ki ljudem okoli njih pogosto predstavlja izziv.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po intenzivnih čustvih in močni osebnosti. Svoje šibkosti skrbno skrivajo in le stežka zaupajo ljudem. Ko jih kdo prizadene, si to zapomnijo in le stežka oprostijo. Radi imajo nadzor nad vsakim položajem in ne prenesejo, če jih kdo skuša pretentati, zato pogosto delujejo trmasto, sumničavo in zelo zahtevno. Ljudje okoli njih imajo pogosto občutek, da ne vedo, kaj škorpijoni v resnici mislijo. A za njihovo hladno zunanjostjo se skriva zelo čustvena oseba, zato so njihovi odzivi intenzivni in nepredvidljivi.

Kozorog

Kozorogi so resni, ambiciozni in izjemno zahtevni tako do sebe kot do drugih. Ne marajo zapravljati časa in ne prenašajo ljudi, ki se jim zdijo neodgovorni ali površni. Njihova težava je, da pogosto delujejo hladni in distancirani. Le redko pokažejo svoja čustva, saj hočejo imeti vse pod nadzorom, zato se ljudem zdijo težavni, strogi ali pretirano kritični. Ko se nekaj odločijo, jih je težko prepričati o čem drugem. Ne marajo kompromisov in so prepričani, da le oni vedo, kaj je najbolje.

Oven

Ovni imajo močan temperament in zelo težko prenašajo, če stvari ne gredo po njihovem. So impulzivni, trmasti in se pogosto odzovejo, še preden so dobro razmislili. Njihova energija je lahko nalezljiva, a tudi naporna za vse okoli njih. Radi imajo glavno besedo in ne marajo, če jih kdo ovira ali kritizira. Če se jim zazdi, da jih nekdo omejuje, se lahko zelo burno odzovejo. Čeprav se hitro razjezijo, se enako hitro tudi pomirijo. Zaradi zaletavosti in potrebe, da so vedno prvi, veljajo za enega od znamenj z najtežjim značajem.