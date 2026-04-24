Znamenita Ajdovska deklica ni izginila

Potem ko so številni mediji v četrtek poročali, da podobe Ajdovske deklice na severni steni Prisanka ni več, portal N1 danes poroča, da to ne drži. Preverili so kamere v živo in ugotovili, da priljubljena znamenitost ostaja točno takšna, kot je bila. Deklico je mogoče videti ob poti s prelaza Vršič proti Kranjski Gori, vidna pa je tudi iz Erjavčeve koče.

V kamen vklesano podobo deklice z žalostnim obrazom, ki je veljala za eno najlepših naravnih umetnin, so uničile odkrušene skale, je v četrtek poročala TV Slovenija.

Na N1 danes poročajo, da je podoba Ajdovske deklice, vklesane v kamen, še vedno vidna. To je za omenjeni medij potrdil lastnik Poštarskega doma na Vršiču Benjamin Jelenc, pogledali pa so tudi spletno kamero, ki informacijo še dodatno potrjuje. Prav zato, da bi dokazali, da obraz Ajdovske deklice ni uničen, bodo, kot pravi Jelenc, kamero pred Poštarskim domom na Vršiču danes namenoma pustili usmerjeno proti Ajdovski deklici. Dodal je tudi, da se barve kamnin spreminjajo in da je zato včasih lahko videti, kot da obraza Ajdovske deklice ni več oziroma jo opazovalci spregledajo.

Za podobo se skriva legenda

Ajdovska deklica ima tudi pomembno mesto v zgodovini slovenske kulturne dediščine, v katero se je zapisala tudi z ljudskimi pripovedkami. Sodeč po zapisu v zbirki kratkih slovenskih ljudskih pravljic Babica pripoveduje, ki jih je zbrala Kristina Brenkova, je Ajdovska deklica veljala za dekle velikega srca. Živela je pod previsnimi stenami Prisanka oz. Prisojnika in vodila popotnike skozi snežne zamete čez Vršič v Trento. V zahvalo so ji potniki, ko so se vračali, pod Prisankom puščali hrano.

Deklica pa je imela prav poseben dar, s katerim je novorojenčkom lahko napovedala njihovo usodo. Legenda govori, da naj bi neke noči obiskala planšarico v Trenti, ki je tisto noč rodila sina. Ko je pogledala v njegovo prihodnost, je videla, da bo deček nekoč postal lovec in ustrelil nesmrtnega zlatoroga. Njegove velike rogove bo prodal in prišel do velikega bogastva. Ko so za prerokbo slišale sestre ajdovske deklice, so jo, ker je napovedala smrt sveti živali, preklele. Ko se je vrnila domov, je žalostna zavedno okamnela v skali.