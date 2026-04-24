Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
24. 4. 2026,
4.00

Nakupovalni vodnik

Te kopalke bodo letos povsod: trendi, ki jih boste želeli ujeti še pred poletjem

Kopalke | Foto Shutterstock

Poletje se hitro približuje, kar pomeni, da je zdaj pravi trenutek za izbiro novih kopalk. Najlepše modele in najbolj iskane kroje vsako sezono razprodajo presenetljivo hitro, zato je nakup vsekakor pametno opraviti prej in brez stresa. Tako boste v poletje vstopili pripravljeni, samozavestni in z modelom, v katerem se boste počutili odlično. Seveda pa pri izbiri ne smemo pozabiti na letošnje modne smernice, ki jih razkrivamo v nadaljevanju tega članka.

Bele kopalke

Bele kopalke predstavljajo eleganco, svežino in brezčasen poletni videz. Čudovito poudarijo zagorelo polt in delujejo izjemno prefinjeno, ne glede na to, ali izberete bikini ali enodelni model. Letos bodo še posebej priljubljeni minimalistični kroji z lepimi detajli, kot so različne teksture, zavezovanja ali zlati dodatki.

Klasične črne kopalke

Črne kopalke so kos, ki nikoli ne razočara. So elegantne, vsestranske, ob tem pa vedno delujejo urejeno in prefinjeno. Letos jih bomo nosili v modernih krojih, kot so modeli brez naramnic, asimetrični izrezi ali preprost minimalističen bikini. Če prisegate na varno, a vedno šik izbiro, so črne kopalke popolna odločitev.

Enodelne kopalke

Enodelne kopalke ostajajo eden najbolj priljubljenih trendov tudi letos. Združujejo udobje, eleganco in laskav videz, zato jih obožuje veliko žensk. Posebej modni bodo modeli z odprtim hrbtom, visokim izrezom pri nogah in zanimivimi izrezi v pasu, ki lepo poudarijo postavo.

Kopalke s pikami

Pikčast vzorec se vrača tudi to poletje in prinaša pridih retro romantike. Kopalke s pikami so igrive, ženstvene in vedno modne, zato so odlična izbira za vse, ki imate radi klasične vzorce z modnim pridihom. Letos bodo priljubljene tako drobne kot večje pike v črno-beli, rdeče-beli ali pastelni kombinaciji.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.