Te kopalke bodo letos povsod: trendi, ki jih boste želeli ujeti še pred poletjem

Poletje se hitro približuje, kar pomeni, da je zdaj pravi trenutek za izbiro novih kopalk. Najlepše modele in najbolj iskane kroje vsako sezono razprodajo presenetljivo hitro, zato je nakup vsekakor pametno opraviti prej in brez stresa. Tako boste v poletje vstopili pripravljeni, samozavestni in z modelom, v katerem se boste počutili odlično. Seveda pa pri izbiri ne smemo pozabiti na letošnje modne smernice, ki jih razkrivamo v nadaljevanju tega članka.

Bele kopalke

Bele kopalke predstavljajo eleganco, svežino in brezčasen poletni videz. Čudovito poudarijo zagorelo polt in delujejo izjemno prefinjeno, ne glede na to, ali izberete bikini ali enodelni model. Letos bodo še posebej priljubljeni minimalistični kroji z lepimi detajli, kot so različne teksture, zavezovanja ali zlati dodatki.

Klasične črne kopalke

Črne kopalke so kos, ki nikoli ne razočara. So elegantne, vsestranske, ob tem pa vedno delujejo urejeno in prefinjeno. Letos jih bomo nosili v modernih krojih, kot so modeli brez naramnic, asimetrični izrezi ali preprost minimalističen bikini. Če prisegate na varno, a vedno šik izbiro, so črne kopalke popolna odločitev.

Enodelne kopalke

Enodelne kopalke ostajajo eden najbolj priljubljenih trendov tudi letos. Združujejo udobje, eleganco in laskav videz, zato jih obožuje veliko žensk. Posebej modni bodo modeli z odprtim hrbtom, visokim izrezom pri nogah in zanimivimi izrezi v pasu, ki lepo poudarijo postavo.

Kopalke s pikami

Pikčast vzorec se vrača tudi to poletje in prinaša pridih retro romantike. Kopalke s pikami so igrive, ženstvene in vedno modne, zato so odlična izbira za vse, ki imate radi klasične vzorce z modnim pridihom. Letos bodo priljubljene tako drobne kot večje pike v črno-beli, rdeče-beli ali pastelni kombinaciji.

Klasične črne kopalke

Črne kopalke so kos, ki nikoli ne razočara. So elegantne, vsestranske in vedno delujejo urejeno ter prefinjeno. Letos jih bomo nosili v modernih krojih, kot so modeli brez naramnic, asimetrični izrezi ali preprosti minimalistični bikiniji. Če prisegate na varno, a vedno šik izbiro, so črne kopalke popolna odločitev.