Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Sobota, 25. 4. 2026, 1.00

Današnji horoskop: biki pričakujte pomemben klic, device bodite prijazne do vseh

ženska, dekle | Foto Pexels

Foto: Pexels

Horoskop za 25. april. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Danes bo nadvse ugoden čas za nakup ali dogovor. Vaše počutje bo dokaj dobro, čeprav se vas bo na trenutke polotil nek nedoločen strah. Skušajte ga odgnati, saj vam brez razloga povzroča slabo voljo. Če se vam zdi, da nekdo ne dela tako, kot bi si vi želeli, se zavedajte, da je življenje njegovo.

Bik

Pred vami je nov dan. Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zamotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij in razmislite o možnostih, ki se vam odpirajo. 

Dvojčka

Danes poskrbite, da boste pustili preteklost za seboj. Naredite nekaj prostora za prihodnost. Vezani pozabite prepir, ki sta ga imela s partnerjem. Boste videli, da se boste takoj počutili veliko bolje. Samski pa boste dan preživeli v družbi neznanih ljudi, za katere boste ugotovili, da so zelo dobra družba. Obdržite stike z njimi. 

Rak

Delo, ki ga boste danes opravljali, boste že popoldne lahko okronali z uspehom, le z malo sreče pa vas čaka tudi nagrada na finančnem področju. Okoli sebe boste imeli veliko somišljenikov, ki vam bodo pomagali pri uresničevanju poslovnih ciljev. Ne pozabite jim izkazati hvaležnosti.

Lev

Danes ne pozabite, da so želje eno, stvarnost pa drugo. Večkrat vas bo malo zaneslo, kaj hitro pa utegnete pasti na realna tla, zato ne bi bilo slabo, če bi se že od jutra naprej brzdali. Najverjetneje bo že jutri precej bolj primeren dan za uresničevanje vaših želja. Raje se posvetite ljubezni.

Devica

Bodite prijazni do vseh. Pokažite svojo odprtost in svobodno srce. Prijaznost ne stane veliko, a vendar naredi veliko dobrega. Ob srečanju z drugimi boste tako v njih prebudili radost in tudi oni vas bodo napolnili z njo. Vsa ta prijaznost se vam bo vrnila z dobrim in tako dan ne bo izgubljen. Izžarevali boste toplino.

Tehtnica

Vezani, partner bo preverjal vaše potrpljenje in vas bo neprestano držal v sladkih dvomih. Premišljeni, a za vas ne dovolj jasni odgovori vas bodo razburili. Samski pa boste razburjeni od sladkega pričakovanja. Neki namigi bodo vedno bolj opazni in čeprav še ne veste, za kaj gre, se boste vedno bolj veselili.

Škorpijon

Denarju omogočite kroženje, saj ne more rasti, če nenehno omejujete njegovo gibanje. Pogovorite se z osebo, ki se spozna na finančne zadeve in dovolite, da vam predstavi tudi tveganja, ki jih povlečejo za seboj naložbe. Kaj kmalu se vam obeta neka ponudba v zasebnosti ali v poslu.

Strelec

Nemir, ki ga čutite ob ljubljeni osebi, na najlepši možen način opiše, koliko vam pomeni njena bližina. Odpravita se nekam, kjer bosta sama in kjer se bosta lahko v miru pogovarjala. Morda načrtujete nekaj pomembnega in resnega za vajino zvezo. Izkoristite zvezde, ki bodo pozitivno sijale na vas.

Kozorog

Vsa razmerja bodo danes v ospredju. Pripravljeni boste na sodelovanje, kompromise in prilagajanje. Morda se boste srečali z osebo, ki je izrazito ustvarjalna ali pa ima izreden vpliv na vaše življenje. Imejte odprte oči in ne dopustite, da bi vam pomembne priložnosti zdrsele iz rok in ostale neizkoriščene. Kar nekaj jih bo. 

Vodnar

Tisti, ki ste v razmerju, boste tokrat vso pozornost naklonili zvezi. Začutili boste potrebo po zbližanju in to boste še najlažje dosegli z rednim sporazumevanjem s partnerjem. Samske pa bo zajela melanholija, ki vas bo čez dan še bolj potisnila v obup. Zaradi tega nikar ne spremenite načrtov.

Ribi

V vašem življenju bo zapihal svež veter. Postali boste bolj mirni in zagnani, kar bo spodbudilo nove, bolj ambiciozne cilje. Zahvaljujoč spodbudnemu spletu okoliščin bodo v vaše življenje stopile osebe, katerih cilji in želje se bodo dopolnjevale z vašimi. Razveselila vas bo podpora, dobili boste priznanje zasluge iz preteklosti.

