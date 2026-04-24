Na. R.

24. 4. 2026
pogajanja Volitve 2026 koalicija politika vlada Janez Janša

Janša napovedal korake za sestavo koalicije, a SDS je za vsako ceno ne bo sestavljala

Janez Janša | Izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe bo SDS poslala vsem strankam, ki bodo podprle njen predlog | Foto STA

Izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe bo SDS poslala vsem strankam, ki bodo podprle njen predlog

Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bodo prve korake za oblikovanje nove koalicije naredili po obravnavi njihovega predloga spremembe zakona o vladi v DZ, kar bo predvidoma prihodnji teden. Če bo zakon sprejet, bodo strankam podpornicam poslali izhodišča koalicijske pogodbe, napoveduje. Ne bo pa SDS vlade sestavljala za vsako ceno, pravi.

Če bodo izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena, bodo nadaljevali usklajevanje področnih programov za prihodnja štiri leta. "Šele če bo to usklajeno, podpisano in sprejeto na organih strank, ki bodo pripravljene sodelovati, pride na vrsto usklajevanje sestave nove vlade," je dejal Janša v izjavi za medije ob robu današnje seje DZ.

Po njegovih besedah je sicer vlado treba sestaviti čim prej, saj "država brez vlade trpi", po drugi strani pa je bolj pomembno, da je "stvar trdna in da vemo, v kakšne vode se spuščamo".

Poslanci SDS so s predlogom spremembe zakona o vladi predlagali zmanjšanje resorjev. Ob tem so pogledali programe drugih strank, pri čemer računajo, da ne bo večjih težav, ker je večina parlamentarnih strank v svojih programih šla v isto smer, je dejal Janša.

DZ bo predlog spremembe zakona o vladi predvidoma obravnaval na izredni seji v sredo. Pred tem mora o izredni seji in tudi o obravnavi zakonskega predloga po skrajšanem postopku odločiti še kolegij predsednika DZ, ki se bo sestal v torek.

