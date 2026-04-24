Analiza, ki boli: za enak dopust v Italiji 738,72 evra, na Hrvaškem 1.402,58 evra

"Družinski dopust v Italiji stane toliko kot podaljšan konec tedna na naših otokih!" je sklep analize, ki jo je opravil hrvaški portal Morski.hr. Primerjali so sto naključno izbranih hotelov na italijanski in hrvaški strani Jadrana za enotedensko dopustovanje družine z dvema otrokoma. Povprečna cena takšnega dopusta na italijanski strani znaša 738,72 evra, na hrvaški pa skoraj dvakrat toliko, in sicer 1.402,58 evra.

Hrvaško in italijansko jadransko obalo loči le približno sto navtičnih milj modrine, imajo isto sonce in isto morje, a ko gre za družinsko denarnico, se zdi, kot da sta na različnih planetih. Analiza cen namestitev na priljubljeni platformi Booking.com za družino z dvema otrokoma je razkrila šokantno resnico: dopust v Dalmaciji je v povprečju skoraj dvakrat dražji kot na nasprotni, italijanski strani, piše Morski.hr.

Kot so zapisali, so analizirali približno sto naključno izbranih objektov na isti geografski širini. Na hrvaški strani so za analizo vzeli srednjo in južno Dalmacijo, na italijanski strani pa Abruce, Molise in Foggio. Na obeh straneh so iskali hotel za družino z dvema otrokoma, trajanje dopusta pa bi bilo en teden.

V Italiji najdražja možnost redko presegla 1.100 evrov

Analiza je pokazala, da povprečna cena takšnega dopusta na italijanski strani znaša 738,72 evra in da je na italijanski strani Jadrana še vedno mogoče najti spodobno namestitev za štiričlansko družino po cenah od 450 do 600 evrov, medtem ko najdražje zabeležene nepremičnine le redko presežejo 1.100 evrov.

Na Hrvaškem so ponudbe pod 900 evrov redkost

Na Hrvaškem pa je slika povsem nasprotna. Povprečna cena naključno izbranih in analiziranih nepremičnin v Dalmaciji znaša osupljivih 1.402,58 evra, kar po izračunu Morskega.hr pomeni, da je hrvaška obala v povprečju za 89,8 odstotka dražja od italijanske obale.

Največji krivci za to povprečje so vrhunske destinacije, kot so Hvar, Split in Dubrovnik, kjer cene družinskih namestitev pogosto presežejo mejo dva tisoč evrov, v skrajnih primerih pa dosežejo 2.383 evrov, ugotavljajo. Tudi na manj priljubljenih lokacijah so cene pod 900 evrov redkost, medtem ko je v Italiji to norma.

V Neumu in Črni gori ceneje, a še vedno bližje hrvaškemu standardu

Ugotovili so tudi, da se cene takoj ob prečkanju hrvaške meje, proti Neumu ali južneje proti Črni gori, nekoliko znižajo, a so še vedno bližje hrvaškemu kot italijanskemu standardu.

V nadaljevanju se sprašujejo, kako dolgo bo trg še toleriral tako veliko razliko. "Ali nas bo stokilometrska razlika v naslednji sezoni stala še več ali bo trg prisilil najemodajalce k znižanju cen, bomo še videli. A eno je gotovo: Jadran je eden, ceni pa sta dve," so sklenili.