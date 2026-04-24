Ta "najcenejša" evropska država utegne biti letos priljubljena turistična destinacija

Čeprav se po Evropi in svetu zaradi energetske krize in vojn višajo cene goriva in hrane ter vsesplošnih življenjskih stroškov, potovanja pa so postala že manjši luksuz, lahko v evropskem prostoru kljub temu najdemo cenovno ugodnejše in še ne tako turistično oblegane destinacije. Te bi utegnile letos postati priljubljene turistične točke, ki bodo za nižjo ceno zadovoljile potrebe turistov.

Ena izmed takih držav oziroma skritih biserov na vzhodu Evrope je Moldavija. Čeprav med mnogimi turisti ni na vrhu seznama želja, kljub temu ponuja očarljive in tudi nekoliko drugačne počitnice za pustolovce. Prav zato, ker bi nekateri Evropejci na zemljevidu težko pokazali, kje je Moldavija, ta mala vzhodnoevropska država, ugnezdena med Romunijo na zahodu in Ukrajino na severu, jugu in vzhodu, pogosto ni v središču pozornosti turistov.

Večja težava Moldavije v zadnjih štirih letih, kolikor traja vojna v Ukrajini, je prav njena neposredna bližina. Prav zato britansko zunanje ministrstvo odsvetuje potovanja v bližino ukrajinske meje in priporoča, da popotniki redno preverjajo uradna potovalna obvestila za Moldavijo glede morebitnih sprememb razmer.

Porast turizma

Moldavijo je leta 2024 kljub neposrečeni legi letno obiskalo nekaj več kot 67 tisoč tujih turistov, kar je 50-odstotno povečanje števila tujih turistov v primerjavi z letom 2023. Moldavski turizem je po okrevanju po pandemiji stalno rasel, leta 2025 pa postavil tudi nove rekorde. Primarni destinaciji v Moldaviji sta glavno mesto Kišinjev in Orheiul Vechi oz. Stari Orhej, veliko pa je tudi vinskih turistov.

Moldavija ima na 33.846 kvadratnih kilometrih površine okoli 2,39 milijona prebivalcev (leta 2024), kar je le nekaj več kot Slovenija, njihova denarna enota pa je moldavski lev. Moldavija je za članstvo v EU zaprosila marca 2022, status kandidatke pa ji je bil podeljen junija 2022. Pristopna pogajanja so se uradno začela junija 2024.

Kulturno središče in glavno mesto Kišinjev

Prestolnica Kišinjev je mešanica zgodovinske in sovjetske arhitekture, njeno kompaktno središče, prepredeno z velikimi zelenimi površinami, pa je idealno za sprehode, je poročal hrvaški Index. Kot poudarjajo, glavno moldavsko mesto kot kulturno središče ponuja obilico aktivnosti. Med drugim si lahko obiskovalci ogledajo in raziščejo okrašeno katedralo Jezusovega rojstva z veličastnimi freskami ali pa obiščejo Narodni zgodovinski muzej Moldavije, kjer lahko dobijo zanimiv vpogled v preteklost te malo znane države.

Ugodne cene in največja vinska klet na svetu

Valovito zeleno moldavsko podeželje je prekrito z vinogradi, južno od prestolnice Kišinjev pa najdemo največjo vinsko klet na svetu Mileștii Mici. V njej je v več kot 50 kilometrih apnenčastih rovov, ki so poimenovani po različnih sortah vina in so še vedno v uporabi, shranjenih okoli 1,5 milijona steklenic vina. Na koncu obiska in ogleda obiskovalci dobijo tudi steklenico, ki jo lahko odnesejo domov.

Cene piv sprejemljive, zelo velika ponudba vin

Tudi v lokalnih restavracijah strežejo moldavska vina, steklenico pa lahko tam pogosto dobite že za od štiri do pet evrov. Tudi cene piv niso pretirano visoke, saj boste ponekod za pollitrski vrček piva odšteli le 2,3 evra. Prav zato Moldavija v primerjavi s številnimi evropskimi destinacijami velja za izjemno ugodno destinacijo.

Samostan Orheiul Vechi in slikovita moldavska pokrajina

Okoli 45 minut vožnje severno od prestolnice lahko obiščete tudi Orheiul Vechi (Stari Orhej), jamski samostan iz 13. stoletja, ki je vklesan v pečine in sestavljen iz vrste kamnitih stopnic in predorov, poleg tega pa ponuja tudi neverjetne razglede na to tradicionalno moldavsko pokrajino. V omenjenem samostanu je mogoče najti tudi starodavne menihe, ki še vedno živijo znotraj starodavnih samostanskih zidov. V bližini samostana so tudi arheološki ostanki starega Orheja, ki segajo v 6. stoletje pr. Kr.

Če želite pobegniti iz mesta, lahko v bližini romunske meje najdete tudi nekaj naravnih lepot tega okolja, na primer soteska Bicaz in edinstveno Rdeče jezero, ki je znano zaradi rdečkaste barve in ​​ostankov drevesnih štorov, ki štrlijo iz vode, zato je to priljubljena točka predvsem med pohodniki.

