Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Ponedeljek,
20. 4. 2026,
10.02

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

funkcija umetna inteligenca umetna inteligenca pametni telefon Samsung noad PR članek

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 10.02

Mobilna umetna inteligenca ni več prestiž: Galaxy A57 5G in A37 5G kažeta, kam gre srednji razred

Samsung Galaxy | Foto: Samsung

Funkcije, ki so bile do nedavnega rezervirane za vrh ponudbe, prihajajo v razred, kjer jih uporabniki dejansko uporabljajo vsak dan.

Še pred kratkim je umetna inteligenca v pametnih telefonih pomenila predvsem eno stvar: najdražje modele. Funkcije, ki so bile zanimive, a za večino uporabnikov tudi nedosegljive. Z novo generacijo Galaxy A57 5G in Galaxy A37 5G pa Samsung to logiko očitno spreminja.

Vprašanje ni več, ali telefon podpira umetno inteligenco, temveč komu je ta dostopna.

Samsung to spremembo opisuje kot demokratizacijo mobilne umetne inteligence. V praksi to pomeni, da funkcije, ki so bile do nedavnega rezervirane za vrh ponudbe, prihajajo v razred, kjer jih uporabniki dejansko uporabljajo vsak dan.

Umetna inteligenca kot del uporabe, ne kot dodatek

Ključna razlika nove generacije ni v tem, da telefoni ponujajo več funkcij, temveč v tem, kako so te vključene v uporabo. Izjemna inteligenca ni predstavljena kot ločen sklop, ampak kot nekaj, kar deluje v ozadju.

To se pokaže pri povsem konkretnih nalogah. Prepis klica omogoča, da se pogovor ali predavanje pretvori v besedilo, ki ga lahko kasneje pregledaš ali prevedeš. Ne kot posebna funkcija, ampak kot način, kako si olajšaš delo.

Samsung Galaxy | Foto: Samsung Podobno velja za Brisalnik motivov. Urejanje fotografij ni več vezano na dodatne aplikacije ali znanje, temveč postane del osnovne uporabe. Fotografijo popraviš tam, kjer jo zajameš.

Iskanje v Googlu z obkroževanjem pa pokaže, kako se spreminja sam način iskanja. Namesto vnašanja pojmov zadostuje že vizualni signal, kar bistveno skrajša pot do informacije.

Pri modelu Galaxy A57 5G se temu pridruži še funkcija Najboljši obraz. Ne gre za spektakularno novost, temveč za rešitev konkretnega problema. Skupinske fotografije preprosto uspejo.

Strojna osnova, ki podpira izkušnjo

Takšen pristop ima smisel le, če ga podpira tudi strojna oprema. Galaxy A57 5G prinaša nadgrajen procesor in grafični del, kar se pozna predvsem pri stabilnosti in tekočem delovanju.

Zanimiv detajl je tudi 13 odstotkov večji sistem za hlajenje. To ni specifikacija, ki bi jo opazili takoj, se pa pokaže pri daljši uporabi, kjer naprava ostane stabilna tudi pod večjo obremenitvijo.

Oba modela imata 120-herčni zaslon Super AMOLED, kar danes postaja standard tudi v tem razredu. Razlika je predvsem v tem, kako dosledno je ta izkušnja izvedena.

Kamera kot orodje, ne funkcija

Tudi pri fotografiji je opazen podoben premik. 50 MP glavni senzor in Nightography nista več izjemi, temveč pričakovanje. Ključno vprašanje je, ali telefon omogoča zanesljiv rezultat brez dodatnega prilagajanja.

Razlika med modeloma se kaže pri ultraširokokotni kameri, kjer Galaxy A57 5G ponuja več fleksibilnosti. A pomembnejše od tega je, da oba modela pokrivata večino scenarijev, ki jih uporabniki dejansko potrebujejo.

Dolgoročna vrednost postaja standard

Morda še pomembnejši premik pa se dogaja na področju dolgoročne uporabnosti. Do šest generacij nadgradenj Androida in One UI ter do šest let varnostnih posodobitev pomeni, da telefon ni več kratkoročna investicija.

Srednji razred brez jasnih meja

Galaxy A57 5G in Galaxy A37 5G ne poskušata neposredno konkurirati najdražjim modelom, a hkrati jasno kažeta, da se razlika med razredi zmanjšuje. Če je umetna inteligenca še nedavno pomenila najvišji razred, postaja zdaj osnovna funkcionalnost – in prav to je morda največja sprememba.

Naročnik oglasne vsebine je SAMSUNG GMBH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
