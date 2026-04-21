Denver z Jokićem po drami ostal praznih rok, Francoz z nagrado spisal zgodovino

V košarkarski ligi NBA so bile ponoči odigrane tri tekme prvega kroga končnice. Denver Nuggetsi so v izredno izenačenem in razgretem boju doma s 114:119 izgubili proti Minnesoti Timberwolvesom, ki so izid v seriji poravnali na 1:1. Cleveland Cavaliersi so dobili tudi drugo tekmo proti Toronto Raptorsom (115:105), Atlanta Hawksi pa so vrnili udarec New York Knicksom in se oddolžili za poraz na prvi tekmi (107:106). Priznanje za najboljšega obrambnega igralca rednega dela je prejel član San Antonia Victor Wembanyama, ki je postal najmlajši košarkar v zgodovini s tovrstnim priznanjem, ob tem pa je dobil prav vse mogoče glasove.

Izjemen boj se je odvil v Ball Areni, kjer je Minnesota dosegla veliko zmago. Nuggetsi so srečanje odprli suvereno, prvo četrtino so dobili z 39:25, vodili tudi z 19 točkami naskoka, a se je Minnesota do polčasa vrnila v igro. V izredno izenačenem drugem polčasu in tudi končnici srečanja je minuto in 18 sekund pred koncem Anthony Gordon s trojko Denver popeljal na točko zaostanka (111:112), a je na drugi strani z enako mero odgovoril Donte DiVincenzo. V razgretem ozračju je Nikola Jokić 50 sekund pred koncem zabil za približanje Denverja na 113:115, na drugi strani pa je žogo izgubil Anthony Edwards. Devetnajst sekund pred koncem je pri zaostanku dveh točk Christian Braun zadel le en prosti met.

Nastop Anthonyja Edwardsa je bil dolgo časa pod vprašajem, na koncu je stisnil zobe in bil najboljši strelec Minnesote. Foto: Reuters

Po minuti odmora je bila žoga v rokah Minnesote, takoj pa je na črto prostih metov odšel Julius Randle, ki je bil dvakrat natančen (117:114). Za Denver je nato s polrazdalje zgrešil Jamal Murray, veliko zmago Minnesote za izenačenje v seriji na 1:1 pa je z zabijanjem potrdil DiVincenzo.

Edwards je bil s 30 točkami in desetimi skoki prvi strelec Minnesote, 24 točk je dodal Randle (devet skokov). Pri Denverju je Murray vknjižil 30 točk, Jokić pa je srečanje končal pri 24 točkah (met iz igre 8/20), 15 skokih in osmih asistencah, kar 16 točk je dosegel v tretji četrtini.

Cleveland povedel z 2:0

Cleveland Cavaliersi so v Rocket Areni še drugič zapored ugnali Toronto Raptorse (115:105). Cleveland, ki na vsej tekmi ni niti enkrat zaostajal, je proti Raptorsom dobil še 12. zaporedno tekmo končnice in s tem izenačil rekord lige NBA v zaporednih zmagah nad nasprotnikom v končnici. Niz je začel v finalu vzhodne konference leta 2016. K novi zmagi sta strelsko največ prispevala Donovan Mitchell s 30 točkami in James Harden z 28. Za goste je Scottie Barnes dosegel 26 točk.

"Donovan in James sta odločila srečanje v našo korist, a glavno vlogo je odigrala naša obramba. To je tisto, kar je smisel končnice. Prišli so nad nas, a smo odgovorili," je bil po zmagi zadovoljen trener Clevelanda Kenny Atkinson.

Bridges zgrešil poskus za zmago

Bolj izenačeno je bilo v Madison Sqaure Gardnu, kjer so Atlanta Hawksi s 107:106 premagali domače New York Knickse in izid v seriji poravnali na 1:1. Deset sekund pred koncem je za Atlanto žogo skozi obroč zbil Jalen Johnson, ki je svojo ekipo povedel v vodstvo s 107:103. Na drugi strani je takoj zatem po minuti odmora trojko za točko zaostanka zadel Jalen Brunson. Sledil je prekršek nad C. J. McCollumom, ki pa je zgrešil oba prosta meta. Žoga je pristala v rokah Josha Harta, ki je podal do Mikala Bridgesa, ta je v zadnji sekundi poskušal z metom s polrazdalje po skoku nazaj, a bil neuspešen, zmaga pa je tako romala v roke Atlante.

McCollum, ki bi kmalu postal tragični junak svoje ekipe, je srečanje končal pri 32 točkah, 19 jih je dodal Jonathan Kuminga. Za Knickse je Brunson prispeval 29 točk in sedem asistenc.

Los Angeles Lakersi, ki so se na prvi tekmi s Houstonom odlično znašli tudi brez poškodovanih asov Luke Dončića in Austina Reavesa in Rakete premagali s 107:98, bodo drugo tekmo končnice igrali v sredo zjutraj po slovenskem času (4.30).

Victor Wembanyama Foto: Reuters V noči na torek je postal znan tudi najboljši obrambni igralec rednega dela lige. To je postal član San Antonio Spursov in eden izmed treh finalistov za nagrado MVP Victor Wembanyama. Ta je premagal druga dva finalista Cheta Holmgrena (Oklahoma City Thunder) in Ausarja Thompsona (Detroit Pistons). 22-letni Francoz je postal prvi soglasni izbor obrambnega igralca leta v ligi NBA po uvedbi nagrade v sezoni 1982/83. Zmagovalca je izbrala mednarodna medijska žirija sto glasovalcev, Wembanyama pa je prejel vseh mogočih 500 glasov, saj so ga prav vsi uvrstili na prvo mesto, postal pa je tudi najmlajši košarkar, ki je prejel tovrstno priznanje. Victor Wembanyama is the first unanimous Kia NBA Defensive Player of the Year since the award’s inception in 1982-83.



Liga NBA, končnica, 20. april

Pari končnice: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /1:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /1:0/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /1:0/ Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /0:1/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /2:0/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /1:1/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /1:0/ // izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

