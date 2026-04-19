Uvodna zmaga Lakersov v končnici proti Raketam (107:98) je postregla z nenavadno statistiko. Čeprav so gostje iz Teksasa iz igre metali neprimerno večkrat od gostiteljev (93 proti 66), v napadu pa zbrali kar 18 skokov več od Jezernikov, so ostali na koncu prekratki za devet točk! LeBron James, eden izmed junakov srečanja, je kot enega izmed poglavitnih razlogov za zmago gostiteljev izpostavil moč kolektiva in ogromen trud v obrambi. Lakersi so imeli nazadnje na tekmi lige NBA tako malo metov iz igre pred tremi leti!

To je bil obračun, na katerem so zaradi zdravstvenih težav obsedeli in soigralce spremljali v civilnih oblačilih kar trije (super)zvezdniki. Pri Lakersih sta manjkala Luka Dončić in Austin Reaves, pri gostih pa Kevin Durant. V takšnih okoliščinah so se bolje znašli Jezerniki.

"Enostavno nimamo izbire. Ko pogrešaš toliko napadalnega učinka, kot sta ga sposobna dati Luka in Austin, moraš igrati kolektivno. Vsi moramo prispevati svoje in dodati še kaj več tako v napadu kot v obrambi. Menim, da smo to nocoj naredili," je LeBron James, ki je bil primoran pri 41 letih ob odsotnosti obeh najboljših strelcev prevzeti vajeti v svoje roke, izpostavil kolektivno moč Lakersov. Čeprav je ob odsotnosti Dončića žoga v napadu krožila drugače in so na koš iz igre vrgli le 66-krat, kar je najmanjše število na tekmi lige NBA v zadnjih treh letih, so se na koncu veselili dragocene zmage.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Tekmeca so z dobro obrambo prisilili k skromnemu metu iz igre (slabih 38 odstotkov v primerjavi z dobrimi 60 odstotki Lakersov), tako da je Houston, čeprav je igre metal kar 27-krat več od gostiteljev (93 proti 66), hkrati zbral tudi 18 napadalnih skokov več, na koncu podpisal prodajo in vknjižili uvodni poraz v seriji.

"Bilo smo zelo zbrani. Igrali smo proti ekipi, ki je zelo dobro trenirana, atletska in lahko povzroča veliko preglavic. Tudi ko so se vrnili ob koncu druge četrtine, smo njihov nalet zdržali in še naprej igrali, kot smo želeli. Imeli smo načrt in ga skušali kar najbolje izpeljati," je po srečanju poudaril 41-letni James, ki nastopa že 19. v karieri v končnici lige NBA. V play-offu je odigral že rekordnih 293 tekem in v noči na nedeljo dočakal 185. zmago.

Smart: Njegov IQ je neverjeten

Luke Kennard je bil s 27 točkami najboljši strelec srečanja. Toliko točk še ni dosegel v končnici. Foto: Guliverimage Jamesu sta do trojnega dvojčka zmanjkala le dva skoka. Prispeval je 19 točk, zbral pa kar 13 asistenc. Že v prvi četrtini jih je podelil osem, kar je njegov nov rekord na dvobojih končnice.

''Njegov IQ je neverjeten, a v prvi vrsti je vodja. On nas dvigne na novo raven in nam daje zaupanje. Ko vidiš nekoga z njegovim ugledom, kako se odpove svojim metom, da razigra soigralce, to le kaže na njegovo veličino," ga je pohvalil Marcus Smart, ki so ga Jezerniki pogrešali v zaključku rednega dela sezone, proti Houstonu pa je prišel še kako prav, saj slovi kot največji obrambni specialist v Redickovi četi.

Ob odsotnosti Dončića in Reavesa je pri Lakersih v napadu zablestel Luke Kennard. Donedavni košarkar Atlante, ki se je pridružil Jezernikom v začetku februarja, je dosegel kar 27 točk, za tri točke pa zadel vseh pet metov iz igre. Šele sedmič je zaigral v začetni peterki druge najbolj uspešne franšize v ligi NBA.

Lakersi so za razliko od Raket zadeli več kot polovico metov iz igre (40/66), Houston, ki je v zadnji četrtini zaostajal že za -16, pa jih je od 93 v koš pretopil le 35. Edini košarkar gostov, ki je zadeval kot za stavo, je bil Tari Eason. Zadel je v polno vseh sedem metov iz igre, a so bili na njegovo smolo njegovi soigralci, zlasti tistih na zunanjih položajih, veliko manj natančni. Lakersi so nazadnje "dovolili" tekmecu tako nizek odstotek meta iz igre pred tremi leti proti Memphisu.

Druga tekma prvega kroga končnice lige NBA med Lakersi in Raketami bo v noči na sredo v Los Angelesu.