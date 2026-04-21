Avtor:
STA

Torek,
21. 4. 2026,
18.37

Trenerska sprememba

Donovan nič več trener Chicago Bulls

Billy Donovan | Billy Donovan ni več trener Chicago Bulls. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriški košarkarski strokovnjak Billy Donovan je odstopil z mesta trenerja ekipe Chicago Bulls, potem ko se ji petič v šestih sezonah ni uspelo prebiti v končnico severnoameriške lige NBA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Donovan, ki je Florido popeljal do naslovov študentskega prvaka v letih 2006 in 2007, je pri bikih vpisal 226 zmag in 256 porazov, odkar je leta 2020 sedel na klop kolektiva iz vetrovnega mesta. V tej sezoni je imel še najslabši izkupiček (31-51).

Šestdesetletni Donovan je po Floridi leta 2015 sedel na klop ekipe Oklahoma City Thunder, s katero je v vseh petih sezonah prišel v končnico.

Chicago pa je vanjo prišel le enkrat pod Donovanovim vodstvom, in sicer je leta 2022 izgubil v prvem krogu proti Milwaukee Bucks.

Pred kratkim je vodstvo kluba odpustilo tudi podpredsednika košarkarskih operacij Arturasa Karnišovasa in generalnega menedžerja Marca Eversleyja.

Biki so nazadnje v ligi do naslova prišli leta 1998, ko je Michael Jordan osvojil svoj šesti in zadnji naslov prvaka.

