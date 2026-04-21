Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
21. 4. 2026,
6.15

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Poslanci na prvi izredni seji tudi o podpredsednikih DZ

Na. R., STA

Ustanovna seja državnega zbora. Državni zbor, parlament. | Poslanske skupine lahko kandidate za podpredsednika predlagajo do 9.30. O kandidatih se bodo pogovarjali na sejah poslanskih skupin pred tem. | Foto Bojan Puhek

Poslanske skupine lahko kandidate za podpredsednika predlagajo do 9.30. O kandidatih se bodo pogovarjali na sejah poslanskih skupin pred tem.

Foto: Bojan Puhek

Poslanci se bodo danes sestali na prvi izredni seji DZ, kjer bodo na tajnem glasovanju izbirali podpredsednike parlamenta. Na dnevnem redu sta tudi glasovanje o predlogu odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ ter predlogu sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ.

Predsednik DZ Zoran Stevanović je v ponedeljek na prvi seji kolegija napovedal, da bodo na današnji prvi izredni seji DZ volili največ dva podpredsednika DZ, saj trenutno ni jasno, katera bo največja opozicijska poslanska skupina, ki ji pripada eno podpredsedniško mesto.

Vodje poslanskih skupin so na kolegiju predsednika DZ pripravili tudi predlog o ustanovitvi treh začasnih delovnih teles DZ. Soglasni so bili pri predlogu za ustanovitev odbora za zadeve EU, odbora za zunanjo politiko in skupnega odbora.

Pri določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov teh teles, pa se je zapletlo, saj se v Svobodi, SD ter Levici in Vesni niso strinjali z razrezom. Menijo, da ne sledi razmerju med parlamentarnimi strankami glede na volilni izid. Stevanović je ob tem pojasnil, da gre za začasne odbore in da "bo še vse upoštevano, kar zadeva volilni rezultat".

Po predlogu bi SDS prevzela vodenje skupnega odbora in odbora za zunanjo politiko, vodenje odbora za zadeve EU pa bi pripadlo poslanski skupini NSi, SLS in Fokus.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
