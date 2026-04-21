Rok Plestenjak

Rok Plestenjak

21. 4. 2026
4.00

1 ura, 54 minut

Luka Dončić nesrečna izjema v ligi NBA

Neverjetno, kaj se dogaja Luki Dončiću! Zgodovinska nepravica?

Luka Dončić se skuša čimprej vrniti na parket in priskočiti na pomoč soigralcem, ki jih že v noči na sredo čaka nov izziv v končnici lige NBA. | Foto Guliverimage

Luka Dončić se skuša čimprej vrniti na parket in priskočiti na pomoč soigralcem, ki jih že v noči na sredo čaka nov izziv v končnici lige NBA.

Čeprav je Luka Dončić v tej sezoni pokazal ogromno, odmevne predstave za Los Angeles Lakerse pa začinil s številnimi nepozabnimi strelskimi šovi, se njegovo ime ni znašlo med tremi finalisti v izboru za najbolj prestižno individualno priznanje MVP. Njegove navijače je dodatno zmotil in razhudil podatek, kako so se v zadnjih desetih letih najboljši strelci rednega dela sezone lige NBA vselej redno uvrščali na seznam treh finalistov za priznanje MVP. Na smolo Dončića pa žal obstaja tudi ena izjema. Ta se nanaša na aktualno sezono 2025/26, v kateri se za 27-letnega kralja strelcev iz Slovenije navkljub imenitni in razkošni statistiki ni našlo mesta med najboljšimi tremi. To pa še zdaleč ni vse ...

Sportal Američan razkril novost, ki bo odmevala v Sloveniji

Slovenski košarkarski biser Luka Dončić je znan po tem, da pogosto piše zgodovino v ligi NBA. Tokrat pa ima opravka s postavljanjem manj prijetnih mejnikov, ki ga lahko navdajajo z razočaranjem. Prvič v zgodovini lige NBA se je namreč zgodilo, da najboljši strelec tekmovanja, ki je v rednemu delu povprečno na tekmo dosegal najmanj 30 točk, sedem skokov in sedem asistenc, njegov klub pa je ob tem vknjižil več kot 50 zmag, za vse skupaj ne bo nagrajen s priznanjem MVP.

Bi si Luka Dončić zaslužil priznanje MVP?

  • Da.
    100,00 %
    1 glasov
  • Ne, a bi moral biti uvrščen vsaj med najboljše tri.
    0,00 %
    0 glasov
  • Ne, ne spada niti med najboljše tri.
    0,00 %
    0 glasov
Oddanih 1 glasov

Razočaranje Dončićevih navijačev je še toliko večje, saj se je prvič v zadnjem desetletju zgodilo, da se najboljši strelec lige NBA sploh ni znašel med tremi finalisti v izboru za najbolj prestižno individualno priznanje. Slovenski as je tako postal nesrečna izjema, v košarkarski javnosti pa ostajajo deljena mnenja, ali bi si zaslužil kaj več. Ni jih malo, ki so začudeni, zakaj se ni uvrstil vsaj med tri najboljše, če ne še več. Tisti, ki so glasovali, so pač menili drugače. Prednost so prejeli Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Srb Nikola Jokić (Denver) in Francoz Victor Wembanyama (San Antonio), Dončić pa je še enkrat več v karieri, kar se tiče priznanja MVP, ostal brez vsega.

Sezona Najboljši strelec sezone MVP
2025/26 Luka Dončić
2024/25 Shai Gilgeous-Alexander 1.
2023/24 Luka Dončić 3.
2022/23 Joel Embiid 1.
2021/22 Joel Embiid 2.
2020/21 Stephen Curry 3.
2019/20 James Harden 3.
2018/19 James Harden 2.
2017/18 James Harden 1.
2016/17 Russell Westbrook 1.
2015/16 Stephen Curry 1.

Dončić sanja le o naslovu prvaka

Sodeč po tem, kar je Luka Dončić pokazal v sezoni 2025/26, bi lahko vendarle v izboru za MVP igralca meril višje. Nenazadnje je najboljši strelec tekmovanja, tretji v asistencah, šesti v ukradenih žogah, celo v skokih je uvrščen med najboljših 25 v ligi NBA, kar ni mačji kašelj za košarkarja njegove višine. Številke so veličastne, podobno velja tudi za izkupiček Lakersov. Jezerniki so v nemirni sezoni, v kateri niso mogli kar na 31 tekmah računati na pomoč Austina Reavesa, 22-krat pa je bil odsoten LeBron James, zmagali na 53 tekmah in na zahodu zaostali zgolj za tremi tekmeci.

Luka Dončić se je poškodoval na gostovanju v Oklahoma Cityju, kjer so Lakersi doživeli najhujši poraz v tej sezoni. Foto: Guliverimage

Da jim je to uspelo, je v marsičem zaslužen zlasti Dončić, ki so mu košarkarski bogovi pred nekaj tedni na gostovanju v Oklahoma Cityju obrnili hrbet. Napočilo je stresno obdobje, v katerem želi čimprej zaceliti poškodbo stegenske mišice in znova izstopati na parketu. Le tako bi lahko še naprej zapiral usta kritikom in Lakerse vztrajno približeval uresničitvi največjega cilja. Ta pa je, odkar se je pridružil ligi NBA, dobro znan vsem. Rad bi osvojil prstan in postal prvak, a ga do tega podviga, o katerem sanja velika večina košarkarjev na svetu, čaka še ogromno dela.

Kateri izmed finalistov bi si najbolj zaslužil priznanje MVP?

  • Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City)
    0,00 %
    0 glasov
  • Nikola Jokić (Denver)
    0,00 %
    0 glasov
  • Victor Wembanyama (San Antonio)
    0,00 %
    0 glasov
Oddanih 0 glasov

Najprej bo moral povsem pozdraviti poškodbo, zaradi katere je odsoten že od začetka meseca, šele nato pa bi se lahko pridružil soigralcem na parketu. V ponedeljek se je po prvič po poškodbi pridružil treningu. Kdaj pa bi lahko zaigral? Najverjetneje se bo to zgodilo v začetku maja, a se poraja vprašanje, kakšni bodo do takrat rezultati Lakersov. Za zdaj jim gre v končnici proti Houstonu imenitno, slovenski virtuoz pa stiska pesti, da pri tem tudi ostane. 

