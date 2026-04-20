Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
21.48

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Liga NBA Liga NBA Los Angeles Lakers Austin Reaves Luka Dončić Luka Dončić

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 21.48

5 minut

Los Angeles Lakers

Luka Dončić že trenira! #video

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Dončić | Luka Dončić in Austin Reaves sta se vrnila na treninge. | Foto Guliverimage

Luka Dončić in Austin Reaves sta se vrnila na treninge.

Foto: Guliverimage

Iz Los Angelesa prihaja krasna novica. Luka Dončić se je že pridružil treningom LA Lakers. Ameriški novinar medija ESPN Dane McMenamin je na družbenih omrežjih delil posnetek Dončića in Austina Reaves s treninga. Za zdaj iz kalifornijskega kluba ni še nobenih informacij, kdaj bi se lahko okrevajoča košarkarja lahko soigralcem pridružila tudi na igrišču.

Luka THUMB
Sportal Luka Dončić užival na tekmi in se pojavil na kameri zaljubljencev

Luka Dončić in Austin Reaves sta izjemno pomembni ofenzivni orožji LA Lakers, poškodbi pa sta staknila ob koncu rednega dela sezone v ligi NBA. Jezerniki so se morali na prvi tekmi končnice proti Houston Rockets znajti brez dveh nosilcev igre, a so se z orjaškim izzivom soočili imenitno in na krilih LeBrona Jamesa (19 točk, 13 asistenc in 8 skokov) slavili s 107:98.

Druga tekma končnice LA čaka v sredo zjutraj po slovenskem času (4.30). Posnetki s treninga pa dajejo navijačem Lakersov upanje, da se bosta Dončić in Reaves morda na tekme vrnila še v prvem krogu končnice. Za zdaj iz kalifornijskega kluba še ni uradnih informacij o časovnici njune vrnitve.

Preberite še:

Liga NBA Liga NBA Los Angeles Lakers Austin Reaves Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.