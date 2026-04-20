Luka Dončić že trenira! #video

Iz Los Angelesa prihaja krasna novica. Luka Dončić se je že pridružil treningom LA Lakers. Ameriški novinar medija ESPN Dane McMenamin je na družbenih omrežjih delil posnetek Dončića in Austina Reaves s treninga. Za zdaj iz kalifornijskega kluba ni še nobenih informacij, kdaj bi se lahko okrevajoča košarkarja lahko soigralcem pridružila tudi na igrišču.

Luka Dončić in Austin Reaves sta izjemno pomembni ofenzivni orožji LA Lakers, poškodbi pa sta staknila ob koncu rednega dela sezone v ligi NBA. Jezerniki so se morali na prvi tekmi končnice proti Houston Rockets znajti brez dveh nosilcev igre, a so se z orjaškim izzivom soočili imenitno in na krilih LeBrona Jamesa (19 točk, 13 asistenc in 8 skokov) slavili s 107:98.

Luka Doncic back on the Lakers practice court pic.twitter.com/YTHIO6Wdo8 — Dave McMenamin (@mcten) April 20, 2026

Druga tekma končnice LA čaka v sredo zjutraj po slovenskem času (4.30). Posnetki s treninga pa dajejo navijačem Lakersov upanje, da se bosta Dončić in Reaves morda na tekme vrnila še v prvem krogu končnice. Za zdaj iz kalifornijskega kluba še ni uradnih informacij o časovnici njune vrnitve.

