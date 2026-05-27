Kitajski SUV, ki Evrope ne izziva le z nizko ceno, temveč z visoko tehnologijo

Foto: Gregor Pavšič Kitajske avtomobilske znamke ob prihodu v Slovenijo izpostavljajo predvsem nižje cene in dolg seznam opreme, a nekatere poleg dobre cenovne umestitve je glavni adut tehnologija. To so predvsem električni avtomobili, ki v srednjem cenovnem segmentu presegajo trenutne evropske avtomobile. Taka znamka je tudi Xpeng, ki je tipični predstavnik hitro rastoče kitajske avtomobilske industrije. Ustanovili so jo šele leta 2014, njen direktor pa je mladi podjetnik He Xiaopeng, ki je bil tudi velik privrženec Tesle in Elona Muska. Xpengovi avtomobili so tako večinoma električni, vsaj model G6 pa podobnosti s teslo model Y - globalno najuspešnejšim električnim avtomobilom - niti pretirano ne skriva. Xpeng je z G6 od modela Y vzel veliko dobrega, temu pa dodal še nekaj svojih začimb.

oblika, prostornost in udobje, opremljenost, 800-voltna zasnova, zelo učinkovito polnjenje, celovita vozniška skladnost, odzivnost vmesnika Palec dol: poraba energije bi bila lahko nižja, ni sprednjega prtljažnika

Kombinirana poraba na testu se je gibala med 20 in 22 kWh na sto kilometrov, pri izbiri šibkejšega pogona bi bila vsaj okrog 2 kWh nižja. Realni doseg torej med dobrih 300 in 400 kilometrov.

Xpeng sodi med mlajše in za zdaj še bolj nišne kitajske znamke na evropskem in slovenskem avtomobilskem trgu. Svojega tržnega deleža ne večajo s poceni avtomobili z bencinskimi motorji, prav tako ne s cenovno dostopnimi malčki z alternativnimi pogoni. Xpengov sodi med tehnološko naprednejše znamke, ki s celovito vozno izkušnjo na 800-voltni platformi trkajo na evropski premijski razred in obenem spadajo v srednji cenovni razred. Poleg športnega terenca G6 imajo še podoben večji model G9, ob tem pa še fastback limuzino P6 in kmalu tudi prestižni enoprostorec X9.

G6 je minimalistično in celostno oblikovan avtomobil, ki je dolg 4,75 metra, širok je 1,92 metra in ima 2,89 metra medosne razdalje. Zunanjost je lepo usklajena, ne pretirano drzna, a še vedno tudi dovolj prepoznavna na cesti. Pri zunanjosti razen osnovnih dimenzij primerjava s Teslo niti ni očitna, precej drugače pa je v notranjosti avtomobila.

Da, koncept je Teslina “kopija”, toda pri Xpengu so ta koncept vendarle še nadgradili z lastnimi rešitvami. To jim je na primer uspelo precej bolje kot Volvu z modelom EX30, kjer smo pogrešali prav nekaj več lastnih idej.

Pri xpengu G6 se začne že z enostavno uporabo stranskih potopnih kljuk, materiali v notranjosti so kakovostni in prečiščenost tudi dobro vpliva na počutje. V G6 se bo predvsem tisti, ki je že kdaj vozil tesle, počutil zelo domače.

Osrednje orodje (poleg seveda zanimivo oblikovanega volana) je seveda srednji zaslon, toda pred voznikom so tudi dodatni digitalni merilniki. Občutek na volanu je precej dober, nad zmogljivostjo pripomb pričakovano ni bilo. Vozili smo namreč različico performance z dvojnim elektromotorjem (štirikolesni pogon), ki zmore kar 358 kilovatov sistemske moči, pospešek do 100 kilometrov na uro v 4,1 sekunde in najvišjo hitrost 202 kilometra na uro.

Masa praznega vozila je 2,2 tone, kar ni rekordno malo (čeprav je primerljivo z najboljšimi), toda vso omenjeno moč je na cesti z vozilom take zasnove seveda težko izkoristiti. Potniki v avtomobilu ne bodo preveč veseli pogostega izkoristka vse moči in prožnosti med ovinki.

Glede praktičnosti lahko izpostavimo zelo prostorno zadnjo klop, kjer se tudi sedi dokaj udobno in 571-litrski prtljažnik. Presenetljivo pri Xpengu niso uredili dodatnega sprednjega prtljažnika. To je poleg porabe edini omembe vredni minus tega vozila.

Tudi zato se kot bolj racionalna izbira ponuja 200 kilogramov lažji osnovni G6 s pogonom na zadnji par koles, ki ima moč 185 kilovatov - težava s porabo pa vseeno ostaja. V primerjavi z večino tekmecev je sicer dobra, toda na zadnji primerjalni avtocestni vožnji je tak G6 porabil 20 odstotkov več energije kot primerljiv tesla model Y. Osnovni avtomobil ima neto kapaciteto baterije 65 kWh, zmogljivejši pa 80 kWh - v obeh primerih gre za železofosfatne baterije LFP.

Največja tehnološka prednost G6 je pri hitrem polnjenju in tudi zato je potreba po veliki bateriji manjša kot pri večini električnih športnih terencev. Teoretična konična moč je zelo visoka; tokrat je sicer nismo dosegli, ker G6 tudi nismo priključili na najbolj zmogljivo polnilnico v Sloveniji, a že rezultati na precej razširjenih 350-kilovatnih Petrolovih polnilnicah so bili zares odlični.

Avtomobil nudi možnost ročnega zagona toplotne optimizacije baterije

Čas polnjenja baterije od 24 do 87 %: 15 minut

Pet minut polnjenja, ko je imela baterija manj kot 50 odstotkov, je zadoščalo za 19 kWh elektrike - dovolj za skoraj sto kilometrov dosega

Deset minut in pridobljenih več kot 40 kWh elektrike in to pri že 80-odstotni napolnjenosti baterije

V 15 minutah pridobljenih 55 kWh elektrike

Najvišja moč polnjenja je bila 282 kilovatov in sicer okrog 30-odstotne napolnjenosti baterije

Pri 70 % baterije je moč polnjenja še vedno presegala 200 kilovatov

Osnovni polnilec za izmenični tok AC je 11-kilovatni, nadgradnja na 22-kilovatni polnilec ni mogoča.

S subvencijo tudi pod 40 tisočaki

Osnovni G6 z manjšo baterijo (65 kWh) v Sloveniji stane nekaj manj kot 44 tisoč evrov, razen barve ali vlečne kljuke drugih doplačil skoraj ni. Večja baterija stane dodatnih pet tisoč evrov, različica performance pa je od osnovnega dražja že za 11 tisočakov. Osnovni z dobro zalogo opreme in vso tehnologijo dobi še subvencijo, tako da cena pade celo pod mejo 40 tisočakov.

Z izjemno osnovne tesle model Y, ki pa je v primerjavi z G6 tudi slabše opremljena (oblazinjenje sedežev, avdio sistem, platišča …), so torej Xpengovi avtomobili cenejši. Vse to je dobra popotnica za kitajsko znamko na evropskem trgu, kjer pa ji za zdaj kljub hitri rasti in nesporno kakovostnim avtomobilom pripadajo še prodajne drobtine.

