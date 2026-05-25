R. Sp.

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
17.34

Luka Dončić v Sloveniji uživa v družbi hčerkic Olivie in Gabriele

Luka Dončić je po koncu klubske sezone v ZDA znova v Sloveniji, kjer je v ospredje postavil družino. Slovenski košarkarski zvezdnik, sodeč po fotografijah, ki jih je objavil na družbenih omrežjih, prosti čas namenja predvsem svojima hčerkama, triletni Gabrieli in petmesečni Olivii.

Luka Dončić je v začetku maja sporočil, da to poletje ne bo oblekel dresa slovenske reprezentance, saj želi po zahtevnem obdobju prednost nameniti vlogi očeta. Kot je poročal Reuters, je njegova odločitev povezana tudi s skrbniškim sporom glede hčerk, ki sta se rodili v zvezi z dolgoletno partnerko Anamario Goltes. Dončić je v zadnjih mesecih večkrat poudaril, da je njegova glavna prioriteta dobrobit otrok.

Za slovenskega košarkarskega asa je bilo leto 2026 burno tako športno kot zasebno. Po selitvi v Los Angeles Lakers je postal eden največjih zvezdnikov lige NBA, hkrati pa je vse bolj v ospredje stopalo tudi njegovo družinsko življenje. Po koncu sezone, ki jo je močno skrajšala poškodba, zaradi katere je moral končnico spremljati s klopi, je vrnitev v Slovenijo zanj predvsem priložnost, da se posveti hčerkama in v zasebnem življenju najde nekaj več miru.

