R. K., STA

26. 5. 2026,
11.40

Torek, 26. 5. 2026, 11.40

Janeza Janšo v poslanskih klopeh nadomestila Maruša Babnik

Maruša Babnik je v volilnem okraju Ljubljana Moste prejela 4.227 oziroma 25,35 odstotka glasov in se uvrstila na četrto mesto med kandidati SDS v volilni enoti Ljubljana Bežigrad.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Poslanca SDS Janeza Janšo, ki je bil v petek izvoljen za novega predsednika vlade, je v DZ danes nadomestila Maruša Babnik, ki je bila v volilni enoti Ljubljana Bežigrad, kjer je bil izvoljen Janša, naslednja po številu glasov na listi kandidatov SDS. DZ je sklep ob začetku današnje izredne seje sprejel soglasno.

DZ je sklep o nadomeščanju poslanca sprejel na podlagi predloga, ki ga je danes še pred začetkom izredne seje DZ sprejela mandatno-volilna komisija DZ. Državna volilna komisija (DVK) je namreč DZ posredovala sklep, iz katerega izhaja, da v času, ko Janša opravlja funkcijo predsednika vlade, Babnik opravlja funkcijo poslanke.

Babnik je v volilnem okraju Ljubljana Moste prejela 4.227 oziroma 25,35 odstotka glasov in se uvrstila na četrto mesto med kandidati SDS v volilni enoti Ljubljana Bežigrad. SDS so v tej enoti pripadli trije poslanski mandati.

Ljubljančanka Babnik, rojena leta 1977, je vodja svetniškega kluba SDS v ljubljanskem mestnem svetu. Po izobrazbi je profesorica razrednega pouka, v kandidaturi za poslanko je kot delovno mesto navedla pomočnica ravnateljice.

