Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je v bogati karieri dosegel že marsikaj, še vedno pa ni osvojil lige NBA niti prejel priznanje za MVP igralca rednega dela sezone. Slednjega ne bo dočakal tudi v tej sezoni.

Čeprav je vodstvo lige NBA nedavno ugodilo njegovi prošnji, da lahko kljub neupoštevanju "pravila 65" zaradi izjemnih okoliščin kandidira za najbolj prestižno priznanje, bo to romalo v roke nekoga drugega. Trije finalisti so namreč postali branilec lovorike Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), večkratni dobitnik Srb Nikola Jokić (Denver) in Francoz Victor Wembanyama (San Antonio), ki se je prvič v karieri povzpel tako visoko. Tako je že postalo jasno, da bo še osmič zapored za najboljšega igralca rednega dela lige NBA proglašen tujec, kar je nov udarec za ameriški ponos v najmočnejšem klubskem košarkarskem tekmovanju na svetu.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player.



Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

Victor Wembanyama pic.twitter.com/Gy5UcInp6h — NBA (@NBA) April 19, 2026

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić (Los Angeles Lakers), ki je trenutno poškodovan (stegenska mišica) in bi se lahko po zadnjih neuradnih napovedih najhitreje vrnil na parket v začetku maja, je zbral premalo glasov, da bi se uvrstil med najboljše tri.

Luka Dončić se je v karieri v točkovanju za priznanje MVP najvišje uvrstil v sezoni 2023/24, ko je zaostal le za Nikolo Jokićem in osvojil drugo mesto. V sezoni 2019/20 je osvojil četrto, v 2020/21 šesto, v 2021/22 in 2022/23 peto, v prejšnji sezoni pa zaradi premajhnega števila odigranih tekem ni kandidiral za nagrado. V krstni sezoni 2018/19 je osvojil priznanje najboljšega novinca. Foto: Guliverimage

Čeprav je Dončić v tej sezoni povprečno na tekmo dosegal 33,5 točke (njegov met iz igre je 47,6 odstoten), 8,3 asistence, 7,7 skoka in 1,6 ukradene žoge, Jezernikom pa pomagal do četrtega mesta v zahodni konferenci, to ni zadoščalo, da bi s strani ameriških novinarjev prejel dovoljšnje število glasov za omembo v zaključnem izboru treh najboljših kandidatov.

Zmagovalec bo proglašen v noči na torek.

Nikola Jokić je še drugič zapored sklenil sezono s statistiko, vredno "trojnega dvojčka". V tej sezoni je povprečno na tekmo dosegal 27,7 točke, 12,9 skoka in 10,7 asistence. S tako razkošno statistiko se je lahko v preteklosti pohvalil le še Russell Westbrook. Foto: Reuters

Prevlada tujcev, Shai še drugič zapored?

Kanadčan Shai Gilgeous Alexander lahko postane prvi košarkar po Nikoli Jokiću, ki bi v ligi NBA ubranil lovoriko MVP rednega dela sezone. Foto: Reuters Še osmič zapored bo tako priznanje MVP igralca rednega dela sezone prejel košarkar, ki ne prihaja iz ZDA. Prevlado tujih košarkarjev v ligi NBA je v letih 2019 in 2020 napovedal Grk nigerijskih korenin Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), ki je prejel priznanje MVP dvakrat zapored, nato je nastopilo obdobje prevlade srbskega asa Denverja Nikole Jokića, sicer tudi velikega prijatelja Luke Dončića, ki je bil izbran za najboljšega v letih 2021, 2022 in 2024. Jokić je v izboru za MVP igralca v zadnjih petih sezonah vselej zasedel eno izmed dveh najvišjih mest. Trikrat je bil proglašen za najboljšega, dvakrat pa je bil drugi.

Leta 2023 je postal MVP sezone center Philadelphie Joel Embiid, ki prihaja iz Kameruna, a je pozneje v karieri prejel ameriški potni list in z ZDA tudi osvojil zlato medaljo na olimpijskem turnirju v Franciji (2024), lani pa je bil prvič za najkoristnejšega igralca v ligi NBA proglašen Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander. Branilec OKC je v tej sezoni drugi najboljši strelec sezone, zaostal je le za Dončićem, prvakom pa je pomagal do najboljšega izkupička v rednem delu lige NBA.

Gilgeous-Alexander je v sezoni 2025/26 dosegal na tekmo 31,1 točke, 6,6 asistence in 4,3 skoka. OKC je z njegovo pomočjo zbrala kar 64 zmag, Shai pa se je vpisal v zgodovino tudi kot lastnik novega rekorderja, saj je dosegel najmanj 20 točk na največjem številu zaporednih tekem in presegel mejnik legendarnega Wilta Chamberlaina. Ta je poprej znašal 126 tekem.

Francoski orjak se je prvič prebil med finaliste kandidatov za priznanje MVP. Spursom, ki nastopajo v končnici prvič po letu 2019 in kotirajo zelo visoko, je pomagal do 62 zmag, na tekmo pa je v povprečju dosegal 25 točk, 11,5 skoka, 3,1 asistence in 3,1 blokade. Mladi center San Antonia lahko postane prvi košarkar po Antetokounmpo (2020), ki bi v isti sezoni postal MVP igralec sezone, hkrati pa bi tudi prejel nagrado za najboljšega obrambnega igralca. Foto: Reuters

Vodstvo lige NBA bo končno odločitev, komu pripada priznanje MVP rednega dela sezone 2025/26, sporočilo v noči na torek po slovenskem času.

Zadnji v ZDA rojeni ameriški košarkar, ki je prejel priznanje MVP, je bil Jamer Harden (2018). Takrat je nosil še dres Houston Rocketsov. Foto: Reuters

Znani so tudi finalisti za druga individualna priznanja.

Dončić velemojster končnic, a ostaja brez nagrade

Luka Dončić v tej sezoni ne kandidira tudi za nagrado Clutch Player. Foto: Reuters Preseneča izbor finalistov v kategoriji Clutch Player (Najboljši igralec v odločilnih trenutkih srečanj). Čeprav so se Jezerniki v tej sezoni najbolj izkazali na tekmah z napeto končnico, v poštev pridejo le tekme, kjer se prednost oziroma zaostanek moštva v zadnjih petih minutah "spusti" do petih točk ali manj, to ni 27-letnemu slovenskemu dragulju pomagalo, da bi kandidiral za priznanje. Lakersi so v tej sezoni odigrali 30 "clutch" tekem. Dobili so jih kar 22, izgubili pa le osem, s tem pa poskrbeli za najboljši odstotek izmed vseh.

Čeprav je na omenjenih tekmah v končnicah imel žogo v svojih rokah največkrat Luka Dončić (38,5 odstotkov), sledita pa LeBron James (28,1) in Austin Reaves (26,9), še eden izmed izjemnih strelcev, ki zaradi poškodbe ne more pomagati Lakersom na začetku letošnjega play-offa, tudi to ni zadoščalo, da bi kapetan slovenske reprezentance kandidiral za priznanje Clutch Player. Zanj kandidirajo Anthony Edwards (Minnesota), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) in Jamal Murray (Denver).

Krši pravilo 65, a lahko vseeno osvoji nagrado

Anthony Edwards je letos že prejel nagrado za MVP igralca All-Star srečanja. Foto: Reuters Zanimivo je, da se je lahko med kandidati za individualna priznanja znašel tudi Anthony Edwards. Zvezdnik Minnesote je v tej sezoni odigral le 60 tekem, tako da je kršil "pravilo 65". Čeprav je podobno kot Luka Dončić in Cade Cunningham na vodstvo lige NBA naslovil prošnjo, da bi mu zaradi izrednih okoliščin vendarle omogočili, da kandidira za največja priznanja, tega ni dočakal.

Edwards pa bi vseeno lahko prejel nagrado, saj je eden izmed treh finalistov v izboru za priznanje Clutch Player (najboljši igralec v odločilnih trenutkih srečanj), za katerega kandidira skupaj z dvema Kanadčanoma, Shaijem Gilgeous-Alexandrom in Jamalom Murrayjem. V tem izboru lahko Edwards sodeluje, čeprav ni odigral dovoljšnjega števila tekem, saj pri glasovanju sodelujejo zgolj trenerji moštev lige NBA.