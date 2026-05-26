V New Yorku spet upanje, dvoboj Oklahoma - San Antonio še povsem odprt

Prvi finalist lige NBA je že znan. To je ekipa New York Knicks. Njeni navijači so na ta trenutek čakali 27 let. Upanje je spet živo. Vsaj še dve tekmi bosta odigrani v finalu zahodne konference, kjer je izid med branilcem naslova Oklahomo City Thunder in izzivalcem San Antonio Spurs poravnan na 2:2. Peta tekma bo v noči na sredo (začetek ob 2.40).

"Odraščal sem v okolici New Yorka in imel občutek, da upanja že dolgo ni več. Lepo je, ko navijačem povrneš upanje," je po napredovanju v veliki finale lige NBA dejal Karl-Anthony Towns, ki je na odločilni četrti tekmi finala vzhodne konference dal 19 točk in imel še 14 skokov. Za napredovanje s 4:0 v zmagah so v noči na torek Cleveland Cavalierse premagali s 130:93. Za najbolj koristnega igralca serije je bil izbran nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericksih, Jalen Brunson (25,5 točke in 7,8 asistence).

Ko zadevata Shai Gilgeous-Alexander in Chet Holmgren je Oklahoma nepremgaljiva. Vse bo torej odvisno, kako dober bo San Antonio v obrambi. Foto: Guliverimage Na finalnega nasprotnika bodo čakali vsaj še do četrtka zvečer oziroma petka zjutraj po srednjeevropskem času. V noči na sredo je na sporedu peta tekma finala zahodne konference, v noči na petek pa bo morebiti že odločilna šesta. Če ne bo ostal izid poravnan. Trenutno je med Oklahomo City Thunder in San Antonio Spurs na 2:2. V tem primeru bo sedma tekma v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času. Serija je precej izenačena. Če seštejemo vse štiri tekme, "vodi" Oklahoma s 446:442. San Antonio iz igre meče 43-odstotno, Oklahoma 42-odstotno.

Liga NBA, konferenčni finale, 26. maj: