Oklahoma in Boston začela brez milosti, Detroitu se je zalomilo

Po zmagoslavnem začetku končnice za Los Angeles Lakers so boj za konferenčni polfinale začele še nekatere druge ekipe. Visoki domači zmagi sta vpisala prvak Oklahoma City in Boston, ki sta z ogromno razliko nadigrala Phoenix in Philadelphio. Prednost domačega igrišča je izkoristil tudi San Antonio proti Portlandu, zalomilo pa se je prvemu nosilcu na vzhodu Detroitu, ki je kot prvi v tej končnici izgubil na domačem parketu. Pistonse so v gosteh premagali Orlando Magic.

Boston Celtics so na prvi tekmi končnice s 123:91 razorožili Philadelphio 76ers. Temelje k zmagi so postavili že v prvi četrtini, ki so jo pred domačimi navijači dobili s 33:18. 76ers niso vodili niti enkrat na celem srečanju, Kelti pa so vodili tudi s 35 točkami naskoka. Jaylen Brown je ob zmagi Bostona dosegel 26 točk, točko manj je ob enajstih skokih in sedmih asistencah prispeval Jayson Tatum. Za Philadelphio je Tyrese Maxey vknjižil 21 točk in osem asistenc.

Prvaki Oklahoma City Thunder si prizadevajo, da bi postali prva ekipa po Golden Statu v sezoni 2017/18, ki bi ponovila naslov prvaka. "To je priložnost," je dejal Shai Gilgeous-Alexander. "A zgodi se lahko toliko stvari, ki niso pod našim nadzorom, hkrati pa nas čaka ogromno dela," je dejal prvi zvezdnik OKC. Thunder so zmagali na treh od petih tekem rednega dela sezone med ekipama, Phoenix pa je ena od le treh ekip, ki so Oklahoma Cityju v tej sezoni povzročile več kot le en poraz. Tokrat je bila premoč OKC več kot očitna. Sonca so doživela prepričljiva poraz, izgubila so kar za 35 točk.

Za Detroit je zaigral tudi Cade Cunningham, ki je zaradi poškodbe pljuč izpustil nastope v končnici rednega dela. Foto: Reuters

LA Lakers bodo serijo proti Houstonu nadaljevali v noči na sredo ob 4.30.

Liga NBA, 19. april, končnica:

Pari končnice: Zahod: Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /1:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /1:0/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:0/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /1:0/ Vzhod: Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /0:1/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /1:0/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /1:0/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /1:0/ // izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

Lestvici po rednem delu:

