Oven

Prvi del dneva bo prinesel nesporazume, ki jih boste poskušali rešiti s pogovorom, morda tudi s prepirom. Za partnerja boste menili, da je neobjektiven in da se ne trudi razumeti vašega mnenja in stališč. Tudi samski ne boste občutili pravega razumevanja, še najmanj s strani svoje simpatije.

Bik

Največ sreče in zadovoljstva vas danes čaka na zasebnem področju. Morda vam bodo sporočili prav posebno novico, ki bo tako vas kot vašega partnerja neizmerno osrečila. Zadovoljni boste v svoji koži, saj se vam bo zdelo, da se kopate v obilju. Ne bodite premalo kritični, ko se odločate o prihodnosti.

Dvojčka

Partner bo za vas imel pripravljeno prijetno presenečenje in navdušila vas bo njegova pozornost. Že dalj časa hrepenite po določeni stvari ali dogodku in danes se vam bo želja izpolnila. Samski se boste razveselili ugodnih sprememb glede vaše simpatije. Bo že držalo, da se tudi počasi daleč pride.

Rak

Nekdo vas bo razočaral, vi pa se boste s tem hitro sprijaznili, saj ste skoraj pričakovali tak razplet. Bolj boste morali paziti na svoja dihala in srce, vendar bo slabše počutje verjetno še najbolj povezano z vašimi čustvi. Sedaj je res čas, da se odločite narediti naslednji korak na tem področju.

Lev

Le s težavo se boste vživeli v delovno okolje. Vse stike boste ohranjali zgolj zaradi nekega zunanjega vpliva. Želeli se boste umaknili iz tega začaranega kroga. Deležni boste tudi nekih dobrin, ki bodo okrepile vaše zdravje in izboljšale počutje. Potrebovali boste podporo. Vse je bolj zabavno, če imate ob sebi prijatelje.

Devica

Današnji dan je nadvse primeren dan za poglobljeno intelektualno delo, saj bo vaša koncentracija na višku. Z lahkoto se boste lotili vsakršnih miselnih nalog, vsaka zase pa vam bo predstavljala določen izziv. V zasebnosti pa boste razmišljali o neki veliki spremembi. Dobro premislite.

Tehtnica

Dobro se pripravite, saj boste morali pristati na dogovor, ki vam ne bo čisto všeč. Vse skupaj pa se bo povrhu vsega uresničevalo še zelo počasi. Pazite, da ne boste preveč lahkomiselni. Nasprotni strani dajte vedeti, da s to idejo niste preveč zadovoljni. Zavedajo se, da nimate druge izbire.

Škorpijon

Danes boste edini, ki boste našli pravilno rešitev. Zato vas bodo navidezno slavili, a bodite previdni, nekaj prijateljev je že po naravi precej ljubosumnih. Zavidajo vam vaš uspeh in vas obrekujejo. Denarno stanje se danes ne bo spremenilo. Hitro se boste zagreli za koga, a hitro tudi opustili vsa romantična prizadevanja.

Strelec

V današnjem dnevu lahko pričakujete nenaden preobrat, ki bo odločilno vplival na nadaljnji potek dogajanja. Morda vam celotna situacija sprva ne bo najbolj všeč, vendar se boste prej ali slej navadili nanjo. Nekje v sebi se zavedate, da je dolgoročno za vas tako najbolje. Obvarujte se pred trmo.

Kozorog

Kaj hitro boste spoznali, kaj se v resnici skriva za nameni neke osebe. Morda vas bo resnica prizadela, vendar nima smisla, da se obremenjujete zaradi nekoga, ki vas ne spoštuje. Okoli sebe imate veliko ljudi, ki vas imajo radi, predvsem pa vas sprejemajo takšne, kakršni ste. Potolažite se.

Vodnar

Danes boste občutili močan vpliv osebe, ki vam bo dala novo moč, predvsem pa zagon. Imeli boste mnogo idej in komaj boste čakali na njihovo uresničitev. Na poslovnem področju se boste odločili, da je čas za kompromise, kar vam bo v prihodnosti prineslo mnogo koristi, na zasebnem področju pa vas čaka presenečenje.

Ribi

Če boste danes potrebovali pomoč, naj vas nikar ne bo strah zaprositi zanjo, saj jo boste brez dvoma tudi prejeli. Prisluhnite nasvetu neke starejše, bolj izkušene osebe, ki vam utegne še kako koristiti. Proti večeru vas lahko popade nek strah, za katerega pa pravzaprav ne boste imeli prave podlage.