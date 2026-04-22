V živo: Dončić spremlja soigralce LA Lakers in upa na najboljše

Ob 4.30 po slovenskem času se je začel drugi obračun zahodnega para končnice lige NBA med Los Angeles Lakers in Houston Rockets. Jezerniki še naprej ne morejo računati na Luko Dončić in Austina Reavesa. Zadnje informacije so, da Ljubljančan v prvem krogu končnice proti Houstonu najverjetneje ne bo mogel igrati. Pri Rocketsih pa se je vrnil v pogon Kevin Durant, ki je prvo tekmo izpustil.

Los Angels Lakers : Houston Rockets 69:62 (33:26, 54:51, -:-) Smart 19, James 17, 7 sk., 6 as., Kennard 15; Durant 20 Za razliko od prve tekme so v taboru Houston Rockets z velikim veseljem pozdravili vrnitev Kevina Duranta, ki je uvodni obračun izpustil zaradi udarca v koleno. Nemudoma je začel povzročati težave košarkarjem Los Angeles Lakers in v prvi četrtini dosegel 11 točk. Razpoloženega posameznika so imeli uvodoma tudi Lakersi, pri katerih je z 12 točkami izstopal Marcus Smart. Zadel je tri trojke iz štirih poskusov in bil najbolj razigran pri domačih, sedem točk pa je dodal še junak prve tekme Luke Kennard. Lakers leteteli v drugi četrtini, nato se zaleteli v zid Sprva smo spremljali izenačeno prvo četrtino, v kateri so gostje pri 16:12 povedli za štiri točke, nato pa je sledil popoln zasuk domačih. Lakers so konec prve in začetek druge četrtine dobili z delnim izidom 15:0 ter pobegnili na 39:26, ob tem pa je izstopal izjemni LeBron James z dvema zaporednima trojkama. Tako kot na prvi tekmi so bili Jezerniki tudi v prvem polčasu drugega obračuna zelo natančni pri metu za tri točke, kar je goste spravljalo v obup. Do sredine druge četrtine so zadeli kar devet trojk iz 16 poskusov in si priigrali visokih 15 točk naskoka (49:34). Smart jih je prispeval štiri, James in Kennard pa po dve. Prav met za tri točke je bil trn v peti gostujoče zasedbe, saj so skupaj dosegli 41 točk, od tega Smart 17. Nato so prišli na vrsto težki trenutki oziroma po košarkarsko črne minute domačih. Jezerniki so zapored izgubili štiri žoge, gostje pa so to s pridom izkoristili, hitro polnili domači koš in se z delnim izidom 12:0 povsem vrnili v igro. Pri zaostanku 46:49 je z minuto odmora odreagiral domači trener JJ Redick. Durant se je v tem delu spet ogrel in Rockets približal na vsega točko zaostanka, na drugi strani pa je navijače pomiril Rui Hachimura s trojko. Za dodatno zadovoljstvo domačih privržencev je poskrbel James, ki je izsilil tretjo osebno napako Duranta in z dvema zadetima prostima metoma v domače vrste vnesel nekaj miru, ko je na semaforju v Crypto.com Areni pisalo 54:49.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2026

Luka Dončić najverjetneje še ne bo pripravljen za Houston Rockets

Po poročanju Shams Charania v oddaji NBA Today iz tabora Los Angeles Lakers ne prihajajo najboljše novice. Luka Dončić zaradi poškodbe stegenske mišice najverjetneje ne bo nared za vrnitev v prvem krogu končnice zahodne konference proti Houston Rockets.

To pomeni, da bodo Lakersi morali prvi krog končnice igrati brez enega največjih zvezdnikov lige, kar lahko močno vpliva na igro Jezernikov. Houston ima na ta račun veliko veliko več možnosti za napredovanje. Na drugi strani pa navijači nestrpno čakajo, ali se bo Dončić lahko vrnil pozneje v končnici.

Wembanyama trčil z glavo ob tla, San Antonio ob Portland

Portland Trail Blazers so po preobratu v San Antoniu zmagali s 106:103 in izenačili serijo na 1:1, obračun pa je močno zaznamovala poškodba Victorja Wembanyame. Zvezdnik Spurs je v drugi četrtini po prekršku Jrueja Holidayja grdo padel z obrazom proti parketu, si poškodoval glavo in po tekmi dobil diagnozo pretresa možganov, zaradi česar je že v protokolu NBA za pretres možganov.

San Antonio je tudi brez Wembanyame še v začetku zadnje četrtine vodil za 14 točk, a nato povsem zastal v napadu. Portland je v zaključku odigral odločno, domačim v zadnjih 3:37 ni dovolil koša iz igre in tekmo sklenil z delnim izidom 11:2. Ključen trenutek je prišel 12 sekund pred koncem, ko je Robert Williams III po podaji Denija Avdije z zabijanjem poskrbel za vodstvo s 104:101.

Junak gostov je bil Scoot Henderson z 31 točkami. Zelo učinkovito je metal iz igre, zadel pa je tudi pet trojk. Deni Avdija je dodal 14 točk, Robert Williams III 11, Jrue Holiday pa 16 točk in devet asistenc.

Pri Spurs je bil s 18 točkami najboljši Stephon Castle, De’Aaron Fox jih je prispeval 17, Devin Vassell pa 16 točk in 12 skokov. Prav Vassell je imel ob koncu met za izenačenje, a dve sekundi pred sireno zgrešil trojko.

Philadelphia presenetila in izenačila: blestel je novinec

Philadelphia 76ers so v Bostonu odgovorili po visokem porazu na prvi tekmi in z zmago 111:97 izenačili serijo prvega kroga na 1:1. Glavna junaka sta bila novinec V.J. Edgecombe, ki je dosegel 30 točk in 10 skokov, ter Tyrese Maxey z 29 točkami in devetimi asistencami.

Novinec VJ Edgecombe je blestel na drugi tekmi v dresu Philadelphie.

Edgecombe je navdušil kljub bolečinam po hudem padcu na hrbet že na začetku tekme. Zadel je šest trojk in postal prvi novinec po Timu Duncanu leta 1998, ki je v končnici zbral vsaj 30 točk in 10 skokov. Philadelphia je tokrat zadela kar 19 trojk in močno popravila vtis po polomu na prvi tekmi.

Boston se je v zadnji četrtini približal na 89:91, a so 76ers nato odgovorili z nizom 11:0 in dokončno odločili dvoboj. Pri Celtics je Jaylen Brown dosegel 36 točk, Jayson Tatum pa 19 točk, 14 skokov in devet asistenc, a je bila domača zasedba preslaba pri metu za tri točke in prevečkrat izgubljala žogo.

Philadelphia je igrala brez Joela Embiida, ki še ni nared po operaciji slepiča. Serija se zdaj seli v Philadelphio, kjer bo tretja tekma v petek.

Liga NBA, končnica, 21. april

Pari končnice: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /1:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /1:0/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /1:0/ Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /0:1/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /2:0/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /1:1/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /1:0/ // izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

