Los Angeles Lakersi tretjo tekmo prvega kroga končnice lige NBA proti Houston Rocketsom, v katerem vodijo z 2:0, igrajo v noči na soboto (2.00). Luka Dončić je korak bližje vrnitvi na tekme. Po četrtkovem treningu je že metal na koš.

Ekipa Los Angeles Lakers je pred letom v Houston dvorano za trening odprli novinarjem, ki so lahko spremljali del priprave na tretjo tekmo s Houston Rockets. Zraven je bil tudi Luka Dončić, ki okreva po poškodbi zadnje stegenske mišice (zgodila se je pred tremi tedni). Z ekipo in kontaktom še ne sme trenirati, je pa po koncu treninga metal na koš in pri tem delal počasne korake. Da pri tem ni pretiraval, je pazil pomočnik trenerja Greg St. Jean.

Luka Doncic doing some controlled, light movement shooting after practice under the watchful eye of Lakers assistant coach Greg St. Jean pic.twitter.com/dofhMZaUdx — Dave McMenamin (@mcten) April 23, 2026

Ob poškodbah Dončića in Austina Reavesa so imeli po drugi tekmi v taboru Lakersov še eno novo skrb. Gleženj si je zvil Jake LaRavia. "Gre za zelo manjši, res manjši zvin gležnja," je poudaril trener JJ Redick. Ni pa še jasno, ali bo na petkovi tekmi lahko igral.

Center Deandre Ayton je po treningu dejal, da jim Redick in veteran LeBron James govorita, da se pri ugodnem izidu z 2:0 v zmagah nikakor ne smejo sprostiti, češ da je dvoboj prvega kroga še vse prej kot dobljen. Igrajo na štiri zmage, naslednji dve tekmi sta v Teksasu. "To je končnica. LeBron nam je dal jasno vedeti, da se ne smemo zadovoljiti. Enako tudi JJ."