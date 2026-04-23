Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
23. 4. 2026,
21.45

27 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Houston Rockets Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA Deandre Ayton JJ Redick Austin Reaves LeBron James Jake LaRavia Luka Dončić

Četrtek, 23. 4. 2026, 21.45

27 minut

Los Angeles Lakers

Luka Dončić po treningu metal na koš #video

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Luka Dončić | Luka Dončić je vse boljše volje, saj Lakersi vodijo, sam pa je bliže vrnitvi na tekme. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je vse boljše volje, saj Lakersi vodijo, sam pa je bliže vrnitvi na tekme.

Los Angeles Lakersi tretjo tekmo prvega kroga končnice lige NBA proti Houston Rocketsom, v katerem vodijo z 2:0, igrajo v noči na soboto (2.00). Luka Dončić je korak bližje vrnitvi na tekme. Po četrtkovem treningu je že metal na koš.

Ekipa Los Angeles Lakers je pred letom v Houston dvorano za trening odprli novinarjem, ki so lahko spremljali del priprave na tretjo tekmo s Houston Rockets. Zraven je bil tudi Luka Dončić, ki okreva po poškodbi zadnje stegenske mišice (zgodila se je pred tremi tedni). Z ekipo in kontaktom še ne sme trenirati, je pa po koncu treninga metal na koš in pri tem delal počasne korake. Da pri tem ni pretiraval, je pazil pomočnik trenerja Greg St. Jean.

Ob poškodbah Dončića in Austina Reavesa so imeli po drugi tekmi v taboru Lakersov še eno novo skrb. Gleženj si je zvil Jake LaRavia. "Gre za zelo manjši, res manjši zvin gležnja," je poudaril trener JJ Redick. Ni pa še jasno, ali bo na petkovi tekmi lahko igral.

Center Deandre Ayton je po treningu dejal, da jim Redick in veteran LeBron James govorita, da se pri ugodnem izidu z 2:0 v zmagah nikakor ne smejo sprostiti, češ da je dvoboj prvega kroga še vse prej kot dobljen. Igrajo na štiri zmage, naslednji dve tekmi sta v Teksasu. "To je končnica. LeBron nam je dal jasno vedeti, da se ne smemo zadovoljiti. Enako tudi JJ." 

Houston Rockets Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA Deandre Ayton JJ Redick Austin Reaves LeBron James Jake LaRavia Luka Dončić Luka Dončić
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

