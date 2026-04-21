Komarji so že tu – tudi tigrasti. Kako se pravočasno zaščititi?

Večina ljudi sezono komarjev – navadnih in tigrastih – povezuje s poletjem, a v resnici se začne že prej. Poglejte, s kom imate opravka in kako se učinkovito zaščititi.

Kdaj lahko pričakujete prve komarje – in kaj še spodbuja njihov razvoj?

Večina ljudi misli, da se komarji pojavijo šele poleti.

A komarji se začnejo pojavljati že pri temperaturah okoli od 10 do 15 stopinj Celzija, kar pomeni, da boste kmalu kakšnega opazili (če ga še niste).

Višje temperature pa niso edini pogoj za njihov hiter razvoj – ključni so tudi pogoji v okolju.

Najpomembnejši med njimi je stoječa voda. Komarji namreč jajčeca odlagajo v vodo, kjer se nato razvijejo ličinke. Presenetljivo pa je, kako malo vode potrebujejo – dovolj so že majhne količine, na primer voda v podstavkih za rože, deževnica v loncih, vedrih ali celo zamašeni žlebovi.

V popolnih pogojih se lahko razvoj iz jajčeca v odraslega komarja konča že v od enem do dveh tednih. To pomeni, da se populacija komarjev lahko zelo hitro poveča – pogosto še preden sploh opazite prve posameznike.

Navadni in tigrasti komarji: v čem je razlika?

V zadnjih letih se pri nas vse pogosteje pojavljajo tudi invazivni tigrasti komarji, ki se od navadnih razlikujejo tako po videzu kot po vedenju.

Navadne komarje prepoznamo po enotni rjavkasti barvi. Najaktivnejši so ob mraku, čeprav nas njihovo tanko cviljenje pogosto zbudi tudi sredi noči, piki pa so sicer neprijetni, a običajno manj izraziti.

Tigraste komarje pa zlahka prepoznamo po značilnih črno-belih progah. So agresivnejši in vztrajnejši kot navadni komarji, njihovi piki so pogosto bolj intenzivni in srbeči. Niso glasni kot navadni, zato do prvih pikov lahko ostanejo povsem neopaženi, pike pa pogosto opazimo po nogah in gležnjih, saj so veliko slabši letalci in se zadržujejo bližje tlom. Glavna razlika pa je ta, da so tigrasti komarji aktivni tudi podnevi, kar pomeni, da nas lahko motijo skozi ves dan, ne le zvečer.

Obema vrstama je skupno, da se razvijajo v zelo majhnih količinah stoječe vode, zato jih pogosto najdemo tudi v urbanih okoljih, na balkonih ali vrtovih.

Kako se ustrezno zaščititi pred komarji?

Ker se komarji pojavijo že zgodaj spomladi, je smiselno zaščito urediti že zdaj – še preden postanejo res moteči. Zaščitni ukrepi so enaki tako za navadne kot tigraste komarje.

Zaščita pred komarji v notranjosti

Da bi preprečili vdor komarjev v svoj dom, je ključno, da odstranite vso stoječo vodo v okolici, poskrbite za čiste žlebove in, kjer je mogoče, namestite komarnike. Pomaga lahko tudi redno prezračevanje v času, ko komarji niso najaktivnejši (dopoldne), uporaba ventilatorjev ali klimatskih naprav, saj komarji težje letijo v zračnem toku, in zatemnitev prostorov zvečer, saj jih privlači svetloba.

Kljub ukrepom komarji vseeno znajo poiskati pot v notranjost – še posebej v toplejših mesecih.

Zaščita pred komarji zunaj

Na balkonu, terasi ali vrtu komarjem ne morete uiti, ne glede na to, kako urejeno je okolje.

Smiselna rešitev je izbira svetlejših in dolgih oblačil, saj komarje privlačijo temne barve in izpostavljena koža. Številni uporabljajo sveče iz citronele, ki delujejo kot naravni repelent, in rastline, ki odganjajo komarje, kot so sivka, bazilika, meta ali citronela.

Čeprav lahko z omenjenimi ukrepi precej zmanjšate prisotnost komarjev, popolne zaščite ne zagotavljajo.

Ko se njihova aktivnost okrepi – zlasti ob toplih večerih ali v bližini vode – je zato smiselno poseči tudi po namenskih zaščitnih sredstvih, kot so repelenti, spreji ali insekticidi, ki zagotavljajo zanesljivejšo in dolgotrajnejšo zaščito.

Za učinkovito zaščito potrebujete kar nekaj sredstev, katerih nakup je lahko pravi zalogaj za vaš žep – a če veste, kje in kaj izbrati, se lahko pred komarji in drugimi insekti zaščitite učinkovito in ugodno obenem.

