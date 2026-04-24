Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
M. T.

Petek,
24. 4. 2026,
17.15

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,23

Natisni članek

umetna inteligenca Kirilo Budanov Ukrajina Vojna v Ukrajini Rusija

Ukrajinski general: Rusija sploh ne ve, kaj jo čaka

Kirilo Budanov | Štiridesetletni Kirilo Budanov je neformalno znan tudi kot "mož iz senc", saj je bil v času, ko je še zasedal položaj vodje ukrajinskih obveščevalcev, arhitekt nekaterih najbolj uspešnih in prodornih ukrajinskih posebnih operacij, ki so segle tudi na ozemlje Rusije. | Foto Guliverimage

Štiridesetletni Kirilo Budanov je neformalno znan tudi kot "mož iz senc", saj je bil v času, ko je še zasedal položaj vodje ukrajinskih obveščevalcev, arhitekt nekaterih najbolj uspešnih in prodornih ukrajinskih posebnih operacij, ki so segle tudi na ozemlje Rusije.

Generalpolkovnik Kirilo Budanov, nekdanji prvi mož ukrajinskih obveščevalcev, zdaj pa vodja urada predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega, je napovedal, da bo Rusija v kratkem zelo presenečena zaradi tehnologije, ki jo bo na bojišče poslala Ukrajina. Opozoril je tudi, da ukrajinske tako imenovane "rdeče črte" ostajajo nespremenjene – Ukrajina v zameno za mir ne bo pristala na nobeno obliko izgube ozemlja.

Na mrtvi točki

Ukrajina vojne z Rusijo zagotovo ne izgublja, sta se pa državi znašli v neke vrste mrtvi točki, ko Rusija stopnjuje intenziteto in številčnost (zračnih) napadov, Ukrajina pa jih odvrača z napredkom v razvoju tako imenovanega elektronskega vojskovanja, je na varnostnem forumu v Kijevu ta teden dejal ukrajinski generalpolkovnik Kirilo Budanov.

Predsednik
Budanov, ki je bil do začetka tega leta šef ukrajinskih obveščevalcev, zdaj pa je vodja urada predsednika Ukrajine in s tem eden najmlajših Ukrajincev, ki zaseda tako visok položaj – star je 40 let – je ob tem opozoril, da sta se tako Ukrajina kot Rusija znašli v situaciji, ko le povečevanje števila dronov oziroma brezpilotnih letalnikov, ki veljajo za eno od najpomembnejših orožij te vojne, ne deluje več.

Ali Ukrajina že razpolaga z droni, ki lahko manevrirajo in tarče iščejo povsem avtonomno, Budanov ni neposredno razkril, je pa namignil, da bo "sovražnik to kmalu izvedel". Foto: Reuters

Budanov: To je naslednji korak

"Tako mi kot naš sovražnik smo dosegli določeno mejo, kar zadeva uporabo obstoječih tehnologij. Naslednji korak je uvedba umetne inteligence, ki bo poganjala avtonomne sisteme, ki bodo znali sami poiskati tarče in se izogibati grožnjam," je napovedal Budanov.

Ob tem je dejal, da je Ukrajina na tem področju že dosegla velik napredek in namignil, da že razpolaga s takšnimi droni. "Prepričan sem, da bo sovražnik kmalu zelo presenečen zaradi tega, kar imamo," je še dejal.

Rdeče črte: Nič predaje ozemlja Rusiji

Budanov – ki je neformalno znan tudi kot "mož iz senc", saj je bil v času, ko je še zasedal položaj vodje ukrajinskih obveščevalcev, arhitekt nekaterih najbolj uspešnih in prodornih ukrajinskih posebnih operacij, ki so segle tudi na ozemlje Rusije – se je na varnostnem forumu v Kijevu obregnil tudi ob domnevne mirovne kompromise, ki jih Ukrajina po njegovih besedah ne more sprejeti. 

Ukrajina se, da bi zmanjšala število žrtev v lastnih vrstah, za najzahtevnejše bojne operacije vse pogosteje zanaša tudi na kopenske drone. Foto: Guliverimage

"Naše rdeče črte so jasne. Prepoznali ne bomo nobene predaje ukrajinskega ozemlja Rusiji, naše zemlje ne bomo zamenjali za mir. Kakršenkoli kompromis mora biti v prvi vrsti sklenjen v korist Ukrajine in ne obratno," je opozoril.

Dodal je še, da je očitno, da tako imenovane ukrajinske "naftne sankcije" proti Rusiji – s tem je najverjetneje mislil na ukrajinske napade na rusko energetsko infrastrukturo – delujejo, udarcev pa ne zadajajo je ruski državni blagajni, temveč tudi mednarodnemu ugledu. Poudaril je tudi, kaj je cilj takšnih "sankcij" – omejiti razpoložljiva sredstva, s katerimi Rusija financira napade na Ukrajino.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.