Ukrajinski general: Rusija sploh ne ve, kaj jo čaka

Generalpolkovnik Kirilo Budanov, nekdanji prvi mož ukrajinskih obveščevalcev, zdaj pa vodja urada predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega, je napovedal, da bo Rusija v kratkem zelo presenečena zaradi tehnologije, ki jo bo na bojišče poslala Ukrajina. Opozoril je tudi, da ukrajinske tako imenovane "rdeče črte" ostajajo nespremenjene – Ukrajina v zameno za mir ne bo pristala na nobeno obliko izgube ozemlja.

Na mrtvi točki

Ukrajina vojne z Rusijo zagotovo ne izgublja, sta se pa državi znašli v neke vrste mrtvi točki, ko Rusija stopnjuje intenziteto in številčnost (zračnih) napadov, Ukrajina pa jih odvrača z napredkom v razvoju tako imenovanega elektronskega vojskovanja, je na varnostnem forumu v Kijevu ta teden dejal ukrajinski generalpolkovnik Kirilo Budanov.

Budanov, ki je bil do začetka tega leta šef ukrajinskih obveščevalcev, zdaj pa je vodja urada predsednika Ukrajine in s tem eden najmlajših Ukrajincev, ki zaseda tako visok položaj – star je 40 let – je ob tem opozoril, da sta se tako Ukrajina kot Rusija znašli v situaciji, ko le povečevanje števila dronov oziroma brezpilotnih letalnikov, ki veljajo za eno od najpomembnejših orožij te vojne, ne deluje več.

Ali Ukrajina že razpolaga z droni, ki lahko manevrirajo in tarče iščejo povsem avtonomno, Budanov ni neposredno razkril, je pa namignil, da bo "sovražnik to kmalu izvedel". Foto: Reuters

Budanov: To je naslednji korak

"Tako mi kot naš sovražnik smo dosegli določeno mejo, kar zadeva uporabo obstoječih tehnologij. Naslednji korak je uvedba umetne inteligence, ki bo poganjala avtonomne sisteme, ki bodo znali sami poiskati tarče in se izogibati grožnjam," je napovedal Budanov.

Ob tem je dejal, da je Ukrajina na tem področju že dosegla velik napredek in namignil, da že razpolaga s takšnimi droni. "Prepričan sem, da bo sovražnik kmalu zelo presenečen zaradi tega, kar imamo," je še dejal.

Rdeče črte: Nič predaje ozemlja Rusiji

Budanov – ki je neformalno znan tudi kot "mož iz senc", saj je bil v času, ko je še zasedal položaj vodje ukrajinskih obveščevalcev, arhitekt nekaterih najbolj uspešnih in prodornih ukrajinskih posebnih operacij, ki so segle tudi na ozemlje Rusije – se je na varnostnem forumu v Kijevu obregnil tudi ob domnevne mirovne kompromise, ki jih Ukrajina po njegovih besedah ne more sprejeti.

Ukrajina se, da bi zmanjšala število žrtev v lastnih vrstah, za najzahtevnejše bojne operacije vse pogosteje zanaša tudi na kopenske drone. Foto: Guliverimage

"Naše rdeče črte so jasne. Prepoznali ne bomo nobene predaje ukrajinskega ozemlja Rusiji, naše zemlje ne bomo zamenjali za mir. Kakršenkoli kompromis mora biti v prvi vrsti sklenjen v korist Ukrajine in ne obratno," je opozoril.

Dodal je še, da je očitno, da tako imenovane ukrajinske "naftne sankcije" proti Rusiji – s tem je najverjetneje mislil na ukrajinske napade na rusko energetsko infrastrukturo – delujejo, udarcev pa ne zadajajo je ruski državni blagajni, temveč tudi mednarodnemu ugledu. Poudaril je tudi, kaj je cilj takšnih "sankcij" – omejiti razpoložljiva sredstva, s katerimi Rusija financira napade na Ukrajino.