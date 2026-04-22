Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
M. T.

Sreda,
22. 4. 2026,
17.52

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Natisni članek

Turčija Premirje Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Zelenski in Putin: se lahko zgodi, kar se je zdelo nemogoče?

Volodimir Zelenski in Vladimir Putin sta za mizo nazadnje skupaj sedla decembra 2019 na tako imenovanem Normandijskem vrhu v Parizu. | Foto Reuters

Volodimir Zelenski in Vladimir Putin sta za mizo nazadnje skupaj sedla decembra 2019 na tako imenovanem Normandijskem vrhu v Parizu.

Foto: Reuters

Medtem ko je pozornost večjega dela sveta usmerjena v novo vojno na Bližnjem vzhodu, si Ukrajina intenzivno prizadeva obuditi mirovne pogovore z Rusijo. Ukrajina si pri tem želi predvsem neposrednega srečanja med Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga je tako razkril, da je Ukrajina za pomoč pri organizaciji pogovora med voditeljema prosila Turčijo, ki je v preteklosti že gostila mirovna pogajanja med Ukrajino in Rusijo.

Ukrajinski zunanji minister Sibiga je danes za medij Bloomberg potrdil, da so v Kijevu Turčijo prosili, naj gosti srečanje med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. 

Če bi se s tem strinjali obe strani in Ankara, bi do srečanja lahko prišlo takoj, ko bo to mogoče, je dejal Sibiga. Po mnenju ukrajinskega zunanjega ministra bi takšno srečanje dalo močan nov zagon diplomatskim prizadevanjem za končanje vojne v Ukrajini.

V Kijevu naj bi bili na pogovore neposredno z Vladimirjem Putinom trenutno pripravljeni predvsem zato, ker so po njihovi oceni na bojišču na vzhodu Ukrajine v veliko boljšem položaju kot lani, zasluga za to pa gre predvsem ukrajinskim dronom, ki ruske ofenzivne operacije pogosto zaustavijo, še preden dosežejo frontno črto.

Sprejeli bi sicer tudi možnost, da srečanje med Zelenskim in Putinom poteka v katerikoli drugi državi, dokler ta druga država ni Rusija ali Belorusija, je za Bloomberg še pripomnil Sibiga.

Zelenski je za, Putin še ne

Ukrajina po navedbah medija javno in prek diplomatskih kanalov sicer že dlje časa pošilja signale, da je pripravljena na pogovore o končanju vojne na najvišji ravni. Vladimir Putin je možnost srečanja z Volodimirjem Zelenskim v zadnjem obdobju sicer zavračal oziroma pogojeval s tem, da bi do takšnega srečanja morda lahko prišlo le v primeru, če bi bil že sklenjen okviren dogovor o končanju vojne v Ukrajini.

Ukrajina je na fronti na vzhodu države vzpostavila tako imenovani "dronski zid", ki je za ruske vojake skoraj nepremostljiva ovira. | Foto: Guliverimage
Kot še piše Bloomberg, so v Kijevu na pogovore neposredno z Vladimirjem Putinom trenutno sicer pripravljeni predvsem zato, ker so po njihovi oceni na bojišču na vzhodu Ukrajine v veliko boljšem položaju kot lani, zasluga za to pa gre predvsem ukrajinskim dronom, ki ruske ofenzivne operacije pogosto zaustavijo, še preden dosežejo frontno črto. 

Zelenski (skrajno levo) in Putin (skrajno desno) sta se kot predsednika Ukrajine in Rusije do zdaj osebno srečala samo enkrat, in sicer leta 2019. | Foto: Reuters

Turčija je sicer že gostila mirovna pogajanja med delegacijama Ukrajine in Rusije, in sicer takoj po začetku vojne leta 2022 ter nato še maja 2025, a ta niso obrodila sadov. V Ankari se občasno postavijo tudi v vlogo mediatorja, ki predstavlja diplomatski most med Ukrajino in Rusijo. 

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
