Medtem ko je pozornost večjega dela sveta usmerjena v novo vojno na Bližnjem vzhodu, si Ukrajina intenzivno prizadeva obuditi mirovne pogovore z Rusijo. Ukrajina si pri tem želi predvsem neposrednega srečanja med Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga je tako razkril, da je Ukrajina za pomoč pri organizaciji pogovora med voditeljema prosila Turčijo, ki je v preteklosti že gostila mirovna pogajanja med Ukrajino in Rusijo.

Ukrajinski zunanji minister Sibiga je danes za medij Bloomberg potrdil, da so v Kijevu Turčijo prosili, naj gosti srečanje med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Če bi se s tem strinjali obe strani in Ankara, bi do srečanja lahko prišlo takoj, ko bo to mogoče, je dejal Sibiga. Po mnenju ukrajinskega zunanjega ministra bi takšno srečanje dalo močan nov zagon diplomatskim prizadevanjem za končanje vojne v Ukrajini.

V Kijevu naj bi bili na pogovore neposredno z Vladimirjem Putinom trenutno pripravljeni predvsem zato, ker so po njihovi oceni na bojišču na vzhodu Ukrajine v veliko boljšem položaju kot lani, zasluga za to pa gre predvsem ukrajinskim dronom, ki ruske ofenzivne operacije pogosto zaustavijo, še preden dosežejo frontno črto. Na fotografiji ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Reuters

Sprejeli bi sicer tudi možnost, da srečanje med Zelenskim in Putinom poteka v katerikoli drugi državi, dokler ta druga država ni Rusija ali Belorusija, je za Bloomberg še pripomnil Sibiga.

Zelenski je za, Putin še ne

Ukrajina po navedbah medija javno in prek diplomatskih kanalov sicer že dlje časa pošilja signale, da je pripravljena na pogovore o končanju vojne na najvišji ravni. Vladimir Putin je možnost srečanja z Volodimirjem Zelenskim v zadnjem obdobju sicer zavračal oziroma pogojeval s tem, da bi do takšnega srečanja morda lahko prišlo le v primeru, če bi bil že sklenjen okviren dogovor o končanju vojne v Ukrajini.

Ukrajina je na fronti na vzhodu države vzpostavila tako imenovani "dronski zid", ki je za ruske vojake skoraj nepremostljiva ovira. Foto: Guliverimage

Zelenski (skrajno levo) in Putin (skrajno desno) sta se kot predsednika Ukrajine in Rusije do zdaj osebno srečala samo enkrat, in sicer leta 2019. Foto: Reuters

Turčija je sicer že gostila mirovna pogajanja med delegacijama Ukrajine in Rusije, in sicer takoj po začetku vojne leta 2022 ter nato še maja 2025, a ta niso obrodila sadov. V Ankari se občasno postavijo tudi v vlogo mediatorja, ki predstavlja diplomatski most med Ukrajino in Rusijo.