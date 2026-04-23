Neuničljivi ukrajinski tank? Prejel je 52 ruskih zadetkov, a ni odnehal.

Ukrajina naj bi starajoči se nemški tank leopard 1A5 nadgradila v visokotehnološki sistem, ki je zaščiten pred napadi dronov. V enem od spopadov naj bi ta nadgrajeni leopard prejel kar 52 ruskih zadetkov, a je bil še vedno vozen.

Ukrajinski novičarski portal Meža poroča o nadgrajevanju nemških tankov na fronti. Po ukrajinskih navedbah je leopard 1A5 bistveno hitrejši kot sovjetski tanki T-64 ali T-72, kar olajša tako napade na ruske položaje kot umik pred sovražnim ognjem.

Rusi napadajo tank z droni, a ga ne uničijo

Leopardov 105-milimetrski top velja za zelo natančnega, pa tudi zelo hitrega, saj lahko top z granato napolnijo na vsake od tri do štiri sekunde.

Med bitko v Donbasu je nadgrajeni leopard 1A5 po navedbah neke ukrajinske enote prejel 52 zadetkov različnih brezpilotnih letalnikov. Tank je bil skoraj ves dan v ognju. Šele ko so se boji polegli, je posadka zagnala motor in poškodovano, a še vedno delujoče vozilo odpeljala z nevarnega območja, poroča Meža.

Tanki kot topništvo

Kot piše finska spletna stran T&T, so klasični tankovski boji z neposredno vidljivostjo zdaj redki, ker brezpilotni letalniki zaznajo skoraj vsako vozilo blizu fronte in sprožijo napad. Mnogi tanki zato sprva ostanejo v zaledju. Naprej se premaknejo šele, ko ruska stran sproži večje napade.

Leopard 1A5 z jekleno kletko za obrambo pred droni v Ukrajini Foto: Guliverimage

Nekateri tanki leopard zdaj streljajo s stalnih položajev, podobno kot topništvo. Posadke poročajo o napadu na cilje, oddaljene do dvanajst kilometrov. Za uničenje ciljev naj bi uporabili bistveno manj strelov kot s sovjetskimi tanki.

Jeklena kletka varuje tank

Da bi vojaki prenesli neprekinjen ruski ogenj, tanke leopard preoblikujejo v nekakšno jekleno kletko: nad kupolo je nameščena mrežasta nadgradnja, motorni prostor in zadnji del sta dodatno obdana s kovinskimi oporniki in prekrita z verigami.

Na sprednji in stranski strani so nameščeni eksplozivni bloki, ki zmanjšujejo udar izstrelka ob trku.

Kamere za opazovanje okolice tanka

Vendar pa masivne nadgradnje močno omejujejo pogled posadke, zato vojaki okoli kupole nameščajo termovizijske kamere. Štiri od teh kamer zagotavljajo 360-stopinjsko sliko na notranjem monitorju. Slike bodo s pomočjo starlinka posredovane tudi na poveljniško mesto.

Po poročanju Meže bo s tem sistemom sprva opremljenih deset tankov leopard 1A5.