Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
23. 4. 2026,
10.01

Nato Ukrajina Rusija Finska finska vojska

Finska vojska se na skrivaj pripravlja na nekaj velikega

Finski vojaki leta 2023 | Finska v čim večji tajnosti izvaja vojaške vaje za ohranitev finske ozemeljske celovitosti. Na fotografiji: finski vojaki na vaji leta 2023. | Foto Guliverimage

Finska vojska je začela vojaške manevre, ki jih skušajo ohraniti v čim večji tajnosti. Oblasti so tako prebivalce pozvale, naj ne širijo informacij o opremi, osebju ali premikih vojakov – na primer na družbenih omrežjih.

V vojaških manevrih sodelujejo rezervisti. Kje manever poteka, koliko rezervistov je vključenih, kateri scenariji se vadijo in kako dolgo naj bi vaja trajala, ostaja nerazkrito, piše finski medij Helsingin Sanomat.

Finska vojska pomirja javnost

Finske oborožene sile so le sporočile, da je vaja namenjena pripravi oboroženih sil na operacije za spremljanje in zaščito ozemeljske celovitosti. Pri tem pomirjajo javnost, da ni posebne grožnje, ki bi bila neposreden razlog za vajo.

Vendar pa vaja sledi bolj napetim razmeram v regiji: v zadnjih tednih so ukrajinski brezpilotni letalniki večkrat napadli ruska pristanišča v Finskem zalivu. Poleg tega so na finskem ozemlju že odkrili štiri brezpilotne letalnike, opremljene z eksplozivom.

Finska krepi operativno pripravljenost vojske

Finska si od ruske priključitve Krima leta 2014 sistematično prizadeva za povečanje operativne pripravljenosti svojih oboroženih sil. Pred desetimi leti je bil tudi spremenjen zakon o vojaški obveznosti. Od takrat lahko rezervisti veliko hitreje pokličejo na osvežitvene vaje in so bolj vključeni v vojaško načrtovanje.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.