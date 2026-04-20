EURO NA EURO – Eurogarden nagradna igra 2026
Kako ustvariti popoln prostor za poletno kuhanje, druženje in oddih? #nagradnaigra
Vrt že dolgo ni več zgolj prostor za košnjo trate in nekaj cvetličnih gredic. V zadnjih letih se spreminja v podaljšek doma. V prostor za druženje, kulinarična doživetja, sprostitev in ustvarjanje ambienta, ki spominja na dopustniške terase in sodobne zunanje lounge kotičke.
Če želite letos svoj vrt ali teraso dvigniti na višjo raven, je pravi čas, da ga opremite premišljeno – s kombinacijo kakovostne kulinarične opreme, udobnega vrtnega pohištva in estetsko dovršenih zasaditev.
EURO NA EURO – EUROGARDEN mesečne nagrade drugega meseca so:
- Ramda LS olje za pripravo mešanice za 2T motorje,
- Ramda mešalna PVC posoda s tulcem, 5l in
- Ramda rokavice.
Nagrajenci prvega meseca so: Alenka Košenina, Dimitrij Manfreda in Asja Kirn. Čestitamo!
S sodelovanjem v nagradni igri se potegujete tako za mesečne nagrade kot za glavno nagrado – BON v vrednosti tisoč evrov.
RAMDA-kamado žari: zakaj jih ljubitelji peke ne zamenjajo več za klasični žar?
Klasični žari so odlični za hitro peko, a ko želite več kot le osnovni BBQ, hitro pokažejo svoje omejitve. Prav zato postajajo Ramda-Kamado žari vse bolj priljubljena izbira med tistimi, ki želijo pri kuhanju na prostem več svobode in boljše rezultate.
Zaradi svoje keramične konstrukcije odlično zadržujejo toploto in vlago, kar omogoča enakomerno peko, manjšo porabo oglja ter bistveno bolj sočno hrano. Poleg klasičnega pečenja omogočajo tudi dimljenje, počasno low & slow peko, pripravo pic, kruha in celo sladic.
Preprost trik za popoln rezultat: Pri peki steakov na Ramda-kamado žaru pustite meso po peki pet minut počivati ob zaprtem pokrovu, vendar brez direktnega ognja. Tako se sokovi enakomerno razporedijo in meso ostane bistveno bolj sočno.
Ramda-Kamado žare lahko najdete v vrtnih centrih Eurogarden Dobrova pri Ljubljani, Eurogarden Krško ter v spletni trgovini www.eurogarden.eu.
HOT WOK: ko želite več kot le klasičen žar
Za vse, ki radi kuhajo za večje družbe ali si želijo več raznolikosti pri pripravi hrane na prostem, postajajo vse bolj priljubljeni tudi HOT WOK gorilniki in posode.
Njihova prednost je izjemno močan plamen, ki omogoča zelo hitro segrevanje in pripravo hrane pri visokih temperaturah. To je idealno za wok jedi, testenine, morske sadeže, zelenjavne priloge ali "street food" specialitete.
Nasvet za najboljši wok efekt: Preden v wok dodate olje in sestavine, ga vedno najprej segrejte do zelo visoke temperature. Pravilno segret wok omogoči značilen "wok hei" efekt. Gre za rahlo dimljen okus, po katerem so znane najboljše azijske jedi.
HOT WOK sisteme in dodatke lahko kupite v Eurogarden Dobrova pri Ljubljani, Eurogarden Krško ter na www.eurogarden.eu.
Vrtno pohištvo: brez udobja ni pravega poletnega druženja
Ko je kulinarika urejena, pride na vrsto udobje. Vrtno pohištvo danes ni več zgolj funkcionalen dodatek, temveč ključni element ambienta.
V vrtnih centrih Eurogarden ponujajo širok izbor vrtnih garnitur, lounge sestavov, jedilnih kompletov in ležalnikov, s katerimi lahko vsak vrt ali terasa postaneta prava zunanja dnevna soba.
Kupci vse pogosteje posegajo po večjih modularnih garniturah in prostornih jedilnih mizah, ki omogočajo udobno druženje tudi večjih skupin.
XXL okrasni lonci: detajl, ki ustvari luksuzen videz vrta
Za piko na i sodobnemu vrtu poskrbijo veliki dekorativni lonci z bogatimi zasaditvami, ki prostoru dodajo višino, strukturo in občutek urejenosti.
V ponudbi Eurogardna so na voljo številni dekorativni lonci različnih velikosti, materialov in stilov, ki jih lahko kombinirate z naslednjimi priljubljenimi zasaditvami:
Za mediteranski videz priporočamo kombinacijo sivke, rožmarina in bele dipladenije.
Če želite bogat in barvit poletni učinek, posezite po kombinaciji petunij, verbene, bidensa in milijon zvončkov.
Za sodoben minimalističen ambient pa se odlično obnesejo okrasne trave, bela evforbija in elegantna dipladenija.
Rešitve za manjše balkone ali terase
Tudi manjše terase ali balkoni lahko z nekaj premišljenimi dodatki dobijo povsem novo podobo. Če nimate prostora za velike dekorativne lonce, so odlična izbira manjši, estetsko dovršeni okrasni lonci in posode za rože, s katerimi lahko ustvarite urejen, barvit in prijeten ambient tudi na omejenem prostoru.
Z različnimi oblikami, materiali in barvnimi kombinacijami lahko takšne zasaditve prostoru dodajo karakter ter poskrbijo, da tudi manjši zunanji kotiček deluje premišljeno in vizualno dovršeno.
Vse za zasaditev – od loncev do rastlin in substratov – je na voljo v vrtnih centrih Eurogarden Dobrova pri Ljubljani, Eurogarden Krško ter v spletni trgovini www.eurogarden.eu.
Nagradna igra na Siol.net že šesto leto
Nagradna igra EURO NA EURO – EUROGARDEN na Siol.net poteka že šesto leto zapored in vsako pomlad razveseli številne ljubitelje vrtnarjenja. Tudi letos boste lahko sodelovali v žrebanjih za mesečne nagrade, na koncu pa bo nekdo osvojil glavno nagrado – tisoč evrov za nakup v vrtnem centru Eurogarden, kjer je na voljo več kot 40 tisoč izdelkov za vrt, dom in okolico.
Potegujte se za tisoč evrov za nakup izdelkov za vrt.
Popoln vrt ni sestavljen iz enega izdelka, temveč iz premišljene celote
Najlepši vrtovi niso rezultat enega nakupa, temveč usklajene kombinacije funkcionalnosti, udobja in estetike.
Ko združite kakovosten žar, dodatno zunanjo kuhalno opremo, udobno vrtno pohištvo ter premišljeno dekoracijo in zasaditve, vrt postane prostor, kjer boste želeli preživeti vsak prost trenutek.
In prav to je danes bistvo sodobnega vrta – ni več le prostor, ki ga vzdržujemo, ampak prostor, v katerem živimo. Zato vam priporočamo obisk vrtnega centra Eurogarden Dobrova pri Ljubljani, Eurogarden Krško, kjer vam bodo strokovnjaki z veseljem priporočali najbolj idealne kombinacije, da bo vaš vrt postal pravi raj na zemlji.
Omogočamo vam tudi hitro, varno in enostavno nakupovanje v spletni trgovini www.eurogarden.eu.
