Izguba vozniškega dovoljenja: Ko vas pretežka noga stane mobilnosti

Odvzem vozniškega dovoljenja se pogosto zgodi takrat, ko to najmanj pričakujemo, in pomeni hud udarec za naš vsakdan. Dovolj je trenutek nepozornosti, pretežka noga na stopalki za plin ali pa napačna ocena po kozarcu pijače. Ko ostanete brez izpita, se vaše življenje in svoboda gibanja čez noč ustavita. A panika ni rešitev; tudi v navidezno brezizhodnih situacijah obstajajo pravne poti, s katerimi lahko ob strokovni pomoči znova sedete za volan.

Majina zgodba: Kako jo je hitrost stala izpita in kako ga je dobila nazaj

Maja je uspešna nepremičninska agentka, ki živi od terenskega dela. Njen avto je njena pisarna, vožnja na oglede nepremičnin pa njena vsakodnevna nuja. Nekega torkovega jutra se ji je izjemno mudilo na podpis pomembne pogodbe. Na avtocesti je močno pritisnila na plin in spregledala stacionarni radar. Ko je čez nekaj tednov prejela pošto, je sledil šok – visoka denarna kazen in 9 kazenskih točk.

Ker je Maja v preteklem letu že prejela točke zaradi uporabe telefona in manjše prekoračitve hitrosti, se je seštevek ustavil pri številki 18. Sledilo je neizogibno: policija ji je začasno odvzela vozniško dovoljenje.

Brez avtomobila je bila Majina kariera ogrožena. Sestankov ni mogla več usklajevati, stranke so bile nezadovoljne in občutek nemoči je bil nevzdržen. Na srečo ji je sodelavec svetoval, naj se obrne na strokovnjake za pravno pomoč na daljavo.



Prehitra vožnja in druge najpogostejše pasti na cesti

Prekoračitev hitrosti, sploh na občutljivih odsekih in v naseljih, se izjemno strogo kaznuje in vas lahko hitro privede do 18 točk. A čeprav je bila pri Maji usodna hitrost, med glavnimi razlogi za odvzem izpita na slovenskih cestah še vedno prednjači vožnja pod vplivom substanc.

Če vas policija ustavi in alkotest pokaže več kot 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kazen znaša 1.200 evrov, takoj pa prejmete tudi 18 kazenskih točk in ostanete brez izpita. Če preizkus alkoholiziranosti zavrnete, se to zakonsko obravnava najstrožje in avtomatično pomeni najvišjo sankcijo ter izgubo izpita zaradi alkohola.

Kako je potekalo reševanje izpita?

Kmalu po dogodku je Maja prejela uradni sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ki ji je prepovedoval vožnjo. Ker bi to zanjo pomenilo izgubo zaposlitve, so strokovnjaki pri Pravniku na dlani hitro ukrepali. Zbrali so vso potrebno dokumentacijo in sodišču predložili strokovno utemeljen predlog za vrnitev izpita. Maja je morala opraviti še kontrolni zdravniški pregled in sodišče je predlogu ugodilo.

Z vrnitvijo začasno odvzetega dovoljenja pa zgodba še ni bila povsem zaključena. Sledil je postopek, v katerem se odloča o trajnem odvzemu izpita. Sodišče je Maji določilo preizkusno dobo enega leta in udeležbo na rehabilitacijskem programu za varno vožnjo. Če v tem "pogojnem" obdobju Maja ne stori hujšega prekrška, njen izpit ostane v njenih rokah.

Ključna sta hiter odziv in pomoč strokovnjaka

Maja si sama ne bi znala pravilno razlagati zakonskih rokov in sestaviti ustreznih predlogov sodišču. Pri teh postopkih je rok za vložitev predloga za vrnitev zgolj 15 dni od prejema sklepa.

Zanašanje na nasvete na forumu je tvegano, izkušen pravni strokovnjak pa do potankosti pozna sodno prakso in vse mehanizme za vrnitev vozniškega dovoljenja. Pravilno in pravočasno argumentiran predlog je edina zanesljiva pot nazaj za volan.

