Nova priložnost na krožniku: aktivirajte domišljijo in postanite hranozavestni

Hrana, ki ostane na krožniku, ni odpadek, temveč priložnost za nove jedi. Preverite, kako lahko z nekaj ustvarjalnosti iz ostankov pripravite okusne obroke in jim s hranozavestnim pristopom vdihnete novo življenje.

Skoraj polovica vse odpadne hrane nastane v gospodinjstvih, zato lahko prav vsak izmed nas prispeva k zmanjšanju količin odpadne hrane. Slovenski dan brez zavržene hrane, ki je nastal na pobudo Lidla Slovenija in partnerjev ter ga obeležujemo 24. aprila, nas spodbuja, da na hrano pogledamo s svežimi očmi in odkrijemo preproste načine, kako iz tistega, kar bi sicer zavrgli, pripraviti nove, okusne jedi.

Pot do manj odpadne hrane ne zahteva veliko. Ko iz ostankov pripravite nov obrok, podaljšate življenjski cikel hrane. Pa ne samo to. Zmanjšate tudi količino odpadne hrane in s tem obremenitev za okolje. Naslednjič, ko boste na pultu opazili prezrelo sadje ali v hladilniku osamljeno zelenjavo, vklopite svojo hranozavest in tem sestavinam dajte kulinarično priložnost.

Foto: LIDL

Splača se biti hranozavesten



Hranozavesten je tisti, ki s hrano ravna premišljeno, si prizadeva za čim manjši zavržek hrane, načrtuje nakupe, pri pripravi hrane pa je pozoren na njen izvor, hranilne vrednosti in vpliv na okolje.



Preprosti triki za hranozavestno kuhanje

Ključ do uspeha sta radovednost in kanček odgovornosti do virov, ki jih uporabljamo. Začnite z majhnimi, a učinkovitimi koraki:

Prezrelo sadje: Banane so idealne za sočen bananin kruh ali smutije.

Star kruh: Namesto v smeti naj roma v drobtine, hrustljave krutone za juho ali bogate kruhove cmoke.

Zelenjavni zakladi: Olupki korenja in korenine peteršilja so odlična "surovina" za domačo jušno osnovo, ostanke kuhane zelenjave pa lahko vmešate v hrustljave polpete.

Glavne jedi: Meso od kosila lahko postane nadev za sendviče ali dodatek k testeninam, kuhan riž pa se v hipu spremeni v osvežilno solato ali hrustljavo zapečeno prilogo.

Foto: LIDL

Navdih iz Reciklirane kuharije

Če vam zmanjka idej, navdih poiščite v kuharskih knjižicah Reciklirana kuharija. Te prinašajo preproste recepte, ki jih vsako leto pomagajo soustvarjati otroci iz slovenskih vrtcev in šol, vključenih v projekt Hrana ni za tjavendan. Njihove ideje dokazujejo, da je kuhanje brez odpadkov lahko zabavno in navdihujoče.

Vključenih več kot 17 tisoč otrok



Ste vedeli, da Lidl Slovenija v aktivnosti za zmanjševanje količin odpadne hrane vsako leto vključi več kot 17 tisoč otrok?



Projekt Hrana ni za tjavendan, ki ga v sodelovanju s programom Ekošola izvajajo že 12. leto, povezuje tisoče mladih in njihovih mentorjev po vsej Sloveniji pri iskanju rešitev za boljšo prihodnost. V okviru projekta skozi različne aktivnosti raziskujejo, koliko odpadne hrane nastane pri njih, in uvajajo rešitve za zmanjševanje nastajanja odpadne hrane.



Cilj Lidla Slovenija: za polovico zmanjšati količine odpadne hrane

24. april je slovenski dan brez zavržene hrane, ki ga je leta 2023 na pobudo Lidla Slovenija in partnerjev razglasila Vlada Republike Slovenije z namenom ozaveščanja o odgovornem ravnanju s hrano.

V Lidlu Slovenija si tudi sicer sistematično prizadevajo za dosego strateškega cilja: do leta 2030 za polovico zmanjšati količine odpadne hrane. Na tej poti so že dosegli pomemben mejnik, saj so te količine doslej zmanjšali za 28 odstotkov.

Foto: LIDL

