Trajnostna prehrana: Modna muha ali prihodnost našega krožnika?

V svetu prehrane se ves čas pojavljajo takšni in drugačni trendi. Pred časom smo veliko govorili o superživilih, nato o dietah z malo ogljikovimi hidrati, v zadnjih letih se prehranske debate vrtijo okoli beljakovin, zdaj spet v ospredje prihajajo vlaknine. Čedalje pogosteje se sliši še en izraz: trajnostna prehrana. Je to le še ena modna muha, ki bo čez nekaj let izginila, ali pa način prehranjevanja, ki bo dolgoročno zaznamoval naše krožnike?

Preprost, a učinkovit koncept

Trajnostna prehrana (angl. sustainable eating ali sustainable diet) je način prehranjevanja, ki poleg zdravja človeka upošteva tudi vpliv hrane na okolje, družbo in prihodnost planeta. Temelji na precej preprosti ideji: več rastlinske hrane, nekoliko manj mesa, več sezonskih in lokalnih živil ter manj zavržene hrane. Tak pristop k prehranjevanju pa lahko ima številne prednosti.

Dobra za zdravje

Ko na krožniku povečamo delež rastlinskih živil, pogosto samodejno ustvarimo bolj uravnotežen obrok. Nutricionistka Mojca Cepuš, ki aktivno sodeluje v Sparovem programu Več vem, bolje jem, razloži, da je takšna prehrana “praviloma povezana z višjim vnosom prehranske vlaknine, vitaminov, mineralov in drugih bioaktivnih snovi ter z manjšim deležem ultra predelanih izdelkov. Zato trajnostna prehrana z nutricionističnega vidika predstavlja jasno smer prehranjevanja, ki podpira zdravje posameznika in hkrati upošteva omejitve okolja.”

Ima manjši vpliv na okolje

Način pridelave hrane ima pomemben vpliv na naravne vire. Za pridelavo mesa je običajno potrebnih več zemlje, vode in krme kot za večino rastlinskih živil. Zato lahko že majhen premik – na primer kakšen rastlinski obrok več na teden – pomeni tudi manjši okoljski odtis našega krožnika.

Pogosto je prijaznejša do denarnice

Veliko okusnih rastlinskih jedi temelji na preprostih sestavinah, kot so fižol, leča, riž, krompir ali sezonska zelenjava. Prav te sestavine so v številnih kuhinjah po svetu osnova vsakodnevnih obrokov in dokazujejo, da je lahko preprosta hrana tudi zelo okusna.

Kam po navdih za trajnostne recepte?

