Robert Kranjec udeležen v hudi nesreči

Nekdanji slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec naj bi bil po poročanju Slovenskih novic prejšnji petek okoli 12.30 na območju Spodnje Lipnice s kolesom udeležen v hudi prometni nesreči. S helikopterjem naj bi ga zatem prepeljali v UKC Ljubljana.

Kranjec naj bi v petek med vožnjo s kolesom zapeljal na nasprotno smerno vozišče, trčil v robnik in padel ter se pri tem hudo poškodoval. Zatem so ga najprej prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, nato pa naj bi ga s helikopterjem zaradi resnosti poškodb prepeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, so še poročali v Slovenskih novicah. Njegovo stanje naj bi bilo nekaj časa precej hudo, a naj bi se zdaj izboljševalo.

Po podatkih Slovenskih novic naj bi kolo vozil tudi pod vplivom alkohola, saj je alkotest pokazal 1,19 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar ustreza približno 2,5 promiloma alkohola v krvi. Zaradi kršitve predpisov je tako proti njemu stekel tudi prekrškovni postopek.