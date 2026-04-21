Rekordni 8. Rokusov Hop na Grad: kar 41 tisoč evrov za dober namen

Na sončno nedeljsko dopoldne se je Pediatrična klinika odela v barve sivke ter združila ljubitelje teka, dobrodelnosti in srčnih dejanj. A tisto, kar je zares obarvalo dopoldne, je bila energija množice tekačev, združenih z enim ciljem – pomagati najmlajšim bolnikom. Na 8. Rokusovem Hop na Grad so s skupnimi koraki zbrali rekordnih 41 tisoč evrov za boljšo prihodnost otrok.

Dogodek je bil več kot le tek – bil je dan dobrodelnosti, gibanja in skupne vizije. Rokusov Hop na Grad ostaja simbol povezovanja ljudi v imenu dobrega in dokaz, da lahko skupaj ustvarjamo pomembne spremembe. Ob močni podpori Založbe Rokus Klett, ki od samega začetka stoji za organizacijo in razvojem dogodka, ta dobrodelni tek vsako leto raste tako po prepoznavnosti kot po svojem poslanstvu in utrjuje svoj status enega najbolj prepoznavnih dobrodelnih tekaških dogodkov pri nas.

Foto: Jernej Brodarič

Dogodek sofinancira tudi Mestna občina Ljubljana, ki je častni pokrovitelj teka. Zbrane so nagovorili župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in predstavnik Založbe Rokus Klett Matic Jurkošek ter idejni vodji dobrodelnega teka, doc. dr. Nina Battelino, dr. med., in prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med. Za glasbene utrinke je poskrbela skupina PopX, celotno dogajanje pa sta z iskrivim humorjem povezovala Uroš Bitenc in Žiga X Gombač.



Foto: Robi Krumpak

Za ogrevanje pred otroškimi teki je skrbela ambasadorka tekov Zavarovalnice VITA, mlada in perspektivna tekačica Živa Remic, ki s svojim zgledom navdihuje prihodnje generacije. Za nasmehe v cilju je skrbela Vitina maskota VITA, na Grajskem griču pa je udeležence pričakal tudi najslavnejši prebivalec Gradu – grajska podgana Friderik. Prav posebno vzdušje med tekom je ustvaril Anže Zavrl, ki je harmoniko igral kar med tekom in premagal šestkilometrsko traso.

Za sladek zaključek so poskrbeli Kaval Group s sladkimi dobrotami in limonado, Atlantic Grupa z degustacijsko stojnico dišeče kave Barcaffe in stojnica s slastnimi palačinkami. Za vodo ob progi in na cilju so poskrbeli v Radenski Adriatic.



Rokusov Hop na Grad tako ostaja več kot dobrodelni tek – je praznik povezanosti, upanja in skupnega delovanja. Vsak korak šteje, še posebej takrat, ko vodi k boljšemu zdravju in prihodnosti otrok.

Foto: Jernej Brodarič



