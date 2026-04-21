Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Torek,
21. 4. 2026,
12.25

Osveženo pred

58 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

dobrodelnost Rokusov Hop na Grad Športno društvo Povodni mož noad PR članek

Rekordni 8. Rokusov Hop na Grad: kar 41 tisoč evrov za dober namen

Oglasno sporočilo
rokusov tek na grad | Foto Jernej Brodarič

Foto: Jernej Brodarič

Na sončno nedeljsko dopoldne se je Pediatrična klinika odela v barve sivke ter združila ljubitelje teka, dobrodelnosti in srčnih dejanj. A tisto, kar je zares obarvalo dopoldne, je bila energija množice tekačev, združenih z enim ciljem – pomagati najmlajšim bolnikom. Na 8. Rokusovem Hop na Grad so s skupnimi koraki zbrali rekordnih 41 tisoč evrov za boljšo prihodnost otrok.

Dogodek je bil več kot le tek – bil je dan dobrodelnosti, gibanja in skupne vizije. Rokusov Hop na Grad ostaja simbol povezovanja ljudi v imenu dobrega in dokaz, da lahko skupaj ustvarjamo pomembne spremembe. Ob močni podpori Založbe Rokus Klett, ki od samega začetka stoji za organizacijo in razvojem dogodka, ta dobrodelni tek vsako leto raste tako po prepoznavnosti kot po svojem poslanstvu in utrjuje svoj status enega najbolj prepoznavnih dobrodelnih tekaških dogodkov pri nas.

rokusov tek na grad | Foto: Jernej Brodarič Foto: Jernej Brodarič

Dogodek sofinancira tudi Mestna občina Ljubljana, ki je častni pokrovitelj teka. Zbrane so nagovorili župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in predstavnik Založbe Rokus Klett Matic Jurkošek ter idejni vodji dobrodelnega teka, doc. dr. Nina Battelino, dr. med., in prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med. Za glasbene utrinke je poskrbela skupina PopX, celotno dogajanje pa sta z iskrivim humorjem povezovala Uroš Bitenc in Žiga X Gombač.
 

Rokusov tek na grad | Foto: Robi Krumpak Foto: Robi Krumpak
Za ogrevanje pred otroškimi teki je skrbela ambasadorka tekov Zavarovalnice VITA, mlada in perspektivna tekačica Živa Remic, ki s svojim zgledom navdihuje prihodnje generacije. Za nasmehe v cilju je skrbela Vitina maskota VITA, na Grajskem griču pa je udeležence pričakal tudi najslavnejši prebivalec Gradu – grajska podgana Friderik. Prav posebno vzdušje med tekom je ustvaril Anže Zavrl, ki je harmoniko igral kar med tekom in premagal šestkilometrsko traso.

Tek Hop na grad | Foto: Jaka Zorman Foto: Jaka Zorman Za sladek zaključek so poskrbeli Kaval Group s sladkimi dobrotami in limonado, Atlantic Grupa z degustacijsko stojnico dišeče kave Barcaffe in stojnica s slastnimi palačinkami. Za vodo ob progi in na cilju so poskrbeli v Radenski Adriatic.
 
Rokusov Hop na Grad tako ostaja več kot dobrodelni tek – je praznik povezanosti, upanja in skupnega delovanja. Vsak korak šteje, še posebej takrat, ko vodi k boljšemu zdravju in prihodnosti otrok.

Rokusov tek Hop na grad | Foto: Jernej Brodarič Foto: Jernej Brodarič
 
Naročnik oglasnega sporočila je Športno društvo Povodni mož.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
