V noči na četrtek bosta v končnici lige NBA na sporedu dve tekmi. Prvi nosilci vzhodne konference Detroit Pistons se bodo poskušali pobrati po presenetljivem uvodnem porazu proti košarkarjem Orlando Magic. Na delu bodo tudi branilci naslova; Oklahoma City Thunder so že na prvi tekmi brez večjih težav nadigrali Phoenix Suns, vse razen nove zmage aktualnih prvakov bi bilo veliko presenečenje.

Lakersi so na krilih odličnega LeBrona Jamesa v seriji s Houstonom povedli z 2:0 v zmagah in so na dobri poti proti drugemu krogu končnice, ko se jim bi lahko predvidoma znova pridružila tudi trenutno poškodovana Luka Dončić in Austin Reaves. Toda drugi krog bo po vsej verjetnosti pravo soočenje s posledicami slabšega zaključka rednega dela sezone, ki sta ga omenjena zvezdnika losangeleške zasedbe izpustila.

Luka Dončić je prav na zadnjem srečanju z Oklahomo utrpel poškodbo stegenske mišice. Foto: Guliverimage

Ko so Jezerniki s tretjega mesta zahodne konference zdrsnili na četrto, so namreč zapravili privilegij, da bi se aktualnim prvakom (in najboljši ekipi rednega dela letošnje sezone) iz Oklahome v končnici izognili do konferenčnega finala. Jasno, če bi košarkarji Oklahome upravičevali vlogo favorita.

Končno četrto mesto je v prvem krogu za Dončićeve soigralce prineslo serijo s Houstonom, v drugem krogu pa bo najverjetneje nasproti stala izjemna zasedba iz prerije. Grom sicer v seriji vodi le z 1:0, a je že na prvi tekmi pokazal, kakšna je razlika v kakovosti, ko nasproti stoji Phoenix.

Velika trojica Oklahome Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren in Jalen Williams je bila na prvi tekmi preprosto preveč za obrambo Sunsov. Skupaj so omenjeni košarkarji prispevali 63 točk za prepričljivo zmago, nasprotnik pa zaenkrat ni imel nobene rešitve. Prav lahko se zgodi, da je ne bo našel niti v naslednjih treh tekmah.

Shai najboljši v ključnih trenutkih Shai Gilgeous-Alexander je tudi letos eden glavnih kandidatov, da se okiti z nazivom najkoristnejšega igralca v ligi NBA. Zvezdnik Oklahome je branilec tega naziva, kasneje je postal tudi MVP velikega finala, v katerem je osvojil svoj prvi šampionski prstan. Kako zelo v ZDA cenijo kanadskega košarkarja, pa je v noči na sredo dal vedeti tudi izbor za najboljšega igralca v ključnih trenutkih (Clutch Player of the Year). Nagrada, ki jo je NBA pred štirimi leti uvedla v čast legendarnemu Jerryju Westu, je dobila še četrtega zmagovalca. Prvi se je tega naziva leta 2023 razveselil De’Aaron Fox, naslednje leto je bil v ključnih trenutkih najbolj prepričljiv Steph Curry, lani pa Jalen Brunson. Shai Gilgeous-Alexander is the fourth different Kia NBA Clutch Player of the Year winner in the award’s four seasons.



A global media panel of 100 voters made the selection.



Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/1vu3ixK1pJ — NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2026 Letos je prepričljivo slavil Shai, ki je v glasovanju 100 novinarjev in televizijskih komentatorjev (ožji izbor so pred tem izoblikovali trenerji), prejel 484 točk. Kar 96 članov komisije ga je postavilo na prvo mesto. S 117 zbranimi točkami se mu je še najbolj približal zvezdnik Denverja Jamal Murray. Luka Dončić je zbral 19 točk, kar ga je v izboru postavilo na osmo mesto.

Cunningham potrebuje pomoč

Rešitve morajo hitro najti tudi košarkarji Detroit Pistons, ki pa jim na prvi tekmi kot prvi nosilec vzhodne konference ni uspelo upravičiti vloge favorita proti Orlandu.

Floridčani, ki so se v končnico uvrstili skozi dodatne kvalifikacije, so v gosteh v Detroitu povsem nadigrali Detroit. Najboljša ekipa rednega dela na vzhodni konferenci je bila videti zarjavelo, Magic, ki se je moral za igranje v končnici najprej prebiti skozi turnir za popolnitev mest play-in in si zagotoviti mesto v končnici, pa je v celoti izkoristil neuigranost favoriziranega tekmeca.

Cade Cunningham, ki je na prvi tekmi dosegel 39 točk, bo vsekakor potreboval več pomoči.

Liga NBA, končnica, 22. april