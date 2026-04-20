Z naprednim upravljanjem hranilnika energije od 60 do 80 odstotkov nižji stroški za elektriko

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti. Novi standard postavljajo pametne tehnologije in napredno upravljanje, ki odjemalcem omogočajo bistveno višje prihranke in boljši izkoristek naložbe. Prav to združuje Paket Pametna samooskrba , s katerim se začenja novo poglavje v energetski neodvisnosti gospodinjstev. Razvil ga je največji ponudnik sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, GEN-I Sonce , v sodelovanju s podjetjem GEN-I .

Prednosti delovanja paketa Pametna samooskrba

Gre za celovito rešitev, ki običajno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom spremeni v sistem pametnega upravljanja. Na ta način lahko dosežete za kar 60 do 80 % nižje stroške na računih za elektriko, kar prinaša dolgoročno finančno stabilnost in neodvisnost.

Ključni element paketa je napredno upravljanje baterijskega hranilnika s strani podjetja GEN-I, ki zagotavlja stalen mesečni popust na računu za elektriko. Poleg tega paket vključuje visoko kakovostno sončno elektrarno, ki poskrbi za proizvodnjo električne energije za vaše potrebe in vam omogoča neodvisnost od gibanja cen na energetskih trgih. Ko energijo potrebujete iz omrežja, vam jo GEN-I zagotovi po fiksni in konkurenčni ceni, poleg tega vam omogoča samodejen odkup presežno proizvedene elektrike, kar dodatno zmanjša mesečne stroške.

Prihranki iz treh virov

Paket Pametna samooskrba združuje inovativne rešitve, ki zagotavljajo prihranke na več ravneh.

1. Pametno upravljanje hranilnika energije

Z naprednim upravljanjem vašega baterijskega hranilnika vam zagotavljamo njegovo optimalno delovanje, največji finančni izkoristek baterije in fiksni mesečni popust, kar pomeni, da se vam vsak mesec račun za elektriko avtomatsko zniža, ne glede na letni čas in proizvodnjo elektrarne.

Višina fiksnega mesečnega popusta je odvisna od kapacitete baterijskega hranilnika - večji kot je hranilnik, višji je mesečni popust.

Pomembno: Vaš hranilnik deluje kot aktiven udeleženec na energetskih trgih, kjer GEN-I z njim ustvarja večjo vrednost, kot bi jo dosegli z lastno rabo.

2. Odkup presežno proizvedene električne energije

Vsak presežek proizvedene energije, ki ga ne morete porabiti ali shraniti, GEN-I odkupi v obliki dobropisa. Tako se vam mesečni strošek za električno energijo vsak mesec avtomatično zniža za odkupljeno energijo s strani GEN-I. V poletnih mesecih, ko je proizvodnja električne energije velika, vaše potrebe po njej pa manjše, to celo pomeni, da bo vaš strošek za električno energijo enak 0 €. Še več, preostala vrednost odkupljene energije se vam bo kot dobropis prenesla v naslednji mesec in vam znižala višino stroška tudi takrat. Ta produkt GEN-I temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši in pravičnejši obračun električne energije na mesečni ravni.

3. Proizvodnja električne energije za lastne potrebe

Sončna elektrarna proizvaja elektriko za vaše gospodinjstvo, kar zmanjša vašo odvisnost od nakupov elektrike iz omrežja. Kadar pa jo potrebujete, vam jo paket zagotavlja po ugodni in fiksni ceni.

Brezobrestno odplačevanje brez dodatnih bremen

Velika prednost paketa Pametna samooskrba je brezobrestno odplačevanje investicije v treh oblikah:

5 let z lastno udeležbo ter brezplačnim zavarovanjem in vzdrževanjem,

7 let z lastno udeležbo,

10 let brez lastne udeležbe.

Obroki so oblikovani tako, da jih večinoma pokrivajo mesečni prihranki pri elektriki. Tako se skupni mesečni strošek bistveno ne spremeni. Po odplačilu investicije pa sledijo občutno nižji stroški oskrbe – tudi do 80 %, če ostanete na paketu.

Akcija! 100 € popusta za vsako kWh baterije

Do 30. 6. vam ob izgradnji sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom podarjajo: 100 € popusta za vsako kWh kapacitete baterije.

Primer:

10 kWh baterija = 1.000 € popusta

15 kWh baterija = 1.500 € popusta

Popust velja tako pri enkratnem plačilu kot pri brezobrestnem odplačevanju.

To pomeni, da prihranite že pri sami investiciji. Ko pa sistem začne obratovati, si z njim zagotavljate tri vrste prihrankov, ki skupaj nižajo vaše stroške električne energije za 60 do 80 %.