Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2013 je konec kariere naznanil italijanski kolesarski as Alessandro Petacchi. V svoji profesionalni karieri je Petacchi nastopal za pet ekip (1996-1999 Scrigno-Blue Storm, 2000-2005 Fassa Bortolo, 2006-2008 Milram, 2008-2009 LPR Brakes-Ballan in 2010-2013 Lampre-Merida).

V 18-letni karieri je dosegel več kot 200 zmag. Od tega je na Dirki po Italiji, Dirki po Franciji in Dirki po Španiji skupaj dosegel 48 etapnih zmag. To ga na večni lestvici kolesarjev z največ etapnimi zmagami uvršča na tretje mesto, za belgijsko legendo Eddyja Merckxa (64 zmag) in italijanskega superzvezdnika Maria Cipollinija (57), na tretjem mestu pa mu družbo dela še aktivni angleški šprinter Mak Cavendish.

Na Dirki po Italiji je Petacchi nastopil enajstkrat in slavil 22 etapnih zmag. Na Dirki po Franciji je nastopil štirikrat in slavil šest etapnih zmag, medtem ko je na Dirki po Španiji nastopil devetkrat in slavil 20 etapnih zmag.

Na vseh treh dirkah je osvojil tudi majico najboljšega v skupnem seštevku po točkah. Od zmag na enodnevnih dirkah sta najpomembnejši zmagi na dirkah Milano-Sanremo (2005) in Pariz-Tours (2007).

Zgodilo se je še:

Leta 1920 je bila v Ljubljani ustanovljena Ljubljanska nogometna podzveza, in sicer kot organ osrednje jugoslovanske nogometne zveze s sedežem v Zagrebu. Ljubljanska nogometna podzveza velja za legitimno predhodnico Nogometne zveze Slovenije, ki je kot povsem samostojna organizacija začela delovati šele leta 1992 ob osamosvojitvi države.

Leta 1989 je svojo zadnjo tekmo v ligi NBA odigral legendarni Kareem Abdul Jabbar. Igral je za moštvi Milwaukee Bucks (1969-1975) in Los Angeles Lakers (1975-1989) ter z njima osvojil šest naslovov prvaka lige NBA, enega z Milwaukeejem in pet z Lakersi. Dvakrat so ga izbrali za najkoristnejšega igralca končnice, šestkrat pa rednega dela lige NBA. V 20 sezonah v ligi NBA je dosegel 38.387 točk, kar ga uvršča na prvo mesto večne lestvice.

Leta 1996 se je s tesno zmago Smelta Olimpije nad Interierjem začela finalna serija državnega prvenstva v košarki. V Tivoliju je bilo po podaljšku 92:83 (77:77, 41:44). Za moštvo iz Krškega, ki je nato razpadlo, sta pod vodstvom Toma Mahoriča tisto sezono igrala tudi nekdanja slovenska reprezentanta Arriel McDonald in Mario Kraljevič.

Leta 1998 je Kinder iz Bologne, za katerega je igral slovenski center Rašo Nesterovič, v Barceloni zasedel evropski košarkarski prestol, potem ko je v odločilni tekmi zaključnega turnirja z 58:44 premagal AEK.

Leta 1999 se je trikratna olimpijska prvakinja, Nemka Katja Seizinger, nepričakovano odločila, da po letu dni okrevanja po poškodbi kolena dokončno preneha aktivno tekmovati v alpskem smučanju.

Leta 2000 je nogometna reprezentanca Angole v Luandi premagala Svazi s 7:1, kar je najvišja zmaga v njeni zgodovini.

Leta 2001 je nizozemski nogometaš Ruud van Nistelrooy podpisal pogodbo z Manchester Unitedom. Selitev 24-letnega nizozemskega napadalca iz Eindhovna na Otok je bila vredna 28,5 milijona dolarjev, kar je bila rekordna vsota v Veliki Britaniji. Leta 2006 se je zvezdnik preselil k madridskemu Realu, kasneje je igral še za Hamburg in Malago.

Leta 2002 so nogometaši madridskega Reala v prvi tekmi polfinala lige prvakov v gosteh z 2:0 premagali Barcelono. Strelec prvega zadetka je bil v 55. minuti Zinedine Zidane, drugega pa je v sodniškem podaljšku prispeval Steve McManaman.

Leta 2007 je Portugalec Cristiano Ronaldo prejel še tretjo nagrado za najboljšega nogometaša v Angliji. Za najboljšega nogometaša premier league so ga izbrali navijači. Pred tem so ga razglasili za najboljšega igralca lige v absolutnem seštevku, za najboljšega med mladimi igralci pa ga je izbralo tudi Združenje profesionalnih nogometašev (PFA).

Rodili so se:

1943 – nekdanji kanadski hokejist Tony Esposito

1946 – nekdanji ruski nogometaš Anatolij Bišovec

1969 – nekdanja ruska telovadka Jelena Šušunova

1971 – nekdanji slovenski nogometaš in trener Dušan Kosić

1977 – kanadski hokejist Willie Mitchell

1977 – nekdanji južnokorejski nogometaš Lee Young-Pyo

1978 – etiopijski atlet Gezahegne Abera

1979 – nekdanji finski nordijski kombinatorec Samppa Lajunen

1982 – slovenski nogometaš Matej Valenčič

1983 – nekdanja slovaška teniška igralka Daniela Hantuchova

1984 – ruska šahistka Aleksandra Kostenjuk

1988 – nigerijski nogometaš Victor Anichebe

1988 – brazilsko-hrvaški nogometaš Sammir

1989 – češka teniška igralka Nicole Vaidišova