Sobota, 6. 12. 2025, 23.01
1 ura, 33 minut
Špansko prvenstvo, 15. krog
Jan Oblak praznih rok v Bilbau, Barcelona blestela pri Betisu
Nogometaši Atletica so v 15. krogu španskega nogometnega prvenstva ostali praznih rok pri Athletic Bilbauu. Jan Oblak je prejel zadetek v 85. minuti, ko ga je z mojstrskim strelom z roba kazenskega prostora ugnal Alex Berenguer. Vodilna Barcelona se je izkazala na gostovanju pri Betisu (5:3), Ferran Torres je dosegel tri zadetke, medtem ko bo Real Madrid svojo tekmo igral v nedeljo. Beli baletniki se bodo pomerili s Celto Vigo.
Nogometaši Barcelone so v tekmi 15. kroga španske lige v gosteh premagali Betis s 5:3 in začasno na vrhu lestvice povečali naskok pred Realom na štiri točke.
Barca je tekmo v Sevilli slabo začela in končala, a je bila v vmesnem obdobju dovolj učinkovita, da zmaga, 13. v sezoni, ni bila ogrožena. Domači so povedli v šesti minuti z golom Antonyja, a je blaugrana že do 13. po dveh golih Ferrana Torresa vodila. Še v prvem delu je v polno prvič za člansko ekipo zadel še mladi Roony Bardghji, še pred odmorom pa je za "hat trick" še enkrat zadel Torres.
Lamine Yamal je zadel na gostovanju v Sevillu v polno po strelu z bele točke.
Po petem zadetku, Lamine Yamal je bil uspešen z bele točke, je bilo v 59. minuti že 5:1. A seviljska ekipa se je izognila polomu, gostje so precej znižali ritem, kar sta v zadnjih petih minutah izkoristila Diego Llorente in Cucho Hernandez za kozmetično olepšavo poraza.
Odločitev o zmagovalcu padla v 85. minuti
V večernem derbiju dneva je pri Athleticu iz Bilbaa gostoval Jan Oblak z Atleticom. Zasedba iz prestolnice je imela rahlo premoč, ki je ni znala spremeniti v konkretno akcijo, pa tudi Oblak na drugi strani dolgo ni imel pravega dela. Pred koncem je za goste imel veliko priložnost Alexander Soerloth, a je odlično posredoval vratar Unai Simon. V nasprotnem napadu pa je nato v 85. minuti Nico Williams sijajno zaposlil Alexa Berenguerja, ki je s silovitim strelom z razdalje premagal Oblaka.
Atletico je ostal brez točk na gostovanju v Baskiji. Za vodilno Barcelono zdaj zaostaja že devet točk.
V prvi sobotni tekmi je Villarreal z 2:0 premagal Getafe; ob koncu prvega dela je zadel Tajon Buchanan, gostje so si otežili delo takoj na začetku drugega dela s prejetim rdečim kartonom Luisa Mille, prednost igralca več je nato v drugi gol spremenil George Mikautadze.
Špansko prvenstvo, 15. krog:
Petek, 5. december:
Sobota, 6. december:
Nedelja, 7. december:
Ponedeljek, 8. december:
Lestvica:
Najboljši strelci:
14 – Mbappe (Real)
11 – Torres (Barcelona)
8 – Lewandowski (Barcelona), Muriqi (Mallorca)
7 – Alvarez (Atletico)
6 – Cucho Hernandez (Betis), Eyong (Levante), Moleiro (Villarreal), Yamal (Barcelona)
5 – Antony (Betis), Buchanan (Villarreal), Iglesias (Celta Vigo), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real)