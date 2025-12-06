Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Real Madrid Atletico Madrid Jan Oblak Barcelona špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva La Liga

Špansko prvenstvo, 15. krog

Jan Oblak praznih rok v Bilbau, Barcelona blestela pri Betisu

Alex Berenguer | Alex Berenguer je v 85. minuti zatresel mrežo Jana Oblaka na San Mamesu in obnorel domače navijače. | Foto Reuters

Alex Berenguer je v 85. minuti zatresel mrežo Jana Oblaka na San Mamesu in obnorel domače navijače.

Foto: Reuters

Nogometaši Atletica so v 15. krogu španskega nogometnega prvenstva ostali praznih rok pri Athletic Bilbauu. Jan Oblak je prejel zadetek v 85. minuti, ko ga je z mojstrskim strelom z roba kazenskega prostora ugnal Alex Berenguer. Vodilna Barcelona se je izkazala na gostovanju pri Betisu (5:3), Ferran Torres je dosegel tri zadetke, medtem ko bo Real Madrid svojo tekmo igral v nedeljo. Beli baletniki se bodo pomerili s Celto Vigo.

Nogometaši Barcelone so v tekmi 15. kroga španske lige v gosteh premagali Betis s 5:3 in začasno na vrhu lestvice povečali naskok pred Realom na štiri točke. 

Barca je tekmo v Sevilli slabo začela in končala, a je bila v vmesnem obdobju dovolj učinkovita, da zmaga, 13. v sezoni, ni bila ogrožena. Domači so povedli v šesti minuti z golom Antonyja, a je blaugrana že do 13. po dveh golih Ferrana Torresa vodila. Še v prvem delu je v polno prvič za člansko ekipo zadel še mladi Roony Bardghji, še pred odmorom pa je za "hat trick" še enkrat zadel Torres.

Lamine Yamal je zadel na gostovanju v Sevillu v polno po strelu z bele točke. | Foto: Reuters Lamine Yamal je zadel na gostovanju v Sevillu v polno po strelu z bele točke. Foto: Reuters

Po petem zadetku, Lamine Yamal je bil uspešen z bele točke, je bilo v 59. minuti že 5:1. A seviljska ekipa se je izognila polomu, gostje so precej znižali ritem, kar sta v zadnjih petih minutah izkoristila Diego Llorente in Cucho Hernandez za kozmetično olepšavo poraza.

Odločitev o zmagovalcu padla v 85. minuti

V večernem derbiju dneva je pri Athleticu iz Bilbaa gostoval Jan Oblak z Atleticom. Zasedba iz prestolnice je imela rahlo premoč, ki je ni znala spremeniti v konkretno akcijo, pa tudi Oblak na drugi strani dolgo ni imel pravega dela. Pred koncem je za goste imel veliko priložnost Alexander Soerloth, a je odlično posredoval vratar Unai Simon. V nasprotnem napadu pa je nato v 85. minuti Nico Williams sijajno zaposlil Alexa Berenguerja, ki je s silovitim strelom z razdalje premagal Oblaka.

Atletico je ostal brez točk na gostovanju v Baskiji. Za vodilno Barcelono zdaj zaostaja že devet točk. | Foto: Reuters Atletico je ostal brez točk na gostovanju v Baskiji. Za vodilno Barcelono zdaj zaostaja že devet točk. Foto: Reuters

V prvi sobotni tekmi je Villarreal z 2:0 premagal Getafe; ob koncu prvega dela je zadel Tajon Buchanan, gostje so si otežili delo takoj na začetku drugega dela s prejetim rdečim kartonom Luisa Mille, prednost igralca več je nato v drugi gol spremenil George Mikautadze.

Špansko prvenstvo, 15. krog:

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Ponedeljek, 8. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

14 – Mbappe (Real)
11 – Torres (Barcelona)
– Lewandowski (Barcelona), Muriqi (Mallorca)
– Alvarez (Atletico)
– Cucho Hernandez (Betis), Eyong (Levante), Moleiro (Villarreal), Yamal (Barcelona)
– Antony (Betis), Buchanan (Villarreal), Iglesias (Celta Vigo), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real)

