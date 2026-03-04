Mariborčanka Ilka Štuhec je bila najhitrejša na uvodnem treningu smuka pred tekmo za svetovni pokal v italijanski Val di Fassi. Štuhec je imela 17 stotink sekunde prednosti, a je nepravilno prevozila progo. Najboljša je bila tako Francozinja Romane Miradoli, srebrna prejšnji mesec na olimpijskih igrah v superveleslalomu.

Druga je bila olimpijska in svetovna prvakinja Breezy Johnson iz ZDA (+0,17), tretja Nemka Kira Weidle Winkelmann (+0,42).

V Val di Fassi bo prva tekma smuka v petek ob 11.30, v soboto bo ob 10.45 še drugi smuk, v nedeljo ob 10.45 pa še superveleslalom.

