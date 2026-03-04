Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
4. 3. 2026,
13.37

Sreda, 4. 3. 2026, 13.37

1 ura, 27 minut

Kontiolahti

Devet slovenskih biatloncev na Finsko

Anamarija Lampič, Anterselva, ZOI 2026 | Anamarija Lampič | Foto Filip Barbalić

Anamarija Lampič

Foto: Filip Barbalić

Na prvi od treh končnih postaj te sezone svetovnega pokala v biatlonu bo v Kontiolahtiju na Finskem nastopilo devet slovenskih predstavnic in predstavnikov. Nastopile bodo štiri biatlonke Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Živa Klemenčič ter pet biatloncev.

Tekmovalni program se bo začel v četrtek z individualno tekmo biatlonk, v petek se bodo v individualni tekmi med biatlonci pomerili Jakov Fak, Miha Dovža, Toni Vidmar, Lovro Planko in Matic Repnik, so sporočili iz slovenske zveze.

Kontiolahti bo najboljše biatlonce gostil od četrtka do nedelje, konec tedna bodo na Finskem sledile še tekme štafet in s skupinskim startom.

