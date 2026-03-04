Devet slovenskih biatloncev na Finsko

Na prvi od treh končnih postaj te sezone svetovnega pokala v biatlonu bo v Kontiolahtiju na Finskem nastopilo devet slovenskih predstavnic in predstavnikov. Nastopile bodo štiri biatlonke Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Živa Klemenčič ter pet biatloncev.

Tekmovalni program se bo začel v četrtek z individualno tekmo biatlonk, v petek se bodo v individualni tekmi med biatlonci pomerili Jakov Fak, Miha Dovža, Toni Vidmar, Lovro Planko in Matic Repnik, so sporočili iz slovenske zveze.

Kontiolahti bo najboljše biatlonce gostil od četrtka do nedelje, konec tedna bodo na Finskem sledile še tekme štafet in s skupinskim startom.

