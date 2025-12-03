Čudežna obramba Jana Oblaka, ki je obnorela celo navijače Barcelone #video

"Jan Oblak je prekršil zakone fizike. To ni bila obramba, to je bil pravi čudež," so na socialnih omrežjih izjemno posredovanje Jana Oblaka, ki je v 38. minuti mojstrsko ubranil strel Robertu Lewandowskemu, opisali navijači Barcelone! Tako veliko spoštovanje gojijo do kapetana slovenske reprezentance, ki se je izkazal na Camp Nouu, a je Atletico vendarle pokazal premalo, da bi lahko računal na pozitiven rezultat. Barcelona je vnaprej odigran derbi 19. kroga španskega prvenstva dobila s 3:1.

To pa so bili pestri dnevi za Jana Oblaka. Eden najboljših vratarjev na svetu si je najprej v soboto oddahnil, ko je odpravil poškodbo mišice in se vrnil med vratnici Atletica, pred tem pa polnemu Metropolitanu ob ovacijah predstavil rekordno šesto prejeto priznanje zamora, še kako spoštovano v svetu čuvajev mreže v Španiji.

V ponedeljek je izvedel, kako bo v izbrani vrsti dobil novega selektorja. Z Matjažem Kekom se je izvrstno razumel, z njegovo pomočjo je uresničil otroške sanje in s Slovenijo nastopil na velikem tekmovanju (Euro 2024), nosil pa je tudi kapetanski trak. Dolgoletni prvi ambasador slovenskega nogometa v tujini, ki se mu je kar se tiče prepoznavnosti in odmevnosti nastopov v svetovnem merilu izmed preostalih slovenskih nogometašev šele v zadnjih letih približal le Benjamin Šeško, se zdaj že nekdanjemu selektorju Keku namenil javno zahvalo, v torek pa ga je čakal nov ogromen izziv.

Simeone: Raphinha si zasluži Zlato žogo

Raphinha je sredi prvega polčasa mojstrsko zaobšel Jana Oblaka, zatresel prazno mrežo Atletica ter izenačil na 1:1. Foto: Guliverimage Atletico se je na krilih zmagovitega niza, pred tem je v vseh tekmovanjih dobil kar sedem tekem zapored in se približal vrhu španskega prvenstva, odpravil na gostovanje k vodilni Barceloni. Tam je nadaljeval svoj imeniten trend, s kakršnim se je Simeonejeva četa vpisala v zgodovini. Ni ga bilo še kluba, ki bi v uvodnih 14 krogih v španskem prvenstvu vselej dosegel prvi zadetek na tekmi. Atleti so niz že podaljšali! Kot prvi so zadeli tudi na Camp Nouu, to je uspelo Alexu Baeni, a je nato sledil odločen odgovor Barcelone. Nizale so se priložnosti pred vrati Oblaka, bilo je vroče, Katalonci so hitro prek Raphinhe izenačili 1:1.

"Raphinha je izjemen igralec. Lahko igra vsepovsod. Na krilu, v zvezni vrsti, v napadu, celo kot bočni branilec … Dosega zadetka, pripravljal priložnosti, pritiska na tekmeca. Neprestano dela in se trudi na igrišču. Ni mi jasno, zakaj ni osvojili Zlate žoge. Če bi lahko izbiral, bi ga sam izbral vedno," je Brazilca, ki se je nedavno vrnil na zelenice po dveh mesecih odsotnosti, po tekmi prehvalil trener Atletica Diego Simeone.

Lewandowski postavil negativen rekord Barcelone

Barcelona je po izenačenju na 1:1 še povzdignila ritem in zagospodarila na igrišču, nato pa se je dvakrat prijel za glavo Robert Lewandowski. Izkušeni Poljak je najprej katastrofalno izvedel najstrožjo kazen in poslal žogo visoko čez vrata. S tem je postavil negativen rekord, saj je postal prvi nogometaš Barcelone, ki je v eni sezoni v la ligi zapravil vsaj dve 11-metrovki.

Tako ponosno so največjo obrambo tekme Jana Oblaka izpostavili pri Atleticu:

Poljak bi se lahko vseeno kmalu odkupil. Čez nekaj minut se je izkazal, bil najvišji v skoku in žogo z glavo nevarno usmeril proti vratom gostov. Navijači Barcelone so že videli žogo v mreži, podobno je verjetno veljalo tudi za slabih 50 tisoč gledalcev na Camp Nouu, ki je še v fazi prenove, a so imeli opravka s fantastično obrambo Slovenca. Škofjeloška hobotnica je iztegnila lovko in z izjemnim refleksom preprečila vodstvo Barcelone. To je bila še ena izmed obramb, ki je hitro postala spletna uspešnica in dodaten dokaz o tem, kako je Oblak povsem odpravil težave z mišico, zaradi katerih je izostal z zelenic zadnjih tednov. To je bila najbolj sijajna izmed treh obramb na srečanju.

📸 JAN OBLAK JUST DEFIED PHYSICS!



That’s not a save — that’s a straight-up miracle. Barcelona were THIS close to punching it in, and Oblak pulls out a superhero-level stop to keep Atlético alive. pic.twitter.com/H1Xg3woQut — FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn_live) December 2, 2025

''Jan Oblak je prekršil zakone fizike. To ni bila obramba, to je bil pravi čudež. Barcelona je bila tako blizu, da bi zadela za 2:1, a je Oblak izvedel superjunaško obrambo in ohranil Atletico pri življenju,'' so Oblakov podvig na socialnem omrežju X pohvalili celo navijači Barcelone.

Presrečni Flick pohvalil varovance

Barcelona je podvojila prednost pred Atleticom. Foto: Guliverimage Kapetan slovenske reprezentance je v drugem polčasu le klonil. Najprej ga je v 65. minuti premagal Dani Olmo, ki je spretno izkoristil napako gostujoče obrambe in z neubranljivim strelom, po katerem si je tudi poškodoval levo ramo, tako da ni mogel več nadaljevati srečanja, popeljal Blaugrano v vodstvo z 2:1. Atleticu se je ponudilo nekaj lepih priložnosti, da bi vendarle ostal neporažen, a žoga ni hotela v gol. Najlepšo priložnost je zapravil Thiago Almada.

Ker so gostje tvegali preveč, se je Barceloni ponudila priložnost za še potrditev zmage. V šesti minuti sodnikovega podaljška je tako Ferran Torres, ki je v 66. minuti zamenjal prav poškodovanega Olma, strelca drugega zadetka, dosegel končnih 3:1. "Izboljšali smo se. Atletico je odlično začel, a se nismo predali. To je značaj, ki ga potrebujemo," je trener Barcelone Hansi Flick pohvalil varovance in označil njihovo predstavo kot eno najboljših v tej sezoni. Katalonci so tako na lestvici pobegnili Oblaku in druščini na +6, madridskemu Realu, ki ga danes čaka zahtevno gostovanje v Bilbau, pa na +4.

Oblak: Zdaj moramo dvigniti glave

Jana Oblaka čaka že v soboto vroče gostovanje v Bilbau. Foto: Guliverimage "Barcelona je igrala bolje in zapravila kar nekaj velikih priložnosti. Tudi mi smo imeli nekaj priložnosti za izenačenje (na 2:2, op. p.), a nam ni uspelo. Žal smo končali imeniten niz. Zdaj moramo dvigniti glave, ostati pozitivni in nadaljevati," je po prvem porazu v prvenstvu po več kot treh mesecih, nazadnje so izgubili 17. avgusta proti Espanyolu v Barceloni, dejal Oblak in opozoril, kako Atletico ni znal pravočasno ustaviti pretok žoge gostiteljev v zvezni vrsti.

Kmalu ga čakajo novi zahtevni izzivi. V soboto bo gostoval pri Athleticu v Bilbau, tri dni pozneje pa še v ligi prvakov v Eindhovnu pri PSV, ki je nazadnje nadigral v gosteh Liverpool kar s 4:1.