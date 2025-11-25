V zadnjih tednih mu ni bilo do smeha. Jan Oblak je s slovensko nogometno reprezentanco zapravil priložnost, da bi branil na svojem prvem SP, za nameček pa se je na dvoboju s Kosovom (0:2) poškodoval, zaradi česar je izpustil tudi tekmo španskega prvenstva. Škofjeločan je zdaj vprašljiv še za sredin spektakel lige prvakov proti milanskemu Interju. Za nasmešek na njegovem obrazu pa je vendarle poskrbela ponedeljkova slovesnost, na kateri je prejel rekordno šesto priznanje zamora, s katerim se je vpisal v zgodovino la lige. Nato je spregovoril za Radio Marca in s svojimi besedami nekoliko prestrašil navijače Atletica.

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak se med vratnicama Atletica dokazuje že vse od leta 2014. V Madridu si služi nogometni kruh dobro desetletje. Rdeče-belim je pomagal do številnih lovorik, večkrat je podiral mejnike tudi s svojimi individualnimi presežki. Ko je bil za dosežke v prejšnji sezoni, v kateri je med vsemi stanovskimi kolegi v španskem prvenstvu znova prejel najmanj zadetkov, nagrajen že s šestim priznanjem zamora, je postavil veličasten rekord.

Kako se je z zgodovinskim presežkom Jana Oblaka pohvalil njegov klub Atletico:

¡Buenos días! ☺️

Jan Oblak: un portero de leyenda.

Nuestro guardameta recibió su histórico sexto Zamora.



🐐❤️🤍 pic.twitter.com/dmMaJx84NL — Atlético de Madrid (@Atleti) November 25, 2025

V ponedeljek mu je španski športni dnevnik Marca na slovesnosti izročil priznanje, ki je v zahtevnem obdobju na obraz 32-letnega Slovenca narisalo vsaj majhen nasmešek. "Hvala vsem. To je čudovit dosežek, a upam, da ne bo ostalo le pri šestih priznanjih. Nameravam dobiti še eno. Zasluge, da sem prejel to priznanje, pripadajo celotni ekipi. To je kolektivno, ne pa individualno priznanje," je Oblak v svojem slogu preudarne skromnosti poudaril, da je za priznanje zaslužna celotna ekipa Atletica, zlasti obrambna vrsta Simeonejeve čete, ki že tradicionalno spada med najbolj jeklene v Evropi.

Navijači Atletica so Škofjeločana oklicali za vratarskega kralja in mu posvetili tudi pesem. Foto: Reuters

Navijači so ga hitro vzeli za svojega

Ko je Oblak po slavnostni podelitvi opravil intervju za Radio Marca, je s svojim razmišljanjem o krutosti in nepredvidljivosti nogometnega posla navijače Atletica spravil v skrbi. Ti so škofjeloško hobotnico kmalu po prihodu iz Lizbone vzeli za svojo. Oblaka so oklicali za vratarskega kralja, za neprebojen zid in mu posvetili tudi pesem. Oblak si je v dresu Atletica utrl pot do svetovne nogometne elite in postal najbolj prepoznaven ambasador slovenskega nogometa v svetu.

Kapetanu Slovenije je za izjemen dosežek čestitala tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS), ki se dobro zaveda, kako veliko ime v svetovnem nogometu je nekdanji vratar Olimpije in Benfice:

Jan Oblak je včeraj prejel šesto nagrado Zamora v svoji karieri in tako postal vratar z največ osvojenimi tovrstnimi priznanji v zgodovini #LaLiga 🏆



Iskrene čestitke, kapetan! ❤️🇸🇮 pic.twitter.com/EGnWPlivuj — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 25, 2025

Kako zelo slovenskega čuvaja mreže ceni madridski velikan, dokazujejo tudi njegovi prejemki, saj spada med najdražje igralce la lige, navijači pa upajo, da bi ostal na Metropolitanu še dolgo. Za Oblaka je sicer v preteklosti vladalo zanimanje nekaterih evropskih velikanov, največ se je razpredalo o željah bogatih angleških snubcev, a je vselej ostal zvest Atleticu. Z Madridčani ima sklenjeno pogodbo do junija 2028.

"Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo"

Jan Oblak je v ligi prvakov za Atletico zbral kar 98 nastopov. Foto: Reuters "Igralci ne odločamo vedno sami o svoji prihodnosti. Imam pogodbo s klubom, a ko nastopi poletje, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Osredotočen sem le na to sezono in upam, da bo, karkoli se bo že zgodilo, dobro za vse," je dal misliti navijačem, saj je s tem pustil odprto možnost, da bi lahko še pred iztekom pogodbe zapustil Atletico, klub, v katerem si je že izklesal status klubske ikone in prislužil neizmerno spoštovanje navijačev. Vse zaradi nepredvidljivosti poletnih prestopnih rokov.

Njegova velika želja je, da bi z Atleticom po španskem postal še evropski prvak. Pred devetimi leti je bil zelo blizu uresničitvi sanj, a je v finalu lige prvakov v Milanu po izvajanju 11-metrovk ostal praznih rok proti madridskemu Realu. Pozneje je osvojil evropsko ligo in tudi evropski superpokal, na največjo lovoriko, kar jih pozna klubska Evropa, pa še vedno čaka. V tej sezoni je tudi edini slovenski udeleženec lige prvakov. V sredo ga čaka dvoboj z Interjem, a je njegov nastop zaradi nedavne poškodbe na srečanju s Kosovom pod vprašajem.

Nazadnje je nastopil proti Kosovu in izkusil grenak poraz, po katerem je Kekova četa ostala brez možnosti za uvrstitev na SP 2026. Foto: Aleš Fevžer

"Upam, da bom lahko nastopil. Delam vse, kar je v moji moči, da bi se to zgodilo. To velja tudi za fizioterapevte in zdravnike. Če pa ne bom na voljo, so tu drugi, ki lahko vskočijo," je dal vedeti, da povsem zaupa stanovskim kolegom, da lahko kakovostno zapolnijo njegovo morebitno odsotnost.

Če podobno kot v nedeljo ne bo mogel kandidirati za srečanje, bo argentinski strateg Diego Simeone med vratnici poslal svojega rojaka Juana Mussa. Obstaja pa tudi možnost, da bi se v zasedbo vrnil Oblak in se še približal čarobnemu mejniku. Kmalu bo namreč postal prvi Slovenec, ki se bo lahko v ligi prvakov pohvalil s kar stotimi nastopi. Za zdaj jih je zbral 98.