Najboljši smučarski skakalec te sezone Domen Prevc je po Primožu Peterki in bratu Petru danes postal tretji Slovenec, ki je v vitrino pospravil zlatega orla za zmago na prestižni novoletni turneji. Nad slovenskim skakalcem, ki je v tej zimi razred zase napram konkurenci, navdušuje tudi sotekmovalce, ki so mu po prepričljivi zmagi na turneji štirih skakalnih lahko samo glasno zaploskali.

Domen Prevc je na letošnji novoletni turneji zbral dve zmagi in dve drugi mesti ter na koncu zanesljivo in več kot zasluženo v roke prejel zlatega orla za zmago na novoletni turneji. Čeprav je bil že pred turnejo štirih skakalnic eden izmed favoritov, pa je na vseh štirih tekmah v Nemčiji in Avstriji dokazal, da je v tej sezoni smučarski skakalec številka ena v svetovnem pokalu.

26-letnik je tako sledil stopinjam svojega brata Petra Prevca in natanko deset let za njim ponovil bratovo zmagoslavje ter v zrak lahko dvignil zlatega orla. Prvi slovenski dobitnik prestižne lovorike pa je bil Primož Peterka v sezoni 1996/97. Prevc je na koncu nabral debelo prednost pred Avstrijcema Janom Hörlom in Stephanom Embacherjem, ki sta v seštevku 74. turneje končala za njim na zmagovalnem odru.

Nasmejani Domen Prevc z zlatim orlom. Foto: Guliverimage

Kraft za TV Slovenija: Bil je smešen fant, ki je odrasel v odličnega skakalca

Nad skoki Slovenca so več kot navdušeni tudi njegovi sotekmovalci v svetovnem pokalu, ki se lahko predstavam Prevca le čudijo. "V tej sezoni sem na račun Domna in njegovih skokov brez besed. Res je neverjeten in kaže odlične skoke, naravnost čudovite. To, kar počne v zraku, je nekaj neverjetnega, zunaj tega sveta. Ne vem, kako mu to uspeva. To ni zgolj impresivno, temveč nas tudi navdihuje," je po skupni zmagi Slovenca za TV Slovenija dejal Poljak Kamil Stoch, ki se bo po tej sezoni upokojil.

Pohvale na račun Prevca je nanizal tudi Avstrijec Stefan Kraft. "Domen je dozorel. Ko je prišel v svetovni pokal, je bil, če lahko tako rečem, malce nor. Skakal je brez nogavic, pa potem z nogavicami, pa z luknjami v nogavicah. Spomnim se, da se je enkrat pri kontroli opreme spotaknil na stopnicah in podrl vse smuči, pa se je potem vsem opravičeval. Bil je smešen, šaljiv fant, ki je odrasel v odličnega skakalca, ki ve, kaj počne. Res kaže odlične skoke," je za nacionalno televizijo povedal Avstrijec.

Vsem naštetim pohvalam pa je za TV Slovenija prikimal tudi Norvežan Halvor Egner Granerud. "Številnim lahko uspe en dober skok ali dva, Domen pa iz tekme v tekmo, iz dneva v dan skače izjemno, kar je res težko. Vsakič je videti brezhiben in sem kar malce ljubosumen," pa je dejal norveški skakalec.

