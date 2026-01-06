Cedevita Olimpija na izjemno pomembni preizkušnji

Pred člansko zasedbo Cedevite Olimpije je ena od ključnih tekem v boju za najvišja mesta na lestvici skupine A v EuroCupu. Ljubljančani bodo v torek ob 19. uri v Areni Stožice gostili turški Bahčešehir – ekipo, ki ima po 12 odigranih tekmah v rednem delu sezone enako število zmag (osem), kot izbranci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, obenem pa moštvo, ki je Zmajem zadalo prvi poraz v rednem delu aktualne sezone ter jih izločilo iz končnice v tekmovalni sezoni 2024/25.

Prva medsebojna tekma med Cedevito Olimpijo in Bahčešehirjem je bila v veliki meri odločena že v prvi četrtini, ki so jo domačini v Carigradu dobili s 13 točkami razlike (27:14). Zmaji so sicer v nadaljevanju zaigrali bolje in se borili vse do zadnjih sekund, a je zmaga na koncu ostala v Carigradu (76:92).

"Bahčešehir je, kot govorim že od začetka sezone, poleg Bešiktaša in Hapoela ena od treh najboljših ekip v EuroCupu, tako po proračunu kot tudi po seznamu igralcev. V primerjavi z našo prvo medsebojno tekmo so se naši tekmeci še dodatno okrepili. Gre za ekipo, ki v vseh pogledih aktivno konkurira za preboj v Evroligo. Imeli so majhno rezultatsko krizo, a je to za njimi, kar je vidno na rezultatih zadnjih tekem. Imajo velik nadaljnji potencial – ko gledamo, na koga naj bomo še posebej pozorni, je neizbežno dejstvo, da so vsi igralci nevarni za doseganje točk. Čaka nas zahtevna tekma in ko ti nasproti stoji ekipa, kot je Bahčešehir, mora naša igra v obrambi delovati na najvišji ravni," je pred obračunom z Bahčešehirjem ob druženju s predstavniki medijev povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.

Kot so sporočili iz kluba, se bo Cedevita Olimpija v nadaljevanje sezone podala brez Williama McNairja Jr., ki mu je potekla dvomesečna pogodba z ljubljanskim klubom. Nekaj strahu je v vrste Cedevite Olimpije ob zaključku sobotne tekme proti Spartaku prinesel Thomas Kennedy, ki je obračun zaključil predčasno po prejetem udarcu v koleno, a je v nedeljo in ponedeljek normalno treniral s preostalimi soigralci. Ekipnim treningom se je pridružil tudi Rok Radović, ki je na parket nazadnje stopil na pokalnem obračunu proti Iliriji v Hali Tivoli. Okrevanje Ognjena Jaramaza in Camerona Houindoja poteka po načrtih.

